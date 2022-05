Berlin - Einmal im Jahr gibt es einen offiziellen Grund, unseren „Superheldinnen des Alltags“ mal Danke zu sagen: An diesem Sonntag ist Muttertag. Der kapitalistische Markt schreibt wie so oft auch dafür die Gesetze: In Kaufhallen finden alle, die mal lieb Danke säuseln wollen, gleichzeitig aber wenig Lust auf allzu viel (Sorge-)Arbeit haben, Tiefkühlpizzen in Herzform, Fertigtorten und jede Menge Blumen. Ein paar Prospektseiten später – diesmal nicht mehr im Rahmen der thematischen Muttertagsangebote – zeigt sich dann aber die bittere Wahrheit: Die Wäschespinne für 80 Euro bedient die Frau, den Saugwischer sowieso. Am Gartentrampolin passt auch die Mami auf die spaßerfüllte Kinderhorde auf.

Barbara Thiessen, Professorin für Soziale Arbeit und Gender Studies an der Hochschule Landshut, fordert angesichts dieser Stereotype sowie der ungleich verteilten Sorge- und Lohnarbeit die Abschaffung der Mutter- und Vatertage, stattdessen möchte sie einen „Pride Care Day“ einführen. Sorgearbeit solle da ungeachtet des Familienmodells im Mittelpunkt stehen, der Tag so auch ein politisches Druckmittel werden.

Mütter verdienen zwei Drittel weniger als Männer

Ganze Tage abzuschaffen ist angesichts der im Feuilleton oft herbeigesungenen „Cancel Culture“, die ja in Wirklichkeit selten eine ist, ein mutiges Unterfangen. Apropos! Man wird ja noch mal sagen dürfen, dass Mütter (und Frauen) gesellschaftlich unterversorgt, ihre Arbeit nicht anerkannt und Väter – trotz vieler Lippenbekenntnisse – und ihre Arbeitgeber selten viel Bock auf moderne Familienmodelle haben.

Erst Ende April veröffentlichte die Bertelsmann Stiftung eine neue Studie der FU Berlin über Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern, Müttern und Vätern. Mit der am heutigen Sonntag für alle Beschenkten schweren Erkenntnis: Kinder machen Mütter finanziell arm, Väter dagegen wohlhabender.

Heute Mitte 30-jährige Frauen mit Kindern verdienen im Schnitt im Laufe ihres Lebens 62 Prozent weniger als Männer. Und eine Verbesserung ist nicht in Sicht. Es gebe laut der Studie keine nennenswerten Unterschiede zwischen Müttern älterer und jüngerer Jahrgänge. Die Fortpflanzung der Männer wird von Arbeitgebern dagegen ordentlich belohnt: Väter verdienen durchschnittlich bis zu 20 Prozent mehr als kinderlose Männer. Dazu kommt, dass Mütter auch im direkten Vergleich mit kinderlosen Frauen verlieren: Ein einziges Kind reduziert ihre lebenslanges Einkommen da auch schon um 43 Prozent.

Pandemie: Plötzlich wieder Hausfrau und Mutter

Schon vor der Pandemie war unbezahlte Sorgearbeit ungleich verteilt. Mütter wurden in Teilzeit gezwungen, um die fehlende Kinderbetreuung des Staates auszugleichen. Der WSI-Gleichstellungsreport der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung stellte erst Anfang des Jahres fest, dass 62 Prozent der Mütter, aber nur 5 Prozent der Väter den überwiegenden Teil der Kinderbetreuung übernahmen. Während der Corona-Zeit verschlechterte sich dieses Ungleichgewicht weiter.

Ein belangloser Muttertag mit Blumen, Tiefkühlkuchen und Bildern aus der Kita-Bastelorgie ist zwar eine schöne Aufmerksamkeit. Wie immer aber nicht ausreichend. Frauen, besonders Frauen mit Kindern, brauchen stattdessen Macht, Einfluss und Kohle! Vor allem aber eine Lobby und eine Gesellschaft, die Lohn- nicht über Sorgearbeit stellt. Im wachstumsfanatischen Kapitalismus ist das aber kaum möglich. Ein klischeebefreiter Pride Care Day wäre deshalb ein kleiner, aber nötiger Schritt in die richtige Richtung.

