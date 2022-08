Im Westen gab es einst den Begriff Sputnik-Schock. Er bezeichnete das Erschrecken nach dem erfolgreichen Start des ersten künstlichen Erdsatelliten ins Weltall. Das war 1957. In der Zeit des Kalten Krieges wurde im Westen der wissenschaftlich-technische Erfolg der Sowjetunion als Einschnitt erlebt und hatte immerhin Investitionen in die Bildung zur Folge.

Wir im Osten hatten unseren eigenen Sputnik-Schock. Ende November 1988 wurde in der DDR die sowjetische Zeitschrift Sputnik verboten. Nicht offiziell verboten, aber von der Zustellungsliste des Postzeitungsvertriebs genommen. Nach dem legendär gewordenen Tapeten-Satz des maßgeblichen DDR-Politikers Kurt Hager aus dem April 1987 – „Würden Sie, nebenbei gesagt, wenn Ihr Nachbar seine Wohnung tapeziert, sich verpflichtet fühlen, Ihre Wohnung ebenfalls neu zu tapezieren?“ – war dies das deutlichste Zeichen dafür, dass der Schwung von Perestroika und Glasnost in der DDR nicht nur abgebremst wurde, sondern fernbleiben sollte.

Wieder siegen lernen

Der Tod von Michail Gorbatschow katapultiert viele von uns, die damals im Osten gelebt haben, in diese Zeit zurück, als es nach Jahren der Stagnation endlich Anzeichen einer Veränderung gab. Generationen von Schülern und Werktätigen waren mit dem Slogan traktiert worden: „Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen.“ Nach Gorbatschows Grundsatzrede 1987 über den Umbau von Partei und Gesellschaft (Perestroika) und die neue Offenheit (Glasnost), nach all der Heimlichtuerei über die wirtschaftliche und politische Lage verschwand der Satz aus den offiziellen Listen für die Kundgebung am 1. Mai. Wer es vergessen hat oder nie wusste: Über die Tageszeitungen wurden Anfang April die „Losungen des Zentralkomitees der SED“ für den Feiertag mitgeteilt, die dann auf den Transparenten zu stehen hatten. Alles dort nicht Vorgesehene wurde aus den Kundgebungen eliminiert – mit zum Teil dramatischen Folgen.

Es gab 1988/89 Aufkleber „Von der Sowjetunion lernen, heißt wieder siegen lernen“, eingeschmuggelt oder illegal gedruckt, Hammer und Sichel wurden schick, auch Anstecker mit Gorbatschow-Porträts tauchten irgendwoher auf. Junge Menschen steckten sie sich freiwillig an – nie wäre das mit einem Konterfei seiner Vorgänger Breschnew, Andropow oder Tschernenko passiert. Gorbatschow machte die Sowjetunion so attraktiv wie ein Westprodukt.

Gorbi gab den Stillen Hoffnung

Der Präsident der Sowjetunion war kein Oppositioneller, er ging nicht so weit wie der Ungar Gyula Horn, der den Grenzzaun zu Österreich durchschnitt. Er benannte Fehler und verkörperte damit Hoffnung auch für jene, die stillgehalten hatten, die unzufrieden waren, aber dabei nicht so mutig, dass sie sich zu Protesten in der Kirche trafen. Gorbatschow versprach das, was in Prag 20 Jahre zuvor zuallererst von seinem Land gestoppt worden war: einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Er wollte auch ein Land, in dem die Leute sich nicht mehr zu Tode soffen.

Der Sputnik war ein Reader’s Digest, eine kleine kompakte Zeitschrift mit aus verschiedenen sowjetischen Presseorganen übersetzten Artikeln. Oft langweilig bis zu Gorbatschows Reformpolitik, dann begierig gelesen, weil sich so viele Botschaften an uns darin fanden. Ein anderer Schock, der Reaktorunfall von Tschernobyl, lag noch nicht lange zurück, im Sputnik standen Artikel über die Folgen für Gesundheit und Landwirtschaft. Es gab Texte über die Nachwirkungen des Großen Vaterländischen Krieges, die schlechte Gesundheitsversorgung auf dem Land. So zerfiel das verlogene Bild, das bislang von der Sowjetunion gezeichnet wurde. Das Mutterland des Sozialismus begann das bisher Unaussprechliche zu benennen.

„Gorbi, Gorbi, hilf uns!“, stand im Jahr 1989 auf nicht genehmigten Plakaten in der DDR. Das war noch vor dem 4. November, als die öffentliche Sprache sich endlich befreite. Auf Gorbi lag die Hoffnung, als die Staatsführung ihren fliehenden Bürgern keine Träne nachweinen wollte. Zum 40. Jahrestag der DDR-Gründung kam Michail Gorbatschow zu Besuch.

Nach der Kranzniederlegung an der Neuen Wache in der Straße Unter den Linden fiel am 6. Oktober 1989 ungefähr der Satz, der so populär wurde wie Kennedys Berlin-Spruch und Willy Brandts Hoffnung auf das Zusammenwachsen des Zusammengehörigen. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Eigentlich sagte er: „Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren.“ Michail Gorbatschow hat an der Uhr des Sozialismus gedreht. Doch der funktionierte nicht mit freier Presse und Demokratie. So wurde dieser Politiker bald in seinem eigenen Land von der Zeit überrollt. Aber wir sollten uns auch in Dankbarkeit erinnern.