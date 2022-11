Natan Sznaider: „Die Bestürzung über den BDS kann man sich schenken“

Palästinensisch-israelische Frauen am Mittelmeer in Jaffa bei Tel Aviv.

Das Goethe-Institut in Tel Aviv hat eine Diskussion über zwei Bücher abgesagt, ein Preis des Schauspiels Stuttgart an die britische Dramatikerin Caryl Churchill wurde nicht vergeben. In beiden Fällen ging es um Haltungen zur israelischen Politik. Wir sprachen per Videoschalte zwischen Tel Aviv und Berlin mit dem Soziologen Natan Sznaider, dessen Buch „Fluchtpunkte der Erinnerung“ die Debattenlage und ihre theoretischen Wurzeln ausgeleuchtet hat.