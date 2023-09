Dichterlesungen sind Bewährungsproben für begrenzte Aufmerksamkeit. Sie laden ein zum Abschweifen, die Assoziationsfreude lässt sich gern verlocken, und die Gedanken entfliehen den sorgfältig entworfenen Romanwelten. Es war also mehr als eine gefällige Bemerkung des Moderators, dass er glaubte, die Aufmerksamkeit des Publikums daran ablesen zu können, dass niemand, zumindest in den vorderen Reihen, vornübergekippt sei. Schlafen, wenn andere lesen, ist eine verführerische menschliche Regung, keine Schande.

Für das Arrangement einer Lesung ist es allerdings geboten, mehr zu bieten als die sorgsam vorgetragene Entfaltung von Romanpersonal und Handlung. Kein Problem bei jemandem wie Maxim Biller, sollte man denken. Eruptive Ausbrüche, provokante Thesen und schroffe Zurückweisungen sind sein Geschäft. Im Gespräch mit dem RBB-Moderator Jörg Thadeusz fiel er beim Internationalen Literaturfestival Berlin (ilb) jedoch durch verblüffende Offenheit auf. Er sei ein schlechter Schüler gewesen und anschließend ein sehr fauler Student. Eine Hausarbeit im Studienfach Germanistik habe er eher lustlos geschrieben. Das Thema „Thomas Mann und die Juden“ habe er nicht gewählt, es sei für ihn, den zu spät im Seminar Erschienenen, übrig geblieben. Und als der Professor, der angesehene Germanist Wolfgang Frühwald, ihm die Arbeit zurückgab, habe der bloß gesagt: „Das war nicht gut“.

Die Szene ließe sich mühelos als nachträgliche Kokettiere deuten, der späte Triumph von einem, aus dem doch noch etwas geworden ist. So oder so. Nichts jedoch hätte Maxim Biller ferner gelegen. Seine Eitelkeit wird nicht angetrieben vom Motiv, anderen etwas beweisen zu wollen oder zu müssen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Orientierungslos und desillusioniert

Eher führt die geschilderte Szene zurück in die Massenuniversität der frühen 80er-Jahre, die in München, wo Biller auf Frühwald traf, sich kaum unterschied von der in West-Berlin, Frankfurt am Main oder Hamburg. Orientierungslose Studenten und desillusionierte Lehrer wunderten sich übereinander. Zwischendurch wurde gestreikt, wofür und wogegen auch immer. Viele der Plagiatsfälle, die heute Politik- und Berufslaufbahnen zu beenden vermögen, haben ihre Ursache in der diffusen Drift einer postmodernen Diversifizierung des Wissens.

Das Werk des Schriftstellers Biller? Vielleicht ist es das Produkt einer späten Konzentrationsleistung, gewiss aber eines der Disziplin, am Schreibtisch zu sitzen und Sätze aneinanderzureihen. Seine Begabung, nicht zu langweilen, scheint womöglich daher zu rühren, die Begegnung mit Frühwald nicht vergessen zu haben.