Zu den kuriosesten Versuchen, angesichts einer Gefahrenlage die Ruhe zu bewahren, gehört ein zum geflügelten Wort gewordener Satz des ehemaligen Bundesinnenministers Thomas de Maizière.

Nach der überraschenden Absage eines Spiels der deutschen Fußballnationalmannschaft im Jahre 2015 drückte er sich um eine genaue Begründung herum. Wenn er berichten würde, welcher Art die Hinweise auf einen bevorstehenden Terrorakt gewesen und von wem sie gekommen seien, würde er die „Sicherheit des Landes“ gefährden.

Gefühl der Unsicherheit durch Waffenlieferungen an die Ukraine

Teile der Antwort, so de Maizière weiter, würden „die Bevölkerung verunsichern“, andere Teile die künftige Arbeit der Sicherheitsbehörden erschweren. Bald danach war man geneigt, de Maizières umständliche Wortfindungsversuche als rhetorisches Ungeschick zu verbuchen. Eine größere gesellschaftliche Verunsicherung war ausgeblieben.

Inzwischen hat der Druck auf den Alltag eines jeden Bürgers in einer Art und Weise zugenommen, die die Verhältnisse von 2015 beinahe als Idylle der Gelassenheit erscheinen lassen: Als wären zwei Jahre pandemischer Ausnahmezustand nicht genug, stehen wir heute vor den schwersten Störungen des sozialen Friedens seit Ende des Zweiten Weltkriegs.

Dabei ist jetzt ausnahmsweise einmal nicht davon die Rede, inwieweit die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine längst als Kriegseintritt gewertet werden könne. Die Definitionshoheit darüber, was als Kriegshandlung zu bezeichnen ist und was nicht, mag durch internationale Abkommen geregelt sein.

Der Überfall der Ukraine durch russische Truppen führt indes auf bislang kaum wahrgenommene Weise vor, wie sehr sich eine seltsam konventionelle imperialistische Landnahme mit den Möglichkeiten eines Hightech-Krieges verbindet.

Das war es wohl auch, weswegen Bundesinnenministerin Nancy Faeser im Interview mit dem Handelsblatt die Empfehlung aussprach: „Wenn tatsächlich mal länger der Strom ausfällt oder das tägliche Leben auf andere Art eingeschränkt wird, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, einen Notvorrat zu Hause zu haben.“

Cyberattacken auf die digitale Infrastruktur

Stromausfall, Einschränkungen, Notvorrat – die Bundesinnenministerin gebraucht auf ihre Weise die häufig gebrauchte Phrase: „Damit Sie es schon mal gehört haben.“ Der Ernstfall droht eben nicht erst durch den Einsatz taktischer Atomwaffen, zu dem Wladimir Putin und die Seinen erst noch weitere Alarmstufen entsichern müssten.

Jederzeit möglich scheinen vielmehr Cyberattacken auf die digitale Infrastruktur, die die Lahmlegung der Grundversorgung in Haushalten, Betrieben und Verkehr auslösen könnten. Faesers fürsorglicher Rat, eine Art permanenten 10-Tage-Vorrat anzulegen – 20 Liter Getränke, 3,5 Kilo Getreideprodukte, Brot, Kartoffeln, Nudeln und Reis sowie 1,5 Kilo Fisch, Fleisch und Eier – mobilisiert einerseits Ängste, die durch die Erzählungen der Generation der Kriegsteilnehmer im kollektiven Gedächtnis verankert sind.

Andererseits spielt Faeser durch den Hinweis der Bevorratung die tatsächlichen Gefahren einer weitgehend von digitalen Regulierungssystemen abhängigen gesellschaftlichen Versorgung herunter. Der stets paternalistisch daherkommende Ausruf „Keine Panik“ funktioniert in der Regel nur, solange man nicht darüber nachzudenken beginnt, wie alles mit allem zusammenhängt.

Nancy Faesers vermutlich gar nicht auf eine besondere Dramatik zielende Bemerkung verdeutlicht allerdings, wie sehr wir uns bereits inmitten eines sich auf den Gefühlshaushalt auswirkenden mentalen Kriegszustandes befinden, der sich längst nicht mehr nur auf Fragen der politischen Haltung beschränkt, wie man der Ukraine und ihren Bürgern hilft – sei es mit robusten Waffen, Symbolen der Solidarität oder konkreten Hilfsleistungen.

Bevölkerung nur schlecht auf einen Ernstfall vorbereitet

Der Ernstfall, den es neben der Bewertung des brutalen Kriegsgeschehens zu beschreiben gilt, betrifft eine Gesellschaft, die es seit Jahrzehnten nicht für nötig erachtet hat, sich zu beschränken. Die soziale Not begann für viele bereits, wenn vorübergehend die Wlan-Verbindung ausfiel.

Die Befriedigung der Grundbedürfnisse nach Lebensmitteln, Getränken und sozialer Bindung aber stand nicht infrage. Allenfalls waren Hungergefühle Bestandteil einer Askese aus Gründen selbstgewählter Körperstrategien. Die Befürchtung, die sich hinter Faesers Bemerkung verbirgt, bezieht sich auf die bevorstehende Notwendigkeit von Verzichtsleistungen, die das Zusammenspiel individualisierter Lebenslagen völlig neu ordnet.

Es geht um eine Art innerer Mobilmachung, die vermutlich nicht einfach aufgehoben wird, selbst wenn sich die Kriegsparteien auf einen Waffenstillstand geeinigt haben.