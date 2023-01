Johnny Rotten: Der Godfather des Punk will beim ESC singen

Früher war „Anarchy in the U.K.“. Jetzt will John Lydon alias Johnny Rotten zum ESC. Er möchte dort für seine an Alzheimer erkrankte Frau singen.

Als Neil Young mal wieder genug hatte vom sanften Zupfen auf der akustischen Gitarre und ihm nach harten Gitarrenriffs war, klang es fast wie ein Nachruf. „The king is gone, but he’s not forgotten“, singt er in dem Song „Hey Hey, My My“ von 1979. Das Stück bildet den Schlusspunkt des Albums „Rust Never Sleeps“, auf dem Neil Young sein bereits zuvor geprägtes Lebensmotto in neue Worte fasste: „It’s better to burn out, than to fade away“. Lieber ausbrennen als langsam verblassen.

War das die Geschichte von Johnny Rotten? Die Nachruf-Assoziation ist nicht ganz falsch. Nachdem Sid Vicious von den legendären Sex Pistols jämmerlich an den Folgen seines Drogenmissbrauchs gestorben war, ließ John Lydon seine Kunstfigur Johnny Rotten, den Sänger der Sex Pistols, ebenfalls sterben. Er konnte überhaupt nicht singen, hatte der Manager der Sex Pistols über Lydon gesagt. Aber er habe das derart kraftvoll getan, dass es einen umhaute: „Anarchy In The U.K.“, „God Save The Queen“, solche Sachen. Neil Youngs einfühlsam gesäuselter Song war eine Verbeugung vor dieser kurzen Geschichte des Punk.

Die ewige Gier nach Exzess

John Lydon lebt, aber er hat einiges durchgemacht. Nach dem Ende der Sex Pistols gründete er die Band Public Image Ltd., die die Post-Punk-Ära einläutete. In seiner Jugend hatte er infolge einer Meningitis im Koma gelegen, später litt er an Halluzinationen, und sein starrer Blick ist ebenfalls eine Folge der Krankheit.

Die Gier auf Exzess hat seinem Leben eine Richtung gegeben. Es ist einem Punk nicht gegeben, vom gepflegten Landsitz aus das Weiden der Kühe zu beobachten. Deutlich in die Jahre gekommen, zog Lydon es vor, ins Dschungelcamp zu ziehen, und zuletzt nahm er an der britischen Version der Show „The Masked Singer“ teil. Im Trash-TV ist der Punk zum Mainstream geworden. Warum also nicht ein bisschen mitmachen?

Auf zum ESC – ein Liebesbeweis

Im Lauf der Jahre hat John Lydon seine politischen Überzeugungen etwas modifiziert, die oft von trotziger Entschiedenheit zeugten – gegen Krieg, gegen Religionen, zuletzt ein bisschen für Donald Trump. Seine früher demonstrativ vorgetragene Ablehnung der britischen Monarchie hat er etwas abgeschwächt. Sie gehöre wohl zur britischen Kultur. Das gilt auch für den Schlagerwettbewerb „Eurovision Song Contest“, an dem sich Public Image Ltd., wie jetzt bekannt wurde, für Irland beteiligen will. John Lydon möchte einen Song für seine Frau singen, mit der er seit 50 Jahren verheiratet ist und die an Alzheimer erkrankt sei. „Hey hey, my, my – Rock ’n’ Roll can never die“.