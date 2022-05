In der in der Endlosschleife befindlichen Talkshow-Debatte ist die Aussicht auf Frieden derzeit gering. Als ginge es darum, der Rolle des Fragenstellers ein unerbittliches Gesicht zu geben, reitet der ZDF-Moderator Markus Lanz dreimal pro Woche Attacken gegen die dramatisch ins Bild gerückten Zauderkräfte der Republik.

Bevorzugtes Ziel seiner geschossartigen Rhetorik waren zuletzt prominente Sozialdemokraten, die für ihre historische Schuld einvernommen werden, Repräsentanten einer Partei zu sein, die den Austausch mit russischen Amtsträgern eben noch für Diplomatie hielten. Ein Dauerbrenner des Lanz’schen Unterhaltungsformats sind seit Beginn des Krieges in der Ukraine die nicht weniger als fatalen Fehleinschätzungen deutscher Staatspolitik.

Lanz setzt auf bedingungslose Demaskierung

Locker tun, dabei aber nicht lockerlassen – Markus Lanz hat eine Gesprächsführung etabliert, die innerhalb der TV-Unterhaltung final Schluss zu machen scheint mit dem freundlichen Appeasement, in dem die Selbstdarstellungsmotive prominenter Zeitgenossen bloß wohlwollend vorgestellt werden. Lanz setzt auf bedingungslose Demaskierung, zumindest zum Auftakt einer jeden spät am Abend ausgestrahlten Sendung.

Wem es gelingt, der bissigen Beharrungsoffensive des Moderators eine Zeit lang zu widerstehen, darf auf Entlastung hoffen. Zum Ende der Sendung wird es meist etwas versöhnlicher, das vernichtende Urteil – eine Art Gnadenakt – bleibt dem Zuschauer überlassen. Im RTL-Kosmos hieß dergleichen früher einmal „Der heiße Stuhl“. Markus Lanz hat daraus ein Designerstück gemacht.

ZDF Locker tun, aber nicht lockerlassen. Moderator Markus Lanz (l-r) bei einer Schalte dem ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk (auf dem Bildschirm links), 10. März 2022.

Und wer mitspielt, darf wiederkommen. Zu den auffälligen Erscheinungsformen dieses medialen Stahlbads gehört es, dass neben einer überschaubaren Riege ausgewählter Zeitungsjournalisten (bevorzugt der frühere taz-Journalist und stellvertretende Welt-Chefredakteur Robin Alexander), die als gut informierte Sidekicks auftreten, einige Politiker sich als gern gesehene Stammgäste in den formschönen Sessel zwängen – Karl Lauterbach, Omid Nouripour, Alexander Graf Lambsdorff, Norbert Röttgen und viele andere. Es hat sich herumgesprochen, dass die Sendung eine geeignete Probebühne für politisches Handeln ist. Karl Lauterbach hat hier unlängst mal eben das bereits beschlossene Ende der Corona-Isolationspflicht kassiert.

Nervös auf der Vorderkante des Sessels

Es birgt Risiken, zu „Lanz“ zu gehen. Wer keine guten Argumente oder bloß einen schlechten Tag hat, läuft Gefahr, gnadenlos live und in Farbe gegrillt zu werden. Die Zeiten, in denen man sich in Talkshows wohlfühlen konnte wie bei Alfred Biolek und Frank Elstner sind vorbei. Es geht zur Sache und das soll es auch. Aber es gibt die Möglichkeit des Entrinnens. Wie es gehen kann, zeigte kürzlich der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner, der nicht gerade als Sympathieträger seiner Partei bekannt ist. Er hielt dagegen und ließ sich allenfalls bedingt auf Lanz’ Befragungstechnik ein, die sehr oft der Rhetorik des sogenannten Whataboutism folgt, in der sprungartig immer neue Anwürfe und Vergleiche herangezogen werden.

