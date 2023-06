Sieben von acht Grenzen des Erdsystems sind überschritten! Wie reagiert man?

Schon wieder hat sich Kassandra zu Wort gemeldet, Kassandra war in der griechischen Mythologie die Tochter des trojanischen Königs Priamos, die immer vor drohendem Unheil warnte, aber niemals Gehör fand. Ähnlich müssen sich die Forscher des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) fühlen, die auf dem Potsdamer Telegrafenberg sitzen und eine Studie nach der anderen publizieren.

Auch an der neuesten sind sie federführend beteiligt. Ein Forscherteam beschreibt im Fachjournal Nature, dass sieben von acht Grenzen des Erdsystems bereits überschritten seien, wie wir berichteten. Neben der Erderwärmung geht es etwa um den Zustand der Ökosysteme, die Versauerung der Ozeane, die Verfügbarkeit von Oberflächen- und Grundwasser sowie die Belastung von Luft und Umwelt mit Schadstoffen. Die Voraussetzungen für ein „sicheres und gerechtes“ Leben auf vielen Teilen der Erde seien bedroht, heißt es.

Wie reagiert man auf solche Nachrichten? Es gibt drei Möglichkeiten. Erstens: Man bekommt Angst, was ja zunächst ein verständliches Gefühl ist, aber kein guter Ratgeber. Angst führt einen auf zwei mögliche Wege. Entweder man wird panisch aktionistisch, klebt sich irgendwo fest, überschüttet Gemälde mit Tomatensuppe – alles irrational.

Es ist wichtig, die Situation nicht noch zusätzlich zuzuspitzen

Oder man streitet von Forschern vorgebrachte Tatsachen ab und leugnet, dass es überhaupt irgendeine Bedrohung gibt. Doch Leugnung oder auch Ignoranz bringen nur innere Schein-Ruhe. Man wird ja immer wieder mit bestimmten Tatsachen konfrontiert.

Zweitens: Man kann die Daten relativieren. Das machen Forscher übrigens selbst. Kritiker der aktuellen PIK-Studie verweisen zum Beispiel darauf, dass Grenzwerte ja von Menschen selbst festgelegt und beeinflusst werden und dass Computersimulationen oft zu grob sind, um die sehr komplexen und vielfältigen Ereignisse auf der Erde zu erfassen. Solch eine Kritik ist wichtig, denn sie lenkt den Blick auf Details – weg von dem Eindruck, dass sich die Menschheit generell auf Talfahrt befinde und im Grunde alles zu spät sei.

Die Darstellung wird ja auch oft bewusst mit Reizworten zugespitzt, um Aufmerksamkeit zu erregen. Oft tun dies Medien, die die Studienaussagen nur grob erfassen und dann „noch einen draufsetzen“. Doch jede Prognose gründet sich auf lauter Unwägbarkeiten. Genau das muss immer betont werden, auch bei Erdsystem-Studien. Wir wissen nicht wirklich, was die Zukunft bringt.

Was im einen Teil der Welt passiert, hat Auswirkungen auf den anderen

Man sollte deshalb – drittens – kritisch, aber konstruktiv mit Dingen umgehen, die Wissenschaftler einem vorlegen. Das Forscherteam schlägt in der jüngsten Studie zum Beispiel vor, die von ihm definierten Grenzen des Erdsystems zur Grundlage der Debatte zu machen – und damit „Wohlergehen und Gerechtigkeit“ für alle Menschen im Blick zu behalten.

Das ist wichtig. Denn was in einem Teil der Welt passiert, hat Auswirkungen auf andere. Deshalb sollten internationale Organisationen und Institutionen sich dem auch konkret zuwenden, zum Beispiel das Schrumpfen von Süßwasser-Seen und das Absinken des Grundwassers in bestimmten Regionen im Blick haben, um rechtzeitig Maßnahmen einleiten zu können. Oder darauf hinwirken, dass nicht mehr so viel Stickstoff und Phosphor über den Dünger ins Wasser und die Erde geraten – mit Folgen für die Ökosysteme und das Leben der Menschen in der Region. Nur zwei Beispiele.

Ja, es gibt Krisen in dieser Welt. Und Forschung legt den Finger auf die neuralgischen Punkte. Das ist ihre Aufgabe. Forscher können und müssen auch Veränderungen fordern, wie zum Beispiel Transformationen in vielen Bereichen, die sicher auch eine Umverteilung beinhalten. Doch für jeden Einzelnen bleibt nur immer das zu tun, was er überhaupt tun kann. Und sei es im Kleinen.

Bei der Debatte über Krisen nicht das Leben verlernen!

Statt alles zu leugnen oder sich mit der Letzten Generation irgendwo anzukleben, könnte man vielleicht überlegen, ob man in seinem Leben etwas Praktisches macht, zum Beispiel in einer NGO in einer bedrohten Region arbeiten oder als Experte für Solaranlagen in der eigenen Stadt. Oder man tut etwas anderes. Hauptsache, man will es auch und hat Freude daran. Denn wenn die Freude gänzlich verlorengeht, müssen wir über Krisen nicht mehr reden. Dann haben wir uns aufgegeben.



Und so war es immer, zu allen Zeiten. Die Prinzipien „Alles oder nichts!“, „Es ist eh alles zu spät!“, oder „Nach mir die Sintflut!“ haben nie etwas gebracht. Auf Demos gehen, Forderungen stellen, Petitionen unterschreiben – ja, das soll man. Aber bitte: Nicht von Kassandra völlig verrückt machen lassen!