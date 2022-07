Der deutsch-österreichische Historiker Philipp Ther war zuletzt ein gefragter Mann. Kaum jemand schien wie er geeignet, die Hintergründe zu erläutern, die zum fatalen Angriff Putins auf die Ukraine führten. Vorausgegangen waren Transformationsprozesse – so nennen Sozialwissenschaftler den Übergang von einem politischen System ins andere, insbesondere den vieler osteuropäischer Länder von einer sozialistischen Planwirtschaft in den marktwirtschaftlichen Kapitalismus.

Beobachter kultureller Übergänge

Philipp Ther, 1967 im österreichischen Kleinwalserthal geboren, hat diese historischen Prozesse nicht nur wissenschaftlich beobachtet, sondern oft aus nächster Nähe erlebt. Einen Teil seiner Kindheit verbrachte er in Istanbul, später studierte er osteuropäische Geschichte und Politikwissenschaften in Regensburg und München.

Es folgten Stationen in Berlin, Florenz, Harvard und Wien. Seine von Kindheit an gelebte Weltläufigkeit verknüpfte Ther mit seinen wissenschaftlichen Interessen. Beinahe beiläufig entwickelte er diese durch einen fremden Blick auf die jeweilige Gesellschaft, in der er sich aufhielt.

Ab Mitte der 90er-Jahre war Ther regelmäßig in der Ukraine, sein besonderes Interesse hatte dabei dem Musiktheater in Zentraleuropa als Kulminationspunkt gesellschaftlicher Repräsentation in der Zeit zwischen 1815 und 1914 gegolten. Die Arbeit verrät viel von der Denkungsart Thers, dem es selten darum ging, die Geschichte eines Landes oder einer Region entlang ihrer politischen Prozesse zu beschreiben.

Besonders sichtbar werden Transformationen in ihren kulturellen Übergängen, die Philipp Ther mit kühlem Blick zu sezieren versteht. Wie einige seiner Kollegen, etwa der Osteuropahistoriker Karl Schlögel, hat Ther frühzeitig vor den Konflikten gewarnt, die sich in der Ukraine auftürmten. Lange vor Kriegsausbruch konstatierte er ein Leiden der russischen Gesellschaft an einem postimperialen Minderwertigkeitskomplex, durch den sie sich einerseits in einer Opferrolle sieht, daraus andererseits aber Machtansprüche an die Nachbarn ableitet.

Wenn Philipp Ther nun voraussichtlich neuer Leiter der Universität Viadrina in Frankfurt/Oder wird, ist das für ihn auch eine Rückkehr. Für die Europa-Universität an der deutsch-polnischen Grenze könnte es kaum eine bessere Wahl geben.