Eine Frau hält in einer Buchhandlung das Buch „Tauben im Gras“ von Wolfgang Koeppen in ihrer Hand. Christoph Schmidt/dpa

Es klingt wie ein Versöhnungsangebot, ein sorgsam ausgehandelter Kompromiss, ein Befreiungsschlag im Streit um die Eignung des Romans „Tauben im Gras“ von Wolfgang Koeppen als Unterrichtsstoff an baden-württembergischen Schulen. Die Lehrerin eines Ulmer Gymnasiums hatte durch ihre Weigerung, den deutschen Nachkriegsroman wegen der häufigen Verwendung des N-Worts im Unterricht zu behandeln, eine heftige Debatte ausgelöst. Es sei Schülern nicht zuzumuten, durch das Vorlesen rassistischer Begriffe mit einer Diskriminierungserfahrung konfrontiert zu werden. Die Lehrerin jedenfalls mochte sich der exemplarischen Lektüre nicht länger aussetzen und kündigte.

Trotz der massiv vorgetragenen und von einigen Literaturwissenschaftlern unterstützten Kritik entschied die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne), an der Pflichtlektüre des Romans festzuhalten. Nun jedoch soll es eine Alternative geben: Ab dem Abitur 2025 können Lehrkräfte an beruflichen Gymnasien selbst entscheiden, ob sie statt Wolfgang Koeppens Roman „Tauben im Gras“ aus dem Jahr 1951 den Exilroman „Transit“ von Anna Seghers im Unterricht behandeln. So jedenfalls teilte es unlängst ein Sprecher der baden-württembergischen Kultusministerins mit. Ein salomonisches Urteil, das an Brechts Stück „Der kaukasische Kreidekreis“ erinnert, in dem der Streit um ein Kind auf eine als Wettkampf ausgetragene Zerreißprobe hinausläuft. In Brechts Parabel gibt die liebende Magd nach.

Exilliteratur gegen Innere Emigration

Aber ist der Vorschlag zur Güte auch ein Sieg der Liebe zur Literatur? Es steht außer Frage, dass Schülerinnen und Schüler aus Anna Seghers „Transit“ sehr viel fürs Leben und die Möglichkeiten, sich sprachlich auszudrücken, lernen können. Die deutsche Originalfassung erschien übrigens 1947 zunächst in der Berliner Zeitung, die Buchfassung dann 1948 im Curt-Weller-Verlag in Konstanz. „Transit“ gilt als Klassiker der deutschen Exilliteratur, ein Entwicklungsroman, in dem der Ich-Erzähler von einem umherirrenden Flüchtling zu einem Antifaschisten wird.

Ein weites Feld für Vergleiche. Handelt Seghers „Transit“ von der Flucht vor den Nazis im besetzten Frankreich, so begegnen sich die Figuren in Koeppens Roman an einem einzigen Tag in München zu Beginn der 1950er-Jahre. Darüber hinaus hat der kulturpolitische Wahlkompromiss aus Stuttgart auch eine formale Komponente. Während Seghers sich für eine klassische Erzählhaltung entschieden hat, wählte Koeppen eine ambitioniert-modernistische Form, mit der er sich an der Literatur des Bewusstseinsstroms orientierte, dem Stream of Conciousness. Aus zahlreichen Stimmen lässt Koeppen die Dämonen der immer noch gegenwärtigen Gewaltherrschaft sprechen. Ferner stehen die Schüler vor der Wahl zwischen Exilliteratur und Innerer Emigration, der Koeppen zugerechnet wird, obwohl er einige Zeit im niederländischen Exil verbracht hat, 1938 aber nach Berlin zurückkehrte. Um nicht zur Wehrmacht eingezogen zu werden, versteckte Koeppen sich nach Kriegsausbruch 1939 bei Starnberg.

Man wird nicht so weit gehen müssen, dem Kultusministerium eine präjudizierende Lesart bezüglich der unterschiedlichen biografischen Hintergründe der beiden Autoren nahezulegen. Tatsächlich aber ist es ein wenig perfide, dem nun durch den Gebrauch des N-Worts diskreditierten Koeppen die sattelfeste Haltung der Emigrantin Seghers gegenüberzustellen. Wie man es auch wendet, geht der 1996 gestorbene Autor Wolfgang Koeppen aus der Ulmer Schulaffäre beschädigt hervor, ohne dass literaturwissenschaftliche Expertise zu Rate gezogen worden wäre. Die paternalistische Haltung der grünen Kultusministerin macht es nicht besser. Zwar sei Koeppens Roman geeignet, mit Schülerinnen und Schülern über die Themen Rassismus und Diskriminierung ins Gespräch zu kommen, allerdings müsse vor der Lektüre über den im Text enthaltenden Rassismus diskutiert werden, sagte Theresa Schopper schon vor Monaten in einem Zeitungsinterview.

