Steve Jordan und die Bürde, Charlie Watts bei den Stones zu ersetzen

Der Rock’n’Roll wird niemals sterben, wie Neil Young es einmal vollmundig bespielt und besungen hat, aber das Überleben fällt schwer genug. Darüber kann auch die als Sensation inszenierte Nachricht nicht hinwegtäuschen, dass die Rolling Stones an einem neuen Album arbeiten. „Hackney Diamonds“ soll es heißen. Bei dem Titel handelt es sich um einen Begriff aus dem englischen Slang, der Glassplitter bezeichnet, die als Spuren nach einem Einbruch auf dem Boden liegen. Die Stones haben also aufgeräumt und zusammengefegt. Mick Jagger ist kürzlich 80 geworden, zwei Jahre zuvor war Schlagzeuger Charlie Watts im Alter von 80 Jahren gestorben.

Eine lange Verbindung zu Keith Richards

Aber das Musikerleben ging ja weiter, die Stones brauchten einen Neuen an der Schießbude, wie Schlagzeuger liebevoll ihr raumgreifendes Arbeitsgerät nennen. Steve Jordan, der nach einigen Tourneeauftritten nun auch für das kommende Album mit den Stones spielt, hat sich dahinter meist eher versteckt. Der 1957 geborene afroamerikanische Musiker ist kein Unbekannter, weder bei den Stones noch in der gut vernetzten Musikszene. Die Liste der Stars, auf deren Alben er getrommelt und die er nicht selten auch produziert hat, ist lang und reicht von Altmeistern wie Bob Dylan, Rod Stewart und James Taylor bis zu weiblichen Superstars wie Sheryl Crowe, Alicia Keys und Beyoncé.

Mit gerade einmal 20 saß Steve Jordan am Schlagzeug in der berühmten TV-Show „Saturday Night Life“, wo er den legendären Soulmusiker James Brown bei dessen Auftritt in der Sendung begleitete. Bereits in den späten 80er-Jahren hatte Steve Jordan an dem Stones-Album „Dirty Work“ mitgewirkt, wenig später heuerte er bei einem Nebenprojekt von Stones-Gitarrist Keith Richards an, das unter dem Namen Keith Richards and the X-pensive Winos zwei Alben aufnahm.

Ein Musicians’ Musician

Steve Jordan gilt als „Musicians’ Musician“, ein begehrter Allrounder, der seine Hintergrundaktivitäten zur Tugend gemacht hat. Die Nachfolge von Charlie Watts ist ihm eher eine Bürde als später Ruhm. Als die Anfrage von Jagger und Co. kam, sei er am Boden zerstört gewesen. „Es war sehr, sehr schwierig für mich. Viele unterschätzen die Bedeutung dieses Stuhls.“ Darauf zu sitzen und das Zeug von seinem Freund Charlie Watts zu spielen, sei kein Witz. Beim Album „Hackney Diamonds“, an dem auch Beatle Paul McCartney und der frühe ausgestiegene Stones-Bassist Bill Wyman mitwirken sollen, wird Jordan eigenes Zeug anschlagen, ohne Charlie Watts vergessen zu machen.