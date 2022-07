Irgendwann erwischt es auch die ewigen Idole und ungekrönten Helden. Der portugiesische Fußballer Cristiano Ronaldo (37), den jedes Kind als CR7 kennt, als sei es der Name für ein cooles isotonisches Getränk, findet keinen neuen Verein. Er, von dem viele meinten, er spiele in einer eigenen Liga, ist für die großen Klubs nur noch bedingt verwendungsfähig. Klar, es gibt Angebote.

Eins aus Saudi-Arabien mit über 125 Millionen Dollar Jahresgehalt soll Ronaldo höflich abgelehnt haben. Er wolle in der Champions-League spielen, ließ er verlauten. Einem wie ihm geht es nicht um Geld, auch wenn sein Name schon einmal mit komplizierten Steuerfragen in Verbindung gebracht worden ist.

Ein vernichtendes Urteil kam unlängst aus München. „Ich liebe Cristiano Ronaldo“, sagte der frühere Nationaltorhüter und heute Manager des FC Bayern, Oliver Kahn, von dem geliebt zu werden auch als Bedrohung empfunden werden kann. Jeder Verein habe eine bestimmte Philosophie, fuhr Kahn fort, „und ich bin mir nicht sicher, ob es das richtige Signal für den FC Bayern und die Bundesliga wäre, wenn wir ihn jetzt holen würden“. Nicht einmal die Bayern. Was ist nur aus dem Fußball geworden?

Für Systemfußball nicht geeignet

Natürlich könnte man jetzt kennerisch sagen, dass die alten Helden nicht mehr in die Spielsysteme ambitionierter Vereine passen. Spieler wie Ronaldo und Lewandowski, bei dem es so gerade noch mit einem Wechsel geklappt hat, bestehen darauf, dass die jeweilige Spielidee auf sie ausgerichtet wird. Was Kahn Philosophie nennt, ist für sie unbedingtes Ich-Management. Weil im modernen Fußball alles zusammenläuft und ineinandergreift wie auf einem leistungsstarken Server, vermelden die Geräte angesichts der alten Effizienzbolzer Ronaldo und Lewandowski umgehend System Bug Alert.

Ist das Schicksal des Portugiesen, der stets darauf geachtet hat, kein Gramm Fett zu viel zu sich zu nehmen, und seinen Mitspielern bei einer privaten Einladung ausschließlich Salat anbot, nicht längst ein Phänomen einer allgemeinen gesellschaftlichen Deklassierung? Die „Überflüssigen“, wie sie von einigen Soziologen in aufrüttelnder Absicht genannt werden, befinden sich nicht mehr nur an den gesellschaftlichen Rändern. Man findet sie auch unter Schauspielern und Managern. Sie wissen viel, können es elegant und unter Aufführung selten gesehener Kunststücke vortragen, aber passen meist nicht mehr in die betrieblichen Abläufe. Nicht einmal auf Mitleid kann einer wie CR7 hoffen. Aber es gibt Alternativen. Wenn er weiter unbedingt Fußball spielen will, kauft er sich halt einen Verein.