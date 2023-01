Regenwald statt Rindfleisch: Kriegt Brasilien die Kurve in Richtung Klimaschutz?

Vor der Tür blühen schon die Magnolien, viele Berliner zittern um ihren Skiurlaub – der Beginn des neuen Jahres brachte wieder einmal Rekordtemperaturen. Und viele Menschen befürchten, dass auch das kommende Jahr so wird wie das letzte, als Europa den heißesten und trockensten Sommer seit 500 Jahren erlebte.

Doch es gibt zu Beginn des neuen Jahres auch Hoffnung. Und zwar in Brasilien. Dort hat der neue Präsident Lula versprochen, den Amazonas-Regenwald zu schützen und nicht weiter großräumig zu vernichten, wie es unter seinem Vorgänger Bolsonaro geschehen war. Bundespräsident Steinmeier ist auch sofort hingeflogen. Zum Amtsantritt Lulas hat Deutschland 35 Millionen Euro für den Amazonas-Fonds freigegeben.

Wir geben Brasilien Geld für seinen Regenwald? Was hat der mit uns zu tun? Die Antwort darauf lautet: Sehr viel, wenn man bedenkt, dass bei der künftigen Entwicklung des Klimas unzählige Faktoren zusammenspielen. Wenn das Eis der Arktis schmilzt, die Permafrostböden auftauen, der Golfstrom schwächelt und der Regenwald verschwindet – dann hat das früher oder später Auswirkungen auf uns.

180-Grad-Wendung unter Präsident Lula

Fast 60 Prozent des Amazonas-Regenwaldes liegen in Brasilien: 3,5 Millionen Quadratkilometer. Hier herrscht die größte Artenvielfalt auf der Erde. Der Amazonas-Regenwald bindet zwölf Prozent des Süßwassers der Erde und hat einen immensen Kühleffekt. Er wirkt als riesige grüne Lunge und Kohlenstoffsenke. Er zieht Kohlendioxid aus der Luft, lagert Kohlenstoff in Bäumen und Böden ein und setzt Sauerstoff frei.

Für Klimaforscher gehört der Regenwald zu den sogenannten Klima-Kippelementen. Schätzungen zufolge könnte er „kippen“, wenn 20 bis 25 Prozent der Walddecke im Amazonasbecken verschwunden sind. Dann könnte sich der immergrüne tropische Wald nach und nach in eine Art Savanne verwandeln. Mit unabsehbaren Folgen für das Klima. Bisher soll der brasilianische Regenwald bereits um 18 Prozent geschrumpft sein.

Die neue Regierung unter Präsident Lula steht unter großem Druck. Lula hat erklärt, dass er die Abholzung des Amazonas bis zum Jahr 2030 auf null senken wolle. Er vollführt damit eine 180-Grad-Wendung. Denn Lula selbst hatte in seiner ersten Amtszeit (2003–2010) die massive Zerstörung des Regenwalds gefördert, um Brasiliens Wirtschaft voranzubringen. Durch Abholzung und Brandrodung entstanden Flächen zur Rinderzucht, für Soja- und Palmölplantagen und die Förderung von Bodenschätzen.

Rettung des Regenwaldes sollte ein großes Welt-Projekt sein

Unter Präsident Bolsonaro wiederum hat sich die Lage zugespitzt. Lula muss heute gegen kriminelle Banden vorgehen, Gesetze verschärfen und Behörden stärken, damit Landraub, Spekulation und Verbrechen an indigenen Regenwald-Bewohnern verfolgt werden.

Die Rettung des Regenwaldes sollte ein großes Welt-Projekt sein. Internationale Player wie China sollten nicht nur massiv in die Industrie und eine Eisenbahnlinie durch den Amazonas investieren, sondern auch in die Erhaltung der Natur. Lulas Regierung müsste dringend gestärkt werden, auf verschiedensten Wegen, finanziell und politisch. Hier geht es um Weichenstellungen in den nächsten vier Jahren. Denn danach will der heute 77-jährige Präsident nicht mehr antreten, wie er ankündigte.

Leider trägt die angespannte internationale Situation nicht zur Ermutigung bei. Brasilien und der Regenwald stehen nicht gerade im Fokus der weltweiten Aufmerksamkeit. Dabei haben große Teile der Welt eine Mitverantwortung für das Verschwinden des Amazonas-Regenwalds. Denn sie profitieren von dessen Ausbeutung, während die Hälfte der Menschen dort unterhalb der Armutsgrenze lebt.

Deutschland erhält Fleisch und Soja aus dem zerstörten Regenwald

Von den Agrarprodukten und Bodenschätzen, für die auch der Regenwald zerstört wird, gehen 24 Prozent nach China, 16 Prozent in die Europäische Union sowie 21 Prozent nach Indien, Japan und in die USA. In Europa steht Deutschland ganz vorne: mit Importen von Fleisch und Soja – vor allem für Tierfutter.

Ja, auch unser Fleischhunger hat bisher dazu beigetragen, dass in Brasilien der Regenwald verschwindet. Wobei natürlich auch zu fragen ist, ob sich in Brasilien automatisch etwas ändert, wenn wir Deutschen weniger Fleisch essen. So einfach ist das nicht. Aber der Appetit nach massenhaft billigem Fleisch hat natürlich weltweite ökologische Folgen.

Im Grunde braucht es in Brasilien einen Umbau der Wirtschaft, echte Alternativen, damit die Menschen künftig ihren Lebensunterhalt mit nachhaltigem Wirtschaften verdienen können. Diese Aufgabe kann Brasilien niemand abnehmen. Die 35 Millionen Euro aus Deutschland für den Amazonas-Fonds sind hier ganz gewiss nur ein Tropfen auf den brandgerodeten Regenwald.