Tom Buhrow: Jetzt will er den Totalumbau der Öffentlich-Rechtlichen

Tom Buhrow, der Intendant des Westdeutschen Rundfunks (WDR), hat laut gedacht. Im gediegenen Hamburger Übersee-Club, in den regelmäßig Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Kultur zu Vortrag und Gespräch eingeladen werden, hat er freimütig über einen Totalumbau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gesprochen. „Mein fester Eindruck ist: Deutschland scheint uns in zehn Jahren nicht mehr in dem Umfang zu wollen – und auch finanzieren zu wollen wie heute.“

Im Verlauf seiner Überlegungen wurde Buhrow noch etwas konkreter und stellte die Existenz zweier bundesweiter linearer Fernsehsender infrage. Klar konturierte Pläne hat auch Tom Buhrow nicht zu bieten, lieber wechselte er in den Frage-Modus: „Was heißt das? Soll einer ganz verschwinden und der andere bleiben? Oder sollen sie fusionieren, und das Beste von beiden bleibt erhalten?“

Eine oft polemisch unterstellte Staatsnähe

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das besagt bereits der Sammelname, ist eine in die Jahre gekommene Institution. Diese steht nicht nur für einen Zusammenschluss verschiedener Sender, deren wichtigstes Medium über Jahrzehnte das Fernsehen war, sondern auch für eine verfassungsrechtlich gut abgesicherte Einrichtung, die als gesellschaftlich kontrolliertes Gegenstück zum privatwirtschaftlich organisierten Zeitungswesen galt. Veränderungen oder Ergänzungen dieses Systems aus Binnenpluralismus (der Sender) und Außenpluralismus (privater Verlage) wurden wiederholt durch Urteile des Bundesverfassungsgerichts bestätigt. Selbst die Gründung des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) erfolgte erst nach heftigen medienpolitischen Kontroversen gegen die Idee des damaligen CDU-Bundeskanzlers Konrad Adenauer, eine Art Staatsfernsehen zu gründen. Von einer oft polemisch unterstellten Staatsnähe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kann nicht die Rede sein, wenngleich die trägen Gremien der Sender kaum mehr in der Lage scheinen, die Dynamiken des gesellschaftlichen Wandels hinreichend abzubilden.

Tom Buhrow hat erkannt, dass es nicht länger geboten ist, auf der medienhistorisch gewachsenen Bedeutung der Institution zu beharren. Die akuten Führungskrisen in einzelnen Sendern haben einen Legitimationsverlust sichtbar gemacht, der nicht erst durch die Reisekostenabrechnungen der RBB-Intendantin Patricia Schlesinger ausgelöst wurde.

Ein notwendiges politisches Großprojekt

Tom Buhrow stellt mit seinen Hamburger Einlassungen en passant die Systemfrage, und seine Gelassenheit soll über die Zweifel hinwegtäuschen, ob Reformen von innen heraus überhaupt möglich sind. Zu Recht hat Buhrow dabei auf die Politik verwiesen. Es geht nämlich nicht nur um die Frage, ob es für jede Sendeanstalt eine Mediathek braucht und Fußball-Weltmeisterschaften immer von den Teams zweier Sendeanstalten begleitet werden müssen. Zur Geschichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehören auch die Begehrlichkeiten der Staatskanzleien der Bundesländer nach Einfluss.

In einer politischen Atmosphäre, in der der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich als führungsschwach erwiesen hat und die Grundlagen seiner Existenz aus verschiedenen Lagern heraus angegriffen werden, stellen Buhrows Überlegungen zu einem Runden Tisch den Versuch dar, die Deutungshoheit zu behalten. Der in scheinbarer Beiläufigkeit angesprochene Gesellschaftsvertrag ist ein politisches Großprojekt, das nicht zuletzt an die Grundfesten des deutschen Föderalismus rührt. Dies aus dem Hamburger Übersee-Club heraus getan zu haben, zeugt auch von einer gewissen Ironie.