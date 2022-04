Im September 2017 flog ich von Bukarest nach Odessa. Man hatte mich auf das dortige Literaturfestival eingeladen, das seit 2015 alljährlich stattfand. Uns, die Autoren aus Serbien, Rumänien, Polen, Georgien, Griechenland, Deutschland, Brasilien, Dänemark, ja, auch aus Russland, mit anderen Worten: von überallher, hatte man im Traditionshotel Londonskaya untergebracht. Es lag nur wenige Schritte entfernt von der berühmten Potemkinschen Treppe, die auf alten Stichen beeindruckend hoch und von oben nach unten breiter werdend von der Stadt auf dem Felsenplateau zu den Anlegestellen der Schiffe hinunterführt.

Die sagenumwitterte Treppe stellte sich freilich als halbe Enttäuschung heraus. Das lag nicht unbedingt an ihr selbst, es lag an den Bausünden neuerer Zeit. Noch aus der sowjetischen Ära stammte die Straße am Fuße der Treppe, die sie gewaltsam vom Meer abschnitt. Der kommunistische antiästhetische Furor war mir aus Bukarest ja schon vertraut: Vom Abriss wertvoller historischer Bauten bis zur Entstellung urbaner Räume, denn das Urbane, Gebildete, Kosmopolitische und Individuelle betrachtete der Kommunismus – zu Recht – als den Sand, der das totalitäre Getriebe behindert. Mit der Küstenstraße hatte man nicht nur das Wahrzeichen einer Stadt entwertet, sondern auch noch das Revolutionssymbol, zu dem die Treppe durch Eisensteins Film „Panzerkreuzer Potemkin“ geworden war.

Flair von Verfall

Die noch größere Bausünde war freilich jünger. Den hässlichen Hochhausklotz von Hotel hatte man Anfang des neuen Jahrtausends errichtet. Wie ein Parvenü, der zwar keine Kultur, aber umso mehr Geld hat und nicht anders kann, als seinen geschmacklosen Reichtum zur Schau zu stellen, erhob es sich, jenseits der Straße, am Ende der Mole und versperrte die Sicht aufs dahinter gelegene Meer. Ein Spekulationsobjekt, zu dem es passte, dass es bereits eine Weile lang leer stand und eigentlich schon wieder abbruchreif war. Denn auf die Zerstörung gewachsener Tradition folgte der kapitalistische Wildwuchs hemmungsloser und unproduktiver Bereicherung – auch das war mir aus Bukarest keineswegs neu.

An unserem Ankunftstag schlenderten wir durch die gerade verlaufenen Straßen der Stadt, die auf der Karte ein Schachbrett ergeben. Das Schachbrett von Aufklärung und Vernunft, die bei der Gründung Odessas Pate gestanden hatten. Es war warm, durch die Blätter der Bäume, die die kopfsteingepflasterten Straßen säumten, sickerte dunstiges Sonnenlicht wie in grüne, nach Abgasen stinkende Schluchten. „Ich komme mir vor“, sagte ich zu Alida Bremer, der kroatischen Schriftstellerin, „wie in Bukarest bei meinem ersten Besuch, 1993, oder auch wie in Sofia fünf Jahre später.“ „Und ich bin wieder im Zagreb der 90er-Jahre“, bestätigte sie meinen Eindruck. Alles hatte das Flair von Verfall und Staub, Regellosigkeit, Vitalität und Bedürftigkeit, aggressiver Reklame und neureichem Protzertum, der am Horizont schattig aufragenden sterbenden Industrie, neben der Schönheit von Jugendstil und Klassizismus, der Erinnerung an kulturelle Vielfalt und multiethnische Tradition, der Benommenheit nach dem Erwachen aus bösem Traum.

Odessa bricht auf und wie Bukarest, Sofia und Zagreb tritt es den Weg in die Zukunft an, stellten Alida und ich übereinstimmend fest, und wenn es gut geht, in eine Moderne, die sich auf ihre Vergangenheit der Vielfalt besinnt.

Nicht zufällig hatte man mich nach Odessa mit dem Roman „Die sieben Leben des Felix Kannmacher“ eingeladen. Er spielt im Rumänien der Zwischenkriegszeit, dann während des Kriegs an der Seite von Hitler bis zur kommunistischen Machtübernahme. Kern meines Buchs ist der tragische Abbruch der Modernisierung Rumäniens und Bukarests – durch das nationalsozialistische Deutschland und den Einmarsch der siegreichen Roten Armee.

Die Zukunft verhindern

Wir kehrten zurück ins Londonskaya, den Prachtbau des vorvorvergangenen Jahrhunderts mit seinem Rest an realsozialistischer Patina. Das Hotel hatte namhafte Gäste erlebt: Neben bedeutenden Schriftstellern wie Anton Tschechow auch völlig belanglose wie etwa Paolo Coelho; neben dem großen Marcello Mastroianni auch mehr oder weniger peinliche Schauspieler wie den Belgier Jean-Claude Van Damme; doch der berühmteste unter den Gästen war ein – bis heute aktiver – Verbrecher gewesen: Wladimir Wladimirowitsch Putin.

Nun wollen sich er und seine Bande – Geheimdienstler, Militärs und Oligarchen – die Hafenstadt unter den Nagel reißen. Mit blutigen Mitteln wollen sie verhindern, dass Odessa den Weg in die Zukunft antritt. Es presst mir die Kehle zusammen, wenn ich daran denke, dass sich die Geschichte, wie ich sie in meinem Roman beschrieb, zerstörerisch zu wiederholen scheint.

Doch hoffe ich noch, einmal wieder zum Literaturfestival in Odessa zu reisen und im barock-klassizistischen Goldenen Saal des Literaturmuseums, in dem ich 2017 mein Buch vorstellte, im Londonskaya, auf der Potemkinschen Treppe nur schadenfrohes Gelächter zu hören – wenn von Wladimir Putin die Rede ist.

Der deutsche Autor Jan Koneffke pendelt zwischen Wien, Bukarest und dem Karpatenort Măneciu. 2020 erschien sein Roman: „Die Tsantsa-Memoiren“, Galiani Berlin.