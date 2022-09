Psychisch Kranke und Corona: Haben wir nichts aus der Pandemie gelernt?

Der Bundestag hat darüber abgestimmt, wie sich Deutschland im kommenden Herbst und Winter vor dem Corona-Virus schützen soll. Das Gesetz arbeitet sich unter anderem an dem Randaspekt ab, wann und wo Masken getragen werden sollten, wer also in einem Restaurant wie zu seinem Tisch gelangt. Medizinisch gesprochen befasst sich das Gesetz mit der Akutversorgung möglicher Symptome der Pandemie in unmittelbarer Zukunft. Mit den Spätfolgen befasst sich die Politik beim Infektionsschutz dagegen nur in ausgesuchten Teilbereichen.

Long Covid ist ein dominantes, ein sehr wichtiges Thema, weil viele Menschen nach einer Infektion mit Sars-Cov-2 schwer darunter leiden. Weil ihr Körper streikt. Weil ihnen eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erschwert oder unmöglich gemacht wird. Es ist wortwörtlich lebenswichtig, zu diesem Syndrom zu forschen und Therapien zu ermöglichen, die Betroffenen zu schützen. Mit Long Covid begründet deshalb die Bundesregierung auch eine Kampagne, die Impfungen gegen das Virus befördern soll. Menschen werden zum Boostern animiert.

Gegen Long Covid für die Seele gibt es keinen Impfstoff, keine Konzerne, die ihn entwickeln, keine Aktionäre, die in diesen Prozess investieren. Es gibt keine Kampagne, keine ernst zu nehmende Initiative der politisch Handelnden.

Dabei sind die psychischen Konsequenzen der Pandemie mindestens genauso gravierend wie die physischen. Nicht nur aus der Perspektive eines Arztes, aus der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im öffentlichen Diskurs seine Entscheidungen stets verstanden wissen will, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht, die der Profession des studierten Gesundheitsökonomen nach die erlernte sein wird. Die Behandlung seelischer Schieflagen wird viel Geld kosten. Zumindest diejenigen, die sich dem Solidarprinzip nicht entziehen.

Lauterbach aber schürte konsequent die Angst, prognostizierte vor nicht allzu langer Zeit eine Killer-Variante, wohl eher gesundheitsökonomisch als medizinisch begründet. Ein hohes Risiko geht der SPD-Politiker damit ein zulasten der Gesellschaft. Ob bewusst oder fahrlässig, das Ergebnis bleibt gleich.

Corona: Psychische Krankheiten werden die Gesellschaft herausfordern

Psychische Erkrankungen, getriggert durch die Pandemie, werden Menschen und damit künftig das Sozialsystem stark belasten. Depressionen und Angststörungen haben deutlich zugenommen, durch Isolation, Furcht vor Ansteckung, Krankheit, Tod. Studien belegen das eindeutig. Bei bereits erkrankten Patienten haben sich Symptome verstärkt, haben Einsamkeit und der Verlust gewohnter Strukturen das Risiko eines Suizids drastisch erhöht.

In der Behandlung von schweren seelischen Erkrankungen hat Deutschland viel erreicht. Das belegt die Statistik. Seit den 1970er-Jahren hat sich die Zahl der Suizide von rund 20.000 auf 9500 mehr als halbiert. Doch wie im gesamten Gesundheitswesen wächst auch in diesem Sektor der wirtschaftliche Druck. Die Corona-Pandemie verursacht nicht die Probleme, sie verstärkt sie nur.

Im Bemühen, eine Krise möglichst schnell zu überwinden, setzt sich ein lebensgefährlicher Mechanismus in Gang. Erkrankte werden als solche nicht anerkannt, Patienten auf dem schnellstmöglichen Weg aus dem System wieder entlassen. Als ließe sich eine Krise medizinisch bewältigen, wenn man ihrer ökonomisch Herr wird.

Killer-Variante? Eine Frage der Definition vermutlich, was den politischen Umgang mit der Pandemie betrifft. Wie in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens stellt sich die Frage: Was haben wir aus der Pandemie gelernt? In Bezug auf die Situation der psychisch kranken, der psychisch extrem belasteten Menschen hierzulande muss die Antwort leider lauten: nichts!