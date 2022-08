Das Argument lautet: Alle Mitfliegenden hätten einen aktuellen PCR-Test, seien also vor Abflug negativ auf Corona getestet worden. Somit verstehe man den Shitstorm nicht, die Deutschen würden sich nur wieder grundlos über Kleinigkeiten aufregen wollen, weil sie neidisch seien oder selbst ein erbärmliches Leben hätten, und was sonst noch so aufgefahren wird in den (sozialen) Medien, um die Kritik an der Regierung verstummen zu lassen.

Das Problem ist: An diesem erbärmlichen Leben eines Teiles der Bevölkerung ist die Politik zum Teil mit schuld. Wer hat denn Gesetze erlassen, die es verboten haben, alleine im Freien auf Parkbänken zu sitzen? Wer hat im Winter Menschen den Restaurantbesuch verboten, auch wenn sie frisch PCR-getestet waren? Und wer empfiehlt das Tragen einer Maske auch aktuell zu jeder sich bietenden Gelegenheit? Das ist die Politik, das ist die Regierung, das sind zum Teil genau jene Journalisten, die nun zusammen mit Olaf Scholz und Robert Habeck im Flieger nach Kanada saßen – nur eben ohne Maske.

Die Diskussion darüber, ob die Truppe damit gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen hat, ist erlaubt, wird aber schnell versanden. Viel wichtiger ist, dass es solche Diskussionen – zu Recht – genau so lange geben wird, wie es immer wieder Politiker gibt, die gegen ihre eigenen Regeln verstoßen und nur vom Volk das verlangen, was sie selbst predigen, getreu dem Motto: Do as I say, not as I do.

Wenn dieser Eindruck immer wieder aufkommt, dass sich die Elite des Landes Rechte herausnimmt, die für die Bevölkerung eben nicht gelten, dann schwächt das die Demokratie und das Vertrauen in den Staat. So einfach ist das.