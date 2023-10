In einigen Kulturmilieus trägt eine antisemitische Haltung zur Street-Credibility bei. Nicht immer wird sie so unbeholfen offenbar wie bei der Berliner Rapperin Nura. Die hatte kurz nach dem brutalen Terrorangriff der Hamas gegen Israel ein Foto gepostet, das sie inmitten einer Gruppe junger Menschen vor einem Basketballbrett zeigt, auf dem „Free Palestine“ steht.

Die anschließenden Entschuldigungen fielen krude aus. Wenn sie in den Nachrichten Menschen sehe, „die leiden“, schrieb Nura, dann mache sie „keine Unterschiede, welche Herkunft, welches Geschlecht, welche Sexualität oder welche Religion diese Personen haben. Leid ist Leid.“ Darauf folgte noch die unter Politikern sehr beliebte Entlastungsphrase: Es tue ihr leid, „wenn ich jemanden, der betroffen ist, damit verletzt habe“.

Sehr viel eindeutiger äußerte sich der non-binäre amerikanische DJ-Star Juliana Huxtable. Via Instagram solidarisierte sich Huxtable mit der „palästinensischen Gegenwehr“ gegen die „israelische Apartheid“. So einfach kann man die Welt sehen. Angesichts der bestialischen Ermordung von mehr als 250 Besuchern eines israelischen Festivals, die zu den potenziellen Kunden Huxtables gehörten, ist der Mangel an Empathie noch das geringste Problem. Es geht nicht um Haltungsnoten.

Befreiungsrhetorik als Mode

Antisemitismus, nicht selten als Israelkritik verbrämt, ist ein Pop-Phänomen, und keinesfalls zufällig bewirtschaftet die Boykottbewegung BDS eines ihrer erfolgreichsten Betätigungsfelder in der Musikbranche. Dort hat sie ihre prominentesten Unterstützer wie den unbelehrbaren Rock-Superstar Roger Waters und die empfindsame britische Person Kae Tempest, die in den Bereichen Rap, Lyrik und Literatur tätig ist. Im Namen von BDS wurden Teilnahmen an Pop-Events abgesagt und Künstler bedrängt, auf Auftritte in Israel zu verzichten. Man tritt den Pop-Heroen nicht zu nahe, wenn man deren plakative Befreiungsrhetorik als modisch popkulturelles Signal auffasst, das weit über eine konkrete Solidarisierung hinausgeht.

„Free Palestine“ ist Pop in einem ähnlichen Sinne, in dem in den 70er-Jahren Hunderttausende westdeutsche Schüler und Studenten sich in sogenannte Palästinensertücher hüllten, nicht selten in Verbindung mit einem an militärische Ausrüstung erinnernden Parka. Es war die passende Kleidungsart zu antikapitalistischen und antiamerikanischen Überzeugungen.

„Free Palestine“ symbolisiert so gesehen die heutige Variante einer globalisierungskritischen und antiwestlichen Haltung, auf die Menschen, die sich als achtsam, progressiv und kolonialismuskritisch empfinden, mühelos verständigen können.



Was es mit der erstaunlich haltbaren Vorstellung vom „schrecklichen Westen“ auf sich hat, erläutert der Philosoph Moritz Rudolph in einem Beitrag der Oktober-Ausgabe der Zeitschrift Merkur. Er zieht Parallelen zur Französischen Revolution, um die breite Front gegen den Westen zu beschreiben, der gerade in dem Augenblick am stärksten bekämpft wird, in dem er in vielfacher Hinsicht in Rückzugsgefechte verwickelt ist. Der Westen, schreibt Rudolph, mag in seiner Vergangenheit ein Schurke gewesen sein. Paradoxerweise vollzieht sich im Augenblick der Milderung seiner Sitten eine Aufpeitschung der antiwestlichen Gemüter, „die das Begleitprogramm zum Sturm auf die globale Bastille bilden“.