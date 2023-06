Warum Reporter-Legende Werner Hansch vor den Gefahren des Glücksspiels warnt

Zu den Anekdoten, die der Sportreporter Werner Hansch oft und gern erzählt hat, gehört sein Versprecher als Stadionsprecher von Schalke 04. Bei der Aufstellung der Mannschaft kündigte er den Torhüter an mit den Worten: „Mit der Startnummer 1: Norbert Nigbur.“ Startnummer? Werner Hansch, der eine der markantesten Stimmen der deutschen Radioreportage war, hatte sich in die falsche Sportart vergaloppiert. Weil Hansch für einige Jahre auch Rennkommentator auf der Trabrennbahn in Dinslaken war, hatte er dem berühmten Schalke-Torhüter im Eifer des Gefechts anstelle einer Rücken- eine Startnummer verpasst.

Hinter der flockigen Anekdote verbirgt sich ein Stück persönlicher Tragik. Die intime Nähe zum Trabrennsport hat Hansch, der in den frühen 90er-Jahren wiederholt auch die traditionelle Derby-Jährlingsauktion auf der Trabrennbahn Mariendorf als Auktionator durchgeführt hat, zunächst schleichend, dann immer unerbittlicher in eine handfeste Glücksspielsucht getrieben. 2020 bekannte er in der TV-Show „Promi-Big-Brother“, aus der er schließlich als Sieger hervorging, über den Einsatz in Pferdewetten seine Alterssicherung verspielt zu haben. Der 1938 in der westdeutschen Rennbahnstadt Recklinghausen geborene Hansch war 82, als er sich eingestehen musste, finanziell und in seinem Privatleben vor dem Nichts zu stehen. Seine Lebensgefährtin, mit der er seit den 80er-Jahren zusammenlebte, hatte sich 2019 von ihm getrennt. Der Grund für die Promi-Beichte lag auf der Hand: Er brauchte das Geld.

Wie man das Geld von den Wettanbietern zurückbekommt

Inzwischen hat sich Werner Hansch dem Kampf gegen die Glücksspielsucht verschrieben. Über das Start-up-Unternehmen Zockerhelden berät er gestrauchelte Glücksspieler bei dem Versuch, das verlorene Geld von den Wettanbietern zurückzubekommen. Tatsächlich ist in den letzten Jahren der Vertrieb von Sportwetten stärker reguliert worden.

Im schwer zu durchschauenden Lizensierungsdschungel wurden vielfach auch Wetten über illegal betriebene Büros und Online-Anbieter abgewickelt. Mit Werner Hansch als leidgeprüfte Gallionsfigur versprechen die Zockerhelden die Aussicht auf Wiedererlangung des verlorenen Geldes auf dem Verhandlungsweg. Werner Hansch gibt an, nach therapeutischer Behandlung inzwischen clean zu sein. Das lange Leiden an den Versuchen, an schnelles Geld zu kommen, hat er nun in Abwehrenergie verwandelt, mit der er andere Spieler vor den Gefahren von Sportwetten zu warnen versucht. Hansch kennt sich aus. Mit einigen der früheren Fußballprofis, die weiter überaus aufdringlich für Fußballwetten werben, ist er per Du.