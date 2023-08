Macht Schluss mit der Deutschen Bahn – führt die Postkutsche wieder ein!

„Im Jrunde is ja die Deutsche Bahn die Fortführung der Postkutsche mit anderen Mitteln“, sagt mein innerer Berliner. „Oft kommste ooch nich schneller an.“ Den Anlass für seine Meckerei bilden die Bahn-Erfahrungen dieses Jahres.

Unsere persönliche Bilanz lautet: Der ICE, mit dem ich an die Ostsee fahren wollte, fiel ganz aus. Irgendwas war kaputtgegangen. Ein Ersatzzug fuhr an einem anderen Bahnsteig ab – ohne dass man die Leute informierte. Der Zug von der Ostsee nach Berlin zurück schließlich fuhr eine Stunde früher ab – auch ohne Information. Ein Regio hielt nicht da, wo ich aussteigen wollte.

Am Hauptbahnhof wurde ein ICE nach Hamburg abgesagt, wegen „plötzlichen Personalausfalls“. Überall standen Hunderte Leute ratlos herum, gestrandet mit Koffern und Kindern. Von anderen Leuten habe ich ähnliche Geschichten gehört.

Reisen setzt „gute Leibeskonstitution und christliche Geduld“ voraus

Ja gut, selten bricht am Zug ein Rad. Selten fällt auch ein ganzer Zug um – so wie es mit der Postkutsche einst passierte. Selten wird man bis aufs Hemd ausgeraubt. Dennoch sollte man sich besser fürs Reisen wappnen. Vor 300 Jahren hieß es, eine Reise setze „gute Leibeskonstitution und christliche Geduld“ voraus. Wer heute, mitten in den Ferien, versucht, mit dem Regio an die Ostsee zu kommen, kann das hinterher voll und ganz bestätigen. Es sollte einem aber vorher schon klar sein.

Erst vor 200 Jahren führte man in Deutschland die Schnellpost ein, die „mit einer Geschwindigkeit von acht bis neun Kilometern in der Stunde durch die Lande ‚raste‘“, wie es in einem Bericht heißt. Heute will man unbedingt in anderthalb Stunden in Hamburg sein. Niemand setzt sich erst mal hin und fragt sich: Was will ich überhaupt in Hamburg? Muss ich da unbedingt hin? Muss ich mir das antun? Wer zum Beispiel im Jahre 1723 an der Postkutschenstation am Oranienburger Tor auf das Gefährt wartete, wusste, das er nicht zum Vergnügen nach Hamburg reiste, zum Shoppen, für einen Besuch beim „König der Löwen“. Nein, er reiste aus echtem Grund.

Deshalb schlage ich vor, die Postkutsche wieder einzuführen. Man reist einfach bewusster. Es gibt keine bösen Überraschungen wie in der Bahn: dass Plätze doppelt reserviert oder einem zusätzliche Leute ins Schlafabteil reingequetscht werden. Man weiß ja vorher, dass die Fahrt in der Kutschkabine höllisch ungemütlich wird, dass man vielleicht sogar auf dem Dach oder dem Kofferkasten sitzen muss.

Abenteuerliche Nächte auf der Poststation

Die Kutsche rumpelt über 38 preußische Meilen – jede etwa 7,5 Kilometer lang. Und man hat anderthalb Tage Zeit, sich auf Hamburg zu freuen. Vielleicht auch mehr. Bestimmt übernachtet man auch in einem der vielen kleinen Orte am Wege. Ja, es wäre eine gesellschaftsfördernde Idee, die Tausenden Pferdestärken einer Lok wieder gleichmäßiger übers Land zu verteilen.

An vielen Orten kommt ja heute kaum noch jemand vorbei. Orte vergreisen, weil viele Leute auswandern. Andere Leute versauern, kommen auf dumme Gedanken. So könnten sie sich wenigstens auf die Postkutsche freuen. Und sie hätten eine Poststation, ein Gasthaus im Ort.

Über solch eine Poststation schrieb einst der Dichter Rudolf Baumbach begeistert: „Der Abenteuer Perle/ War doch das Waldwirtshaus./ Es spannten verdächtige Kerle/ Die müden Schimmel aus./ Ein Bett mit Federdecken/ Stand für den Gast bereit,/ Das zeigte blutige Flecken / O gute, alte Zeit!“ Nach einer solchen Nacht weiß man das Leben einfach mehr zu schätzen. Und das ist doch ein schönes Gefühl!