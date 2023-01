Tempolimit: „Freie Fahrt für freie Bürger“ – Fetisch einer Minderheit

Es gibt nicht sehr viel in Deutschland, mit dem man Amerikaner noch so richtig begeistern könnte. Das Rasen auf deutschen Autobahnen gehört dazu, wie ein Internetvideo mit dem Schauspieler Tom Hanks zeigt, der fasziniert sagt: „Egal, wie schnell du fährst, einer fährt immer noch schneller.“ Der bekannte Slogan dazu lautet: „Freie Fahrt für freie Bürger.“

Tempolimit wieder auf dem Tisch

Manche freien Bürger wird es deshalb nicht amüsieren, dass jetzt das Umweltbundesamt das Thema des generellen Tempolimits wieder auf den Tisch gebracht hat. Eine neue Studie zeigt, dass ein Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen jährlich Treibhausgasemissionen in Höhe von 6,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einsparen könne – etwa zweieinhalb Mal so viel, wie man bisher geschätzt hatte.

In der Debatte prallen also zwei Grundwerte aufeinander: die individuelle Freiheit, so schnell zu fahren, wie man will, und das gemeinsame Ziel, die Erderwärmung möglichst noch zu begrenzen. Wollte man moralisch diskutieren, wäre das Ergebnis klar. Aber man kann es auch pragmatisch sehen: In der Realität existiert die „freie Fahrt“ in Form überall unbegrenzter Geschwindigkeiten nämlich gar nicht. Sie ist der Fetisch einer Minderheit.

Ja zum Tempolimit: Nur wenige rasen und drängen auf der Überholspur

Für die meisten Autofahrer wäre es ein Segen, wenn man auf der Autobahn überhaupt konstant 120 bis 130 km/h fahren könnte. Sie wollen zügig von A nach B kommen und nicht im Stau landen. Echtzeit-Daten zufolge fahren 77 Prozent auch auf Abschnitten ohne Tempolimit langsamer als 130 km/h. Am Ende sind es nur wenige, die auf der Überholspur rasen und drängen – um am Ende auch im Stau zu stehen.

In einer Umfrage des ADAC von 2022 sprachen sich 52 Prozent der Autofahrer für ein generelles Tempolimit auf Autobahnen aus, 44 Prozent waren dagegen, der Rest unentschlossen. Bei Wahlen wäre das Ergebnis zwar knapp, aber eindeutig.