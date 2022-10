Putins Bombe und Bidens Armageddon – und was die AKW-Sonne dazu sagt

In einem Lied aus den späten 70er-Jahren fragt sich Bob Dylan, wo es eigentlich langgeht. „Lincoln County Road oder Armageddon“, er könne die Spannung kaum aushalten. Weiter also durch die Wildwestszenerie New Mexicos, oder steuern wir längst auf den Ort der Entscheidungsschlacht zu, wie es in der Offenbarung des Johannes heißt – das Jüngste Gericht?

Im amerikanischen Sprachgebrauch gilt Armageddon als Metapher für eine drastische Zuspitzung, wenn alle Messen gelesen sind. Präsident Joe Biden hat die unmissverständliche amerikanische Reaktion auf einen möglichen russischen Atomschlag zu benennen versucht. Nachdem es weltweit als martialische Drohung verstanden worden war, hat er seine Wortwahl ein wenig abgeschwächt. Später fiel das mythische Wort erneut.

Das Gegenteil von Richtlinienkompetenz

Im Kontext zirkulierender Angstsymbole hat das biblische Armageddon die Funktion eines Schutzschildes. Ein Gegenangriff, falls er denn nötig sein sollte, wäre demnach von der höchsten religiösen Instanz beglaubigt. Wer Armageddon sagt, möchte seine unbedingte Wehrhaftigkeit bekunden. Es ist ein Machtwort, das sich nicht an politische Regeln und Notwendigkeiten gebunden sieht. Armageddon ist das genaue Gegenteil von Richtlinienkompetenz, für deren Gebrauch Olaf Scholz zuletzt von allen Seiten kritisiert wurde. Wähnte sich der Bundeskanzler noch in der Sphäre gewöhnlichen Regierungshandelns, geht es in der biblischen Entscheidungsschlacht um alles. Armageddon ist Joe Bidens „Wir bluffen nicht“.

Seit dem Ende des Kalten Krieges hat es keine derartigen Drohszenarien gegeben. Historiker betonen, dass selbst in der heißesten Phase der Konfrontation der Blöcke aus Warschauer Pakt und Nato auf die Einhaltung von Regeln Verlass war. Nun aber habe Putin die Atomangst freigesetzt, sie scheint seine stärkste Waffe.

So bedrohlich die Lage auch ist, befindet man sich mit dieser Annahme noch in der lange Zeit bewährten Abschreckungslogik. Während der Einsatz konventioneller Waffen in der Ukraine zwar viele Menschenleben koste und große materielle Schäden anrichte, wachse der Widerstandsgeist der Ukraine nur, heißt es. Kriege werden nicht nur auf Schlachtfeldern ausgetragen. Mit jeder abgeschossenen Rakete verbrauche sich Putins Macht, der Einsatz starker Worte und Gesten wirke zunehmend lächerlich, lautet eine Lesart. Die Atomdrohung, das ist ihr Geheimnis, entfaltet ihre größte Kraft durch Nichtanwendung. Putins Restlaufzeit hängt nicht zuletzt von der Spannung ab, die aus den Zuschreibungen von rationalem Kalkül und Wahn erwächst.

Die paradoxe Situation, dass akute Atomkriegsangst ganz unmittelbar mit der Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken verknüpft wird, lenkt den Blick noch einmal auf das Generationen prägende Symbol einstiger Atomangst. Was, so könnte man fragen, hat uns die Sonne noch zu sagen?

Die AKW-Sonne – ein Zukunftssymbol

Das grinsende Gesicht in der typisierten Sonne strahlte eine erstaunliche Selbstzufriedenheit aus, die nicht zu den kämpferischen Posen der Zeit zu passen schien. „Atomkraft? Nein Danke“. Trotz oder wegen dieses Widerspruchs stellt der Anstecker mit roter Sonne und schwarzer Schrift auf gelbem Grund in der Geschichte der politischen Ikonografie weit mehr als nur einen Button dar, der eine Botschaft transportiert. Signalisierten die Trägerinnen und Träger mit dem kleinen Accessoire am Revers primär ihre Ablehnung gegenüber einer Stromgewinnung aus Kernenergie, so kamen in ihm vor allem kulturelle Haltungen zum Ausdruck: alternative Lebensformen, ziviler Widerstand, Ökologie statt ökonomisches Wachstum. Die Leichtigkeit kindlicher Bildsprache korrespondierte mit dem Bedürfnis eines ganz anderen Verständnisses künftigen Lebens.

Einige trugen das Emblem in abgewandelter Form. Das sonnige Gemüt war auch in der Lage, die Hand zu einer Faust zu ballen. Obwohl die Anti-Kernkraft-Bewegung aus der pazifistischen Anti-Atom-Bewegung hervorgegangen war, bedeutete Gewaltbereitschaft kein Tabu. Bei Demonstrationen, zum Beispiel gegen den Bau des Kernkraftwerks in Brokdorf, kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Friedliebende Protestierer, die sich ganz bewusst vom Schlachtgetümmel ferngehalten hatten, konnten sich jedoch mühelos auf die Formel verständigen, der zufolge man sich nicht in friedliche und gewaltbereite Demonstranten spalten lasse. Auch das, so scheint’s, war eine Botschaft der niedergeschlagenen Lider des Sonnengesichts.

Obwohl damals viel von endzeitlicher Katastrophe die Rede war, war die Sonne ein Zukunftssymbol. In der gegenwärtigen politischen Rhetorik sucht man unterdessen nach Aufhellung.