Lanz sitzt dazu nervös auf der Vorderkante seines Sessels, als gehe es darum, bereits durch die Körperspannung deutlich zu machen, dass es wieder einmal ums Ganze geht. Im Fall Stegner war es nach überstandener Prozedur beinahe unmöglich, dem kantigen Politiker die Anerkennung dafür zu verweigern, dass er die Fassung bewahrt hat und nicht etwa, wie die Fragerei des Moderators implizierte, reumütig von der Sozialdemokratie abschwor. Einen besonders schweren Stand hatten zuvor bereits die SPD-Ministerinnen Klara Geywitz und Svenja Schulze, die jeweils in die beinahe ausweglos erscheinende Rolle gedrängt wurden, die schwer zu durchschauende Kommunikationsstrategie ihres Bundeskanzlers zu erklären.

Die Einladungspolitik der Sendung ist mutig

Es ist nicht gerade leicht, angesichts des von Markus Lanz mitunter streberhaft zur Schau gestellten Bescheidwissertums bis zum Schluss einer jeden Sendung durchzuhalten. Unbedingt anerkennen muss man indes die gründliche Vorbereitung, die er und seine Redaktion den Gästen und das zu verhandelnde Thema angedeihen lassen. Das hat „Markus Lanz“ denn auch während der leider nun schon seit Monaten anhaltenden Kriegszeit zur informativsten Unterweisung der öffentlich-rechtlichen Sendeformate gemacht. Und so konnte man Erstaunliches über taktische Atomwaffen und die in diesen Krieg längst eingebundene Nato erfahren. Geradezu stolz aber war Markus Lanz darauf, seinem Publikum bisher keine pensionierten Generäle präsentiert zu haben.

Die Einladungspolitik der Sendung zeichnet sich durch einen Mut zu Entdeckungen sowie einem Bewusstsein für politische Kontinuität aus. Der Talkshow-Riege bewährter älterer Herren hält „Markus Lanz“ die Eloquenz und den Sachverstand junger Frauen entgegen, die das Geschäft der Politikberatung zu dominieren scheinen. Zu einem markanten Beispiel wurde unlängst eine Runde mit der in Polen geborenen Zeit-Journalistin Alice Bota, die ausführlich darüber berichtete, wie schwer es für sie und ihre Korrespondenten-Kollegen bis vor Kurzem war, kritisch über Russland zu berichten. Ihre Ausführungen machten deutlich, dass die rhetorisch abwiegelnd zugestandenen „Fehler“, die man gegenüber Russland gemacht habe, keineswegs nur aufseiten der Politik zu finden seien, sondern auch in den Medien.

Selbst Markus Lanz ist fehlbar

Dass auch Markus Lanz’ demonstrative Allgegenwart fehlbar ist, ließe sich durch ein Gespräch mit der deutsch-französischen Politikwissenschaftlerin Florence Gaub belegen, die etwas ungeschützt über russische und europäische Mentalitäten dozierte. Was als soziologische Feinmalerei unbedingt einer Ausarbeitung bedurft hätte, um nicht in die Nähe rassistischer Phrasen gerückt zu werden, ließ Markus Lanz staunend passieren. Der Moderator, so schien es, hatte in diesem Moment die Echoboxen nicht angeschlossen.

Anlässlich der Neuformatierung der Sendung „Maischberger“ in der ARD, die fortan dienstags und mittwochs ausgestrahlt wird, war vielen der Vergleich zu „Markus Lanz“ nicht entgangen. Aber während Sandra Maischberger auf Abwechslung und Unterhaltung setzt, wofür sie neben den erfahrenen Printjournalistinnen Mariam Lau (Die Zeit) und Melanie Ammann (Der Spiegel) den pensionierten Sportmoderator Waldemar „Waldi“ Hartmann reaktivierte und Marieluise Beck (Grüne) und Sahra Wagenknecht in ein „Battle“ schickte, riskiert Markus Lanz die Zumutung einer schwer zu durchdringenden Argumentation.

So war am Dienstagabend der Rechtsphilosoph Reinhard Merkel sichtlich bemüht, die Motive des umstrittenen offenen Briefes an Olaf Scholz zu erklären, den er zusammen mit Alice Schwarzer und anderen initiiert hatte. Realpolitik, Krieg und Philosophie aber schienen unentwirrbar miteinander verkettet. Es werde eine Fortsetzung geben, sagte Markus Lanz am Ende resigniert. Oder war es eine Drohung?