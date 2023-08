Triumph über Moral – Donald Trumps Lust am Bösen

Poster, T-Shirts, Kaffeetassen – der frühere US-Präsident Donald Trump hat es fertiggebracht, selbst Menschen wieder von sich reden zu machen, die froh waren, genau das hinter sich gelassen zu haben. Mit wehender Tolle und grimmigem Blick reüssiert er als Posterboy des Trotzes, dem das Kunststück gelungen ist, die stigmatisierende Funktion des sogenannten Mugshots, der fotografischen Registrierung in den Archiven der amerikanischen Ermittlungsbehörden, für die Fortsetzung seiner bizarren Ego-Show umzufunktionieren. Das Böse, so scheint sein Blick zu verraten, ist nicht mehr, was es einmal war.

Das Böse und die Kunst

Dabei hat gerade die moderne Bildproduktion eine sehr abwechslungsreiche Geschichte im Umgang mit dem Bösen hinter sich. Orsons Wells’ Film „Touch Of Evil“ aus dem Jahr 1958 beginnt mit einer rasenden Kamerafahrt durch die Straßen der fiktiven amerikanisch-mexikanischen Grenzstadt Los Robles, an deren Ende ein Auto in Flammen aufgeht. Die beklemmende Unruhe einer der spektakulärsten Szenen der Filmgeschichte löst sich im weiteren Verlauf nicht auf. Orson Wells verkörpert darin den kantigen Polizei-Captain Hank Quinley, der nach Belieben die Ermittlungen lenkt und Beweismittel fälscht, um einen Verdächtigen zu überführen, den er aus purer Intuition für den Täter hält.

Mit notorischer Übellaunigkeit verrät der korrupte Quinley alle rechtsstaatlichen Ideale zugunsten seiner undurchschaubaren Interessen. Der Film gilt als Schlusspunkt des Krimi-Genres Film noir, das trotz der pessimistischen Weltsicht seiner oft zynischen Helden einer höheren Gerechtigkeit dient. Die Niederungen des Verbrechens werden offenbar, letztlich aber auch die Notwendigkeit Ordnung schaffender Prinzipien. Die Konfrontation mit dem Bösen, so ließe sich Orson Wells’ abgründiger Film noch im Lichte der Ästhetik des Aristoteles betrachten, hat letztlich einen reinigenden Effekt.

Auf moralische Besserung war seit jeher auch der Gebrauch von Mugshots ausgerichtet, mit denen sich die amerikanische Gesellschaft ihrer Verbrechensbekämpfung vergewissert. Auf buchstäblich entwaffnende Weise wird Täterschaft dabei individualisiert. Ein der Gerichtsbarkeit zugeführter Angeklagter wird für alle sichtbar mit der Gleichheit vor dem Gesetz und seiner mutmaßlichen Tat konfrontiert. Das Passfoto dient nicht länger einer freundlich-positiven Repräsentation des Staatsbürgers, sondern der Identifikation des mutmaßlichen Delinquenten, dem der vorübergehende Ausschluss aus dem sozialen Alltag droht. Mugshots entziehen dem Subjekt jeglichen Glanz und reduzieren es auf die Rolle des Angeklagten.

Eine fragwürdige symbolische Inszenierung war der Einsatz der Mugshots allerdings schon immer. Welch emotionale Kraft insbesondere von ihren Abwandlungen auszugehen vermochte, führte Ende der 70er-Jahre auf diabolische Weise die Terrororganisation Rote Armee Fraktion (RAF) vor, indem sie ihr prominentestes Entführungsopfer, den Arbeitgeberpräsidenten Hanns-Martin Schleyer, vor seiner Ermordung wie einen Angeklagten abbildete. In perfider Selbstlegitimation schien die RAF die Tötung Schleyers durch die Anmaßung einer simulierten Gerichtshoheit rechtfertigen zu wollen. Auf verstörende Weise hat der Künstler Gerhard Richter später in seinem berühmten RAF-Zyklus auf die Vieldeutigkeit von vermeintlich authentischen Fotografien und die Möglichkeit der Verfremdung aufmerksam gemacht.

Auf die Bilderhalde des white trash

Es spricht allerdings einiges dafür, dass Donald Trump nicht danach strebt, mit seinem bereits jetzt ikonisch gewordenen Konterfei der Grimmigkeit in die Kunstgeschichte einzugehen. Auf obszöne Weise macht das Trump-Mugshot deutlich, dass das Böse nahezu vollständig seine abschreckende Wirkung eingebüßt hat. Mit der Inszenierung als Opfer, das sich willkürlich den Verfahren der Justiz ausgesetzt sieht, triumphiert Trump über eine eben noch anerkannte gesellschaftliche Moral, der er und seine Anhänger sich weitgehend entzogen haben. Den Grundsatz des amerikanischen Westernhelden, dem zufolge man besonders ehrbar sein muss, um außerhalb des Gesetzes zu leben, hat er auf die Bilderhalde des white trash befördert.

Trump ist weder Avantgardist noch Ausnahme. Zwar standen Ehre und Verantwortung in der internationalen Interessenpolitik nie sonderlich hoch im Kurs. In einer sich gerade neu formierenden multipolaren Weltordnung jedoch scheinen Rücksichtslosigkeit, Korruption und die ungehemmte Bereitschaft zur Beauftragung politischer Morde geradezu eine Beitrittsvoraussetzung zu sein. Geschichte wird gemacht. Diesmal mit den Insignien schlechter Krimis und Mafiageschichten.