Wettbewerb der Kliniken: Dem Pflegepersonal könnte er helfen!

Beschäftigte des Sana-Klinikums in Berlin-Lichtenberg haben für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt. Aber nutzt es was? Unser Autor hat sich ein Bild gemacht.

Wieder ein Streik im Gesundheitswesen, diesmal sind Beschäftigte des Sana-Klinikums Lichtenberg auf die Straße gegangen. So wie zuvor schon Kollegen an Krankenhäusern in Brandenburg, die zu privaten Konzernen gehören. Und wie die Belegschaft von Vivantes und der Charité, Berlins landeseigenen Betrieben. Die haben den Boden bereitet für eine Abstimmung mit den Füßen. Früher oder später geht das Personal dorthin, wo es die besten Bedingungen vorfindet.

Das Problem verschiebt sich damit aber nur. Das Verhältnis Pflegefachkraft zu Patient bleibt gleich. Diese Schieflage soll eine Reform nun ändern, die bereits 2023 greift. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will Kliniken ermöglichen, verstärkt ambulant zu arbeiten. Soweit medizinisch sinnvoll, sollen sie Leistungen als Tagesbehandlungen abrechnen können. In jedem vierten Fall sei das möglich, schätzt der Minister und verspricht, dass Geld gespart und Personal entlastet wird.

Personal wird demnach dadurch entlastet, dass beschwerliche Dienste wegfallen. Geld wird gespart, indem für Leistungen weniger gezahlt wird. Kapazitäten gehen verloren, die bisher offenbar unnötig vorgehalten werden. Doch werden sie das wirklich?

Die Pandemie zeigt, dass das nicht stimmen kann. Sie hat die Schwächen eines Systems offenbart, das nach pseudo-marktwirtschaftlichen Kriterien funktioniert. Oder eben nicht. Manche Leistungen werden besser vergütet als andere, was als Anreiz missverstanden werden kann, ein Angebot zu schaffen, das vielleicht gar nicht benötigt wird – bei lukrativen Eingriffen. Und eine Nachfrage nicht zu bedienen, weil sich das finanziell nicht lohnt – bei Kinderstationen und in der Geburtshilfe.

Derart praktiziert, fördert Wettbewerb Fehlentwicklungen. Er kann allerdings auch nützlich sein: beim Umgang mit Fachkräften. In Berlin jedenfalls ist eine Abstimmung mit den Füßen möglich.