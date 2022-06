Berlin - Es gibt ein großes Problem in der Forschung, über das selten in der Öffentlichkeit gesprochen wird. Eine aktuelle Meldung zeigt, wie dramatisch es ist: Forscher einer US-Pharmafirma haben in wenigen Stunden aus großen Datenbanken 40.000 Moleküle für potenzielle Kampfstoffe „kreiert“, und zwar mithilfe Künstlicher Intelligenz am Computer. Wer über die nötigen Ressourcen verfügt, könnte daraus gefährliche Waffen machen, die unzählige Menschen töten.

Die Forscher, die sonst nach Wirkstoffen für Medikamente suchen, wollten damit einen „Warnschuss“ geben, wie sie sagen. Angesichts der Entwicklungen auf der Welt läuft es einem dabei kalt den Rücken herunter. Man denkt dabei nicht nur an mögliche Terroristen.

Nein, Misstrauen ist generell geboten. Das zeigt die Geschichte. Lange Zeit forschten Ost und West zum Beispiel an Krankheitserregern, um sie möglicherweise im Krieg anzuwenden. Dazu gehörten die Erreger von Milzbrand, Pest, Botulismus, Pocken, Ebola, Typhus und Tetanus. 1965 dachte die US-Armee sogar darüber nach, im Vietnamkrieg Pockenviren einzusetzen.

Die Grenzen zwischen zivil und militärisch sind fließend

Zwar sind die Entwicklung und der Einsatz von Bio- und Chemiewaffen seit Jahrzehnten völkerrechtlich verboten. Das heißt aber nicht, dass nicht weitergeforscht wird – etwa zur Abwehr von Bioterrorismus. Doch die Grenzen sind fließend, auch zwischen ziviler und militärischer Forschung. So warnte die Max-Planck-Gesellschaft erst 2018 vor dem US-Forschungsprogramm „Insect Allies“. Dabei sollen Insekten über Felder fliegen, um Nutzpflanzen mit Viren zu infizieren, die sie genetisch verändern und widerstandsfähiger machen sollen. So etwas könnte auch als biologische Waffe eingesetzt werden.

Es gibt weitere Gefahren. Denn mit neuesten gentechnischen Methoden kann man heute gezielt Viren-Mutationen schaffen. In der sogenannten Gain-of-Function-Forschung verändert man zum Beispiel die Übertragbarkeit und die Gefährlichkeit von Viren, um Schlüsse daraus zu ziehen. Vor zehn Jahren manipulierten Forscher aus den USA, den Niederlanden und China das Vogelgrippevirus H5N1.1 im Labor so, dass es auch für Säugetiere infektiös wurde. Sie wollten damit angeblich den „Worst Case“ simulieren – um auf die Gefahr einer drohenden Grippe-Pandemie hinzuweisen. Schon im Jahre 2000 war im Labor eine Coronavirus-Mutante geschaffen worden, die Artgrenzen überschritt, von Mäusen auf Katzen.

So etwas gehört heute zur Grundlagenforschung. Doch die Folgen können verheerend sein. Bioterroristen könnten Baupläne für gefährliche Viren digital abgreifen. Auch Laborunfälle sind möglich, wie sie nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie diskutiert werden. China ermöglichte bisher keinen ungehinderten Zugang zu Labordaten in Wuhan. Das letzte offizielle Urteil über die Herkunft von Sars-CoV-2 ist noch nicht gefallen.

Hochrisikoforschung muss streng kontrolliert werden

Schon 2014 hatten Forscher der Cambridge Working Group gefordert, die riskante Gain-of-Function-Forschung mit potenziellen Pandemie-Erregern einzuschränken – und über Risiken und Nutzen neu zu diskutieren. Sie erwähnten dabei auch die Häufung von Laborunfällen in den USA. Acht Jahre sind vergangen, und es fragt sich, warum bisher noch nichts geschehen ist. Eine große weltweite Debatte gibt es jedenfalls nicht. Nicht mal vor dem Hintergrund der seit 2020 laufenden Corona-Pandemie.

Gegenstimmen sagen, dass nur ein äußerst geringer Teil der Gain-of-Function-Forschung potenzielle Pandemie-Erreger betreffe. Und dass diese Forschung in abgeschotteten und sicheren Hochleistungslaboren stattfinde, aus denen nichts austreten könne (hat man da einen Überblick über die ganze Welt?). Und dass Studien die These erhärteten, dass die Covid-Pandemie Ergebnis einer Zoonose (Fledermaus–Zwischenwirt–Mensch) sei. Wofür sicher vieles spricht.

Dennoch: Die Eingriffe des Menschen in die Strukturen der Natur sind so tiefgreifend, dass dringend über Kontrollmechanismen gesprochen werden muss. Dazu gibt es auch Vorschläge. Sie beinhalten unter anderem eine transparente – auch öffentlich zugängliche – Überprüfung aller Gain-of-Function-Experimente (vor dem Start), die Suche nach alternativen Ansätzen sowie strengste Auflagen und Kontrollen für Labore weltweit.

Aber da sind wohl nationale Interessen vor. So war zum Beispiel auch geplant, die Einhaltung der Biowaffenkonvention von 1971 zu überwachen – mit Offenlegungspflichten und Kontrollinspektionen. Ein entsprechendes Zusatzprotokoll scheiterte jedoch 2001 an der Ablehnung durch die USA. Man kann sich vorstellen, welche Chance so etwas in der heutigen polarisierten Welt hätte.