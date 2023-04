Wärmepumpe und Co.: Habecks Großangriff auf die deutsche Seele

Wer bereits die Gelegenheit hatte, die aktuelle Ausstellung in der Berliner Akademie der Künste über das Bauwesen im Nationalsozialismus zu betrachten, wird dem Wort Nachhaltigkeit künftig mit Vorsicht begegnen. Auf erhellende Weise nämlich wird dort vor Augen geführt, wie sehr Architektur und Stadtplanung auf die Lebensverhältnisse der Menschen einwirken. Dienten diese in ihrer sachlich-monströsen Funktionalität der NS-Diktatur zur Dekoration der Gewalt, so erweisen sie sich noch immer als schwer zu überwindendes Erbe. Die „Brutalität in Stein“, wie es in der Ausstellung heißt, hat die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs überdauert, ein Systemwechsel fällt leichter als ein Architekturwechsel.

Wenn der Eindruck nicht täuscht, dann werden die Tiefenwirkungen, die Lebensräume auf gesellschaftliche Verhältnisse ausüben, auf nachhaltige Weise unterschätzt. Natürlich haben Wirtschaftsminister Robert Habeck und die Grünen recht, gerade jetzt mit politischer Steuerung auf einen umfassenden Energiewechsel hinzuwirken. Wie wir leben werden, hängt entscheidend davon ab, wie künftig Räume erwärmt und gekühlt werden. Obwohl es vordergründig den Anschein erweckt, als hänge das Wohl und Wehe einer klimaneutralen Republik von der Aussetzung oder Einführung eines Tempolimits ab, tragen insbesondere Wohnräume und öffentliche Gebäude in den urbanen Zentren eine Hauptlast schädlicher Emissionen. Angesichts der Notwendigkeit eines umfassenden Wandels im Bau- und Planungswesen erscheint die Diskussion über die Verlängerung der Laufzeiten von ein paar verbliebenen Kernkraftwerken, für die es weiterhin keine Lösung bei der Endlagerung der Atomabfälle gibt, geradezu albern.

Kein Mangel an Aufgeschlossenheit vor neuen Technologien

Trotz alledem ziehen die Pläne des Wirtschaftsministers, eine ökologisch vertretbare Wende bei der privaten Energieversorgung einzuleiten, den größten Ärger auf sich. So sinnvoll es auch sein mag, bei der künftigen Wärmeversorgung mindestens 65 Prozent aus erneuerbaren Energien einzuspeisen, werden die Gesetzesvorhaben aus dem Habeck-Ministerium als Generalangriff auf die deutsche Seele wahrgenommen. Selten zuvor scheint ein Politiker derart wuchtig in die Wohnzimmer eingedrungen. Wie ein Mungo sitzt Robert Habeck den Eigenheimbesitzern im Nacken, damit sie endlich in ihren Kellern aufräumen.

Natürlich geht es dabei auch um Kosten. Es darf jedoch bezweifelt werden, dass es selbst einem passgenauen Förderprogramm gelingen würde, die Angst vor Haushaltsentscheidungen zu vertreiben, die bislang als Privatsache aufgefasst wurden. Tatsächlich spielte es für den deutschen Seelenhaushalt in der Nachkriegszeit kaum eine Rolle, wie einer heizt. Öl und Gas galten als selbstverständlich, in meiner ersten Berliner Wohnung – ein Zimmer mit Außenklo – befand sich ein kleiner Ölofen, für den ich alle paar Tage einen handlichen Kanister beim Kohlehändler um die Ecke befüllte. Ach.



An der Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Technologien mangelt es den Deutschen nicht. Auf rasante Weise hat sich in den letzten Jahren das Bürgerwissen über Fotovoltaik, Geothermie, Wärmepumpen etc. erweitert. Die Bereitschaft mitzumachen ist groß, die Erfahrung, keinen Termin für eine angemessene Planung zur Umrüstung zu bekommen, ebenfalls.

Ein Bewusstsein für ein anderes Bauen

Man kann es auch so sagen: Die Energiewende bedarf eines Ruckministeriums, mindestens aber eines Umsetzungsbeauftragten. Erste Voraussetzung wäre eine Offensive zur Entideologisierung der Debatten. Die Erkenntnis, dass mit Verkehrs- und Stadtplanung Wahlen zu gewinnen sind, hat allerdings nicht zu deren Versachlichung beigetragen. Wenn es um mehr als kleinliche Triumphe im Straßenverkehr gehen soll, müsste die Bereitschaft zur Veränderung von zwei Seiten her angetrieben werden. Zum einen käme es auf eine Enttrivialisierung des Eigenheims an, das nicht selten als Hort der Verspießerung belächelt wird. Eine ökologisch wirksame Politik der Sorge, zu der auch die Verantwortlichkeit für Wohnverhältnisse gehört, wird nicht zuletzt durch eine erschreckend niedrige Eigentumsquote erschwert.

Zum anderen bedarf es eines Bewusstseins für ein Neues Bauen. Die futuristisch anmutenden Hochhausbauten in Peking, Singapur, Chicago und anderswo, die unverkennbar die Handschrift des in Karlsruhe geborenen Architekten Ole Scheeren tragen, lassen die Dimension klimaneutralen Bauens in Metropolen erahnen. Es sind faszinierende Komplexe moderner Urbanität, die zugleich die Hoffnung beherbergen, dass freie und emanzipatorische Wohnverhältnisse möglich sind. Warum nur sind sie so weit weg?