Pädagogische Leitplanken für die schulische Textrezeption? Bei aller Verstörung, die der Ulmer Fall hinsichtlich des Verständnisses von Literaturvermittlung ausgelöst hat, kann eine genauere Betrachtung der Arbeiten Wolfgang Koeppens Aufschluss geben über das Verhältnis von Weltwahrnehmung und Sprache in der deutschen Nachkriegsliteratur. Es wäre engstirnig und falsch, ein Gespräch über die Bezeichnung physischer Merkmale in der Literatur auf individuelle Reaktionen und kulturpolitische Befriedungsmanöver zu beschränken.

Ein Blick in die Schaufenster Harlems

Nach den als Trilogie aufgefassten Romanen „Tauben im Gras“ (1951), „Das Treibhaus“ (1953) und „Der Tod in Rom“ (1954) veröffentlichte Koeppen mehrere Bände mit Reiseliteratur, darunter „Amerikafahrt“ aus dem Jahr 1959. Das in „Tauben im Gras“ über 60 Jahre später problematisierte N-Wort findet sich dutzendfach auch hier. Aber anders als in „Tauben im Gras“, in dem Koeppen zahlreiche Stimmen aufeinanderprallen ließ oder zueinander in Beziehung setzte, spricht bei allen Bewusstseinsströmen, die auch den Textfluss der „Amerikafahrt“ bestimmen, eine weitgehend mit dem Autor identische Erzählstimme.

Es ist durchaus nachvollziehbar, dass ein Satz wie dieser mit Unbehagen gelesen wird: „Ein Polizist stoppte den Verkehr und ließ eine Schulklasse kleiner Neger über die Straße gehen.“ Und der Verweis darauf, dass diese Formulierung einer zeitgenössischen Ausdrucksweise entsprach, ändert nichts daran, dass Koeppen im Verlauf seines Textes die Wahrnehmung schwarzer Menschen als Kompositionsmittel zum Ausdruck einer gesteigerten Fremdheitserfahrung einsetzt. „Ich wollte Harlem sehen, die Negerstadt, die schwärende Wunde von New York, wie manche sie im Zorn nennen, das dunkle Getto, aus dem die Nachkommen der Sklaven, die Kinder jener Ware, die als schwarzes Elfenbein hoch im Kurs stand, New York jeden Morgen afrikanisch überfluten, Gespross der Zwangseinwanderer, früh schon an die Küste getrieben, Neuweltadel, amerikanisch wie die Pilgrimsväter der Mayflower.“

Ein Bewusstsein für den amerikanischen Rassismus ist in Koeppens Text allgegenwärtig, spürbar ist aber auch jene Exotisierung und klischeehafte Erotisierung, die schwarze Haut auf den Betrachtenden ausübt. Dabei verfügt Koeppen durchaus über einen ethnografischen Blick, aufmerksam für die Wunder und Widersprüche des Alltags in amerikanischen Metropolen. Ein Blick in die Schaufenster Harlems wird dabei zum Ausgangspunkt einer abgeklärt-soziologischen Überlegung. „Die weißen Puppen sahen in der farbigen Welt krank und blutarm aus. Warum hatte man keine schwarzen Puppen in die Schaufenster gestellt? Verkaufte sich an schwarze Mädchen das Brautkleid besser auf weißem Leib? Ich streifte durch die Läden. Wenn man sich daran gewöhnt hatte, dass sich alles unter Schwarzen abspielte, wurden die Geschäfte uninteressant. Palmolive bleibt Palmolive. Wir leben in einer Welt. In der westlichen Welt. Im Osten gelten andere Marken.“

Alles andere als eine Bildungsreise

Was Wolfgang Koeppen Ende der 50er-Jahre unternahm, war keine gediegene Bildungsreise. Vielmehr kam in ihr Weltwahrnehmung eines Untergetauchten und Entkommenen zum Vorschein, der das zerstörte Europa im Gepäck hatte und auf eine unzerstörte, aber keineswegs heile Welt stieß. Die Aussicht auf Verwirklichung des amerikanischen Traums fokussierte Koeppen bevorzugt auf Kinder. „Auf den breiten Stufen, in den Marmorhallen und Gängen des Kapitols waren kleine Neger, kleine Chinesen, waren Filipinos, waren alle Völker aller Erdteile stolz, Amerikaner zu sein. Mich rührte und tröstete der Anblick, Negerkinder in Scharen und seligen Gesichtes vor dem Bild des Sklavenbefreiers, des großen Lincoln zu sehen (…) Mich ließ die lebendige Verehrung an Amerika glauben.“

Wer Koeppens Reiseerzählung nach langer Zeit aufschlägt, zuckt unangenehm berührt zusammen angesichts der scheinbar obsessiven Verwendung des N-Worts. Sie zeugt gewiss auch von einer zeitgenössischen literarischen Beschränktheit. Zugleich aber ist „Amerikafahrt“ ein bemerkenswertes Dokument der wiedergewonnenen Möglichkeit, nach 1945 von Deutschland aus in die Welt zu gehen. Es sollte jungen Lesern mit dem aktuellen Wissen um die vielfältigen Verkehrsformen der Diskriminierung zumutbar sein, diese Entdeckungen zu machen.