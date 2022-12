Long Covid in den Köpfen: Warum Deutschland mental erschöpft ist

Die gute Nachricht zuerst: Die Deutschen spenden so viel wie noch nie. Laut einer Untersuchung des Deutschen Spendenrates kamen in diesem Jahr zwischen Januar und September 3,8 Milliarden Euro zusammen, dadurch sei das Rekordergebnis des Vorjahres noch übertroffen worden. Bei anhaltend guter Spendenbereitschaft könne, so eine Zwischenrechnung, im Verlauf der Weihnachtszeit ein Gesamtergebnis von rund 5,8 Milliarden Euro erzielt werden. Die Solidarität mit den Opfern des Krieges gegen die Ukraine sei Hauptursache für die erhöhte Freigiebigkeit, viel Geld werde außerdem für Not- und Katastrophenhilfe gegeben.

Mit ein bisschen positiver Gestimmtheit kann man die Zahlen als Indiz dafür nehmen, dass die Mutmaßungen über die gespaltene Gesellschaft, die allerorten diagnostiziert wird, kaum mehr sind als eine Dramatisierung der jeweiligen Sprecherposition. Wer zu erkennen gibt, dass er Niedergang und Zerfall im Auge hat, zelebriert das eigene Geraune sogleich als Teil der Lösung.

Das ist paradox genug, denn während der Begriff der Spaltung suggeriert, dass etwas Zerborstenes nicht wieder zusammengefügt werden kann, wird kaum ernsthaft danach gefragt, wie viel Reibung und Konflikt nötig sind, um gesellschaftliche Stabilität zu garantieren. Es wäre also einiges gewonnen, Dissens und Konflikt nicht länger als Störfaktoren, sondern als Voraussetzung gelingender Kooperationen zu betrachten.

Das Missverhältnis zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Gravierender als die unter dem Stichwort der Spaltung wahrgenommenen sozialen Widersprüche – aber auch deren Vielfalt – ist ein Gefühl gesellschaftlicher Ermattung, das gerade beispielhaft im Scheitern der deutschen Fußballnationalmannschaft zum Ausdruck kam. Über den sportlichen Misserfolg hinaus symbolisiert das Vorrundenaus in Katar eine Rat- und Orientierungslosigkeit, die sich mühelos auch auf das politische Geschehen übertragen lässt.

Eben noch davon überzeugt, mit Manuel Neuer über einen der besten Torhüter der Welt zu verfügen und mit Jamal Musiala über den kommenden Star, hat es doch nicht zum Weitermachen gereicht. Schnelligkeit und Eleganz haben Musiala nicht davor bewahren können, sich immer wieder ausweglos in der gegnerischen Abwehr zu verfangen. Steht es um die womöglich nur falsch aufgestellte Regierungskoalition nicht ähnlich?

Das Abschneiden der deutschen Mannschaft ist nur Beispiel für das Missverhältnis zwischen Selbstanspruch und Wirklichkeit, die zuletzt auf vielen gesellschaftlichen Ebenen eine institutionelle Dysfunktionalität offenbart hat. So nachvollziehbar die Sperrung einer wichtigen Bahnstrecke nach einem Zugunfall auch sein mag, erwecken die wochenlangen Verzögerungen, die einen ganzen Landesteil lahmlegen, den Anschein eines systematischen Versagens. Im Kosmos der Deutschen Bahn sind Abfahrts- und Ankunftszeit allenfalls noch kontingente Daten. Es könnte auch ganz anders kommen.

Die Liste zerbröselnder Institutionen lässt sich mühelos ergänzen: das Erodieren des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das moralische Versagen der katholischen Kirche und die weitgehende Selbstaufgabe der Berliner Verwaltung. Wichtige gesellschaftliche Instanzen, so scheint es, haben ihren Dienst quittiert, die Routinen der Selbstregulierung melden „system alert“.

Eine aufreizend langsame Politik

Gewiss ließe sich die Wiederholung der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus sowie Teile der Bundestagswahl als notwendige Korrektur eines dramatischen Verwaltungsversagens beschreiben, die zugleich als Beleg für die Funktionstüchtigkeit staatlicher Gewaltenteilung angesehen werden kann. Weit desillusionierender ist jedoch die Vermutung, dass sich für die Berliner Lokalpolitik wenig ändern dürfte, selbst wenn es zu einem ganz anderen Wahlergebnis kommt.

Trotz drängender Probleme in Klimapolitik, Energieversorgung sowie den Bereichen Stadtplanung und Verkehr erweckt der Berliner Senat kaum den Eindruck, zu tragfähigen Zukunftsentscheidungen fähig zu sein. Ein allgemeines Long-Covid-Gefühl hat sich längst auch auf das politische Handeln ausgedehnt, das in aufreizender Langsamkeit zu Ergebnissen kommt, die als wechselseitig aufeinander sich beziehende Blockadeaktionen erscheinen. Das Bedürfnis, alles ganz anders zu machen, wird umgehend von der Skepsis begleitet, dass es danach doch wieder nur weitergeht wie zuvor.

Geld und gute Absichten allein sind in einer komplexer werdenden Welt keine Garanten für politische Durchsetzungsfähigkeit und gesellschaftliches Gelingen. Und was den Fußball betrifft, ist noch immer ungeklärt, ob der deutsche WM-Sieg von 1954 das sogenannte Wirtschaftswunder ausgelöst hat – oder umgekehrt.