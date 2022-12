Artenschutzkonferenz von Montreal: Das Jahr 2030 ist gar nicht so weit weg

Die Klimakonferenz im November in Ägypten brachte zwar einen Beschluss hervor, doch das Aber, das daran klebt, ist bitter: Viel zu wenig wurde erreicht. Am Montag brandeten dann Applaus und Jubel auf, als der Weltnaturgipfel in Montreal zu Ende ging. Er hatte im Oktober 2021 in China online begonnen, wurde analog in Kanada fortgesetzt und sogar in die Verlängerung geschickt.

Die 200 Teilnehmerstaaten einigten sich in bisher ungekannter Entschiedenheit auf Schutzmaßnahmen für die von menschlichem Handeln bedrohten Arten im Wasser, auf der Erde und in der Luft. Mindestens 30 Prozent der Land- und Meeresflächen sollen bis 2030 unter Schutz gestellt werden.

Die Politiker sind in Kanada aus dem Auf- und Abschiebemodus hinausgetreten, der Entscheidungen und Einschnitte immer nur in die Zukunft und stets auf jeweils andere Länder vertagte. Das tat so bitter not.

Pestizide sollen endlich reduziert werden

Jede dritte Amphibienart, jede vierte Säugetierart, jede achte Vogelart sind derzeit vom Aussterben bedroht. Die Vielfalt in Süßwasser und Meeren nimmt mit großer Geschwindigkeit ab. Die Schutzmaßnahmen nun könnten Flussbegradigungen stoppen, könnten die noch unberührten Gebiete frei von menschlichem Einfluss lassen. Das ist wenig, aber deutlich besser als nichts. Zumal auch beschlossen wurde, den Einsatz von Pestiziden bis 2030 zu halbieren und umweltschädliche Subventionen abzubauen.

Die Länder, und so auch unseres, sind nun gehalten, die Ziele des Papiers umzusetzen. Manchen Kritikern aus Umweltverbänden klingt die angepeilte Jahreszahl viel zu weit weg. Gerade in Deutschland sind aber behördliche Prozesse sehr langsam. Damit die Konferenz von Montreal im Jahr 2030 dann wirklich gefeiert werden kann, sollten die Umweltministerin und der Klimaschutzminister ab jetzt im Bundeskabinett die Maßnahmen vorbereiten.