Als Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in dieser Woche verkündete, in welche Notlagen wir bei der Gasversorgung vielleicht kommen können, zog er ein derart ernstes Gesicht, dass man dazu keine Worte gebraucht hätte. Das sei kein Spiel mehr, sagte Habeck und zeigte auf einer Schautafel mit bunten Kurven, wie es in den deutschen Gasspeichern aussehen wird, wenn Russland die schon gedrosselte Gas-Pipeline nach Deutschland ganz zudrehen sollte.

Nicht gut, kann man zusammenfassend sagen. Wir werden in den nächsten Monaten deshalb beim Gasverbrauch sparen, bis es quietscht. In der Industrie und überall sonst auch. Allein wegen der Aussicht auf exorbitant steigende Heizkosten würden auch wir Verbraucher natürlich gern einen Beitrag leisten - wenn wir denn Aussicht auf rettende Wärmepumpen hätten. Aber die gibt es gerade nicht. Mangel auch hier. Aber das ist ein anderes Thema.

Verlässlich ploppt genau zu diesem Zeitpunkt die nächste Atomkraft-Debatte auf. Diesmal stößt sie Christian Lindner, der deutsche Finanzminister von der FDP, an. Es dürfe „keine Denkverbote geben“, sagte Lindner, und er wolle vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs ja bloß mal „darüber sprechen“: über eine Laufzeitverlängerung für die drei letzten deutschen Atommeiler. Ganz unschuldig.

Dies ist die dritte Atom-Debatte in diesem Jahr. Es ist wie bei „Täglich grüßt das Murmeltier“ – absurd also eigentlich. Vor allem, weil die Argumente ja nicht besser werden. Atomkraftwerke produzieren Strom und keine Wärme. In einer Gasmangellage, wo es um Prozesswärme für die Industrie und Heizwirkung für die Menschen zu Hause geht, helfen sie also nur sehr bedingt.

Vollkommen ideologiegetrieben

Diese letzten drei Meiler produzieren ohnehin nicht mehr sehr viel Strom. Aber darum scheren sich die Befürworter von Atomkraft nicht. Genauso wenig wollen natürlich auch ihre Gegner sehen, was vielleicht für eine Verlängerung von Laufzeiten auf den letzten Metern sprechen würden. Keine neue CO2-Belastung zum Beispiel. Die Debatte ist vollkommen ideologiegetrieben.

Viel Zeit für eine Kehrtwende bleibt jetzt ohnehin nicht mehr. In genau sechs Monaten und vier Tagen gehen die letzten drei deutschen Atomkraftwerke Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 planmäßig vom Netz. So ist es gesetzlich festgelegt.

Das weiß Christian Lindner natürlich, ebenso wie ihm klar ist, dass seine Koalitionspartner von der SPD und den Grünen keine Abkehr vom Atomausstieg wollen und das Wirtschaftsministerium bereits überprüft hat, ob ein Weiterbetrieb überhaupt möglich wäre.

Mit Hängen und Würgen käme man wohl noch über den Winter, dann sind die Brennstäbe wirklich am Ende. Allerdings müsste man in Kauf nehmen, eine Hochrisikotechnologie weiter am Netz zu lassen ohne gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsüberprüfung. Denn die ist 13 Jahre alt. Das ist Habecks stärkstes Argument gegen einen Weiterbetrieb. Selbst im Angesicht der Energiekrise gebe es das mit ihm nicht, sagt er.

Richtig teuer würde es auch. Denn neben der nachzuholenden Sicherheitsüberprüfung (solche Verfahren dauern normalerweise Jahre) und einem beschleunigten Gesetzgebungsverfahren müssten ja neues Personal und neue Brennelemente beschafft werden.

Gern vom Staat. Die Betreiber der Kernkraftwerke haben den zuständigen Ministerien jedenfalls bereits gesagt, dass sie in einem solchen Fall nicht haften wollen. Die Bundesregierung müsse quasi als Eigner auftreten, „mit voller Kontrolle und Verantwortung für Investitionen, Kosten, Erträge sowie Verfahrensumfang und -tiefe auf der sicherheitstechnischen und genehmigungsrechtlichen Seite“, heißt es in einem Text aus dem Bundeswirtschaftsministerium. In einem solchen Szenario würden die Atomkraftwerke von den Unternehmen dann nur noch im staatlichen Auftrag betrieben. Zu exorbitant hohen Kosten sicherlich.

Vielleicht wäre uns das ja alles piepegal, wenn die Alternative kalte Wohnungen und kollabierende Wirtschaft hieße. Das ist allerdings nicht so. Gerade werden einige für den Klimaschutz pensionierte Kohlekraftwerke für eine Übergangszeit reaktiviert. Sie sollen Strom herstellen, damit dafür nichts mehr von dem knappen Gas gebraucht wird. Die einfachste Lösung.

Um einfache Lösungen geht es aber offenbar nicht. Stattdessen diskutieren wir im Kreis über die Rückkehr zu einer Technologie, die in der deutschen Bevölkerung keine Mehrheit hat und die nicht mal ihre Befürworter vor der eigenen Haustür haben wollen. Wer das möchte, sollte dann bitte auch seine Motive offenlegen.