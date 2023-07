„Man versteht heute in Berlin jar nüscht mehr“: Dieser Satz gilt auch für früher

Sprachliche Moden kommen und gehen. Wer versteht heute noch den Satz: „Bei mir – Schiefertafel“? Das hieß einst so viel wie: „Auf mich kannst du rechnen“. Denn, ganz klar, auf einer Schiefertafel kann man rechnen. „Bei mir“ – das war die Grundwendung, die man mit allem Möglichen kombinieren konnte in dieser sprachlichen Mode, die vor 100 Jahren in Berlin aufkam.

„Jehn wa heute Abend aus?“, fragte vielleicht einer. Und der andere antwortete: „Klar, bei mir – Känguru!“ –„Wat meenste damit?“ – „Na, mit leerem Beutel jroße Sprünge machen.“ Die Wendung „Bei mir –Taschenuhr!“ bedeutete: „Dir kann ick alle Tage uffziehn“ (also veralbern, necken) oder auch: „Du kannst mir jestohlen bleiben!“ So schildert es ein Standardwerk des Berlinischen aus den 1980er-Jahren.

Warum ich das erzähle? Na, weil mancher sich heute beklagt: „Man versteht ja heute in Berlin jar nüscht mehr.“ Überall höre man Englisch und irgendwelches Kiezdeutsch. „Früher konnte man wenigstens noch mit den Leuten reden.“ Ich glaube, das ist ein Irrtum. Würde man zum Beispiel heute ins Berlin von vor 200 Jahren reisen, stünde man an vielen Ecken mit offenem Munde da und würde fragen: „Hää?“

Früher transportierte man vieles mit Wagen, die von Hunden gezogen wurden

Tonaufnahmen gibt es leider nicht, aber zum Beispiel alte Bühnenstücke, in denen die Leute redeten, wie man halt damals so redete. In einem Stück bereitete zum Beispiel ein Wirt seine Leute auf einen Kegelabend vor: „Hört mal Kinderkens, Ihr seid mie gerekummendirt, und sollt gut haben, wenn Ihr Gu dernach ufführt, heeßt det. Fritze, Du bist in Saal mank repentirliche Leute, det Du mie nich andersch kömmst wie gewaschen. Wie De vor jede Parthie ’t Geld einzunehmen hest, weest De. Aberst wenn De weggehst, mußt De Dir visetieren laaßen, da nich gemuckst.“ Schaut man ganz genau hin, dann versteht man schon, was gemeint ist. Aber der Sprachgebrauch ist sehr ungewöhnlich.

Oft würde man auch den Hintergrund nicht kennen. So sagte zum Beispiel einst ein Milchhändler über seine Mitarbeiterinnen: „Zwee sind meine Hundefrauens und sechse meine Dragefrauens“. Hundefrauens? Ja, früher transportierte man vieles mit Wagen, die von Hunden gezogen wurden. Das weiß kaum noch jemand. Wenn man heute „Hundewagen“ ins Internet eingibt, sieht man Buggys, mit denen man Hunde spazieren fahren kann. Die Berliner von damals würden sich kringeln vor Lachen.

Vor 100 Jahren hätte man vieles in Berlin nicht verstanden

Auch vor 100 Jahren hätte man in Berlin vieles nicht verstanden. „Du bist ja Manoli linksrum“ (verrückt), „Haste Draht?“ (Geld), „Biste ’n Trockenwohner?“ (jemand, der in einer baufeuchten Wohnung lebt). In Hans Falladas Roman „Kleiner Mann – was nun?“, der 1932 erschien, las ich Wendungen wie: „So was lebt nicht!“ (als Ausruf des Erstaunens über das Verhalten bestimmter Leute), „du sohlst ja“ (lügst, schwindelst), „der kohlt ja“ (betrügt), schlechter Kaffee sei „Beiguss“ („am Kaffee vorbeigegossen“), „wir stellen doch was vor“ (sind was Besonderes).

„Wat soll’n dit vorstellen?“, rief auch noch mein Opa, Jahrgang 1904, wenn man ihm etwas zeigte, was er nicht gleich erkannte. Heute würde man „darstellen“ sagen. Apropos mein Opa: Wenn ich als Kind laut „Wat?“ fragte, weil ich etwas nicht verstanden hatte, sagte er sofort: „Watte nich, Boomwolle.“ Und wenn ich „Wie?“ fragte, rief mein Opa mit gespielter Empörung: „Unerhört, du sagst Vieh zu deinem Opa?“ Berliner sind halt in jeder Zeit eine besondere Spezies.