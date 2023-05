Pionier der Konzeptkunst: Der Künstler Ilya Kabakov ist tot

Hinsichtlich der zuletzt häufig gestellten Frage, wie eigentlich die russische Bevölkerung zum Krieg gegen die Ukraine steht, könnte man ein frühes Werk des russischen Konzeptkünstlers Ilya Kabakov als vorauseilende Antwort verstehen. Zur Kasseler Documenta IX von 1992 hatte dieser öffentliche Toiletten nachgebaut, wie sie in den 60er- und 70er-Jahren in Russland in der Provinz in der Nähe von Bushaltestellen und Bahnhöfen errichtet wurden. Unter einem niedrigen Dach befanden sich zerbrochene Fenster, die nicht verschließbaren Türen waren in einem dunklen Rotbraun gestrichen.

Für die Betrachter aber, die sich nach Geschlechtern getrennt in zwei Reihen postieren sollten, ergab sich, sobald sie drinnen waren, ein völlig anderes Bild. Nun handelte es sich um eine typische sowjetische Zweizimmerwohnung mit gewöhnlichen Möbeln. Auf dem Tisch stand noch das Geschirr vom Abendessen, am Stuhl hing eine Jacke. Die unterschiedlichen Raumvorstellungen als soziales Illusionstheater. Nichts ist, wie es scheint, und manchmal mangelt es gar an jeglicher Illusion.

„Mein Lieber! Du liegst im Gras ...“

Für die alle zehn Jahre im westfälischen Münster stattfindende Ausstellung Skulptur Projekte errichtete Kabakov 1997 ein Gebilde, das einem fragilen Sendemast glich, dessen Botschaft erst zu vernehmen war, wenn man sich genau unter diesem befand. Nur so waren die Buchstaben zu entziffern. „Mein Lieber! Du liegst im Gras, den Kopf im Nacken, um dich herum keine Menschenseele, du hörst nur den Wind und schaust hinauf in den offenen Himmel – in das Blau dort oben, wo die Wolken ziehen –, das ist vielleicht das Schönste, was du im Leben getan und gesehen hast.“ Im Kontext der Zeit wurde Kabakovs Installation damals als spielerisch-ironische Protestgeste gegenüber stetig wachsenden Informationsökonomien gedeutet.

Als Sohn einer Buchhalterin und eines Schlossers wurde Ilya Jossifowitsch Kabakov 1933 in einer russisch-jüdischen Familie in der ukrainischen Stadt Dnipro geboren, sowjetisch Dnepropetrowsk. Nach dem Tod des Vaters im Zweiten Weltkrieg verschlug es seine Mutter und ihn nach Samarkand (Usbekistan), wo er als Schüler der Leningrader Akademie der Bildenden Künste angenommen wurde, die nach Samarkand ausgelagert worden war. Nach Abschluss des Studiums arbeitete Kabakov zunächst als Illustrator von Kinderbüchern und schloss sich in den späten 60er-Jahren jener systemkritischen Moskauer Kunstszene an, aus der auch der sogenannte Moskauer Konzeptualismus hervorging. In der Folge entstanden Bildwände mit Texten, in denen Kabakov die sowjetische Bildkunst parodierte. Mitte der 80er-Jahre gelangten Zeichnungen und einige Installationen in die Schweiz, wo sie 1985 in der Berner Kunsthalle ausgestellt wurden.

Kabakows Ironie und Anspielungsreichtum passten in die poststrukturalistisch orientierte Theoriebildung der späten 80er-Jahre, und nach einem Stipendium in Graz 1987 kehrte Kabakov nicht mehr in die Sowjetunion zurück.

Die Kunst des Fliehens

Nach seiner Übersiedlung nach New York im Jahre 1988 arbeitete er mit seiner ebenfalls aus Dnipro stammenden Frau Emilia zusammen, die Mitte der 70er-Jahre nach Israel ausgewandert war. In ihren gemeinsam entwickelten Installationen bezogen sie sich oft auf das Leben und die Mentalität der Sowjetunion, wobei die klassische Malerei allenfalls ein Baustein ihrer kunstvollen Kombinatorik war. In dem dialogischen Essayband „Die Kunst des Fliehens“ beschreiben Ilya Kabakov und der Kunsttheoretiker Boris Groys, wie sich eine Malerei, die sich im Widerstand zur offiziellen Staatskunst befand und von der westlichen Moderne isoliert war, ihre eigenen Gesetze geben musste.

Kurz vor seinem 90. Geburtstag ist Ilya Kabakov nun gestorben. Statt Blumen, so gab die Ilya and Emilia Kabakov Foundation via Facebook bekannt, wünscht sich die Familie Spenden an das Projekt Ship of Tolerance, mit dem das Künstlerpaar ein Schiff mit Segeln aus bemalten Leinwänden als schwimmendes Kulturzentrum durch verschiedene Länder schickt.