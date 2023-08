„Selbstmord aus Angst vor dem Tode“: Der verheerende Effekt von Weltuntergangsfantasien

Ein Leser, von Beruf Ingenieur, hat das Wissenschaftsressort dieser Zeitung gescholten. Es verbreite zu viel Hoffnung – und zwar, was die Auswege aus der Klimakrise betreffe. Pragmatische Lösungen hier und da, das bringe nichts, meint der Leser. Er argumentiert mit Thermodynamik.



„Seit ca. 150 Jahren holen die Menschen die seit Millionen Jahren chemisch gebundene Energie aus der Erde“, schreibt der Leser. Die gasförmigen „Exkremente der Energieverwendung“ sammelten sich in der gesamten „Menschenlebenszone“ dieses Planeten an: in Atmosphäre, Wasser und Erde, einem geschlossenen System.

„Die Energieverwendung ist seit dem Zweiten Weltkrieg deutlich und seit den 70er-Jahren exponentiell, jetzt gar graphisch betrachtet fast senkrecht ansteigend in die Höhe gegangen“, schreibt der Ingenieur. Durch Brände, Erwärmung der Meere und das Tauen der Permafrostböden würden zusätzlich Klimagase wie CO₂ und Methan frei. Wir befänden uns in einer „chaotischen, gefährlichen Weltentwicklung“.

Deutschland kann im Alleingang nicht viel ausrichten

Die kapitalistische Wirtschaftsweise, die auf Wachstum, Profit, Konkurrenzkampf und Machtgier beruhe, könne das nicht bremsen. „Hoffnung besteht nur bei Abschaffung des Kapitalismus, wenn es gelingt, Kollektivität, Solidarität, Verteilungsgerechtigkeit, Gemeinwohlökonomie, bedarfsgerechte Wirtschaft weltweit zu praktizieren“. So weiterzuwirtschaften wie bisher bedeute den Untergang.

Der Ingenieur mag gewiss recht haben mit seiner Einschätzung. Doch als Realist muss man auch sehen, welche Chancen es für Veränderungen in der Welt gibt. Wo könnte zum Beispiel in der nächsten Zeit der Kapitalismus abgeschafft werden? In China und den USA, die zusammen für fast 44 Prozent des weltweiten CO₂-Ausstoßes sorgen? Zwar definiert sich China in der Verfassung als „sozialistisch“, aber es hat ein stark auf Wachstum, Konkurrenz und Machtausweitung orientiertes System.

Deutschland liegt übrigens mit aktuell 1,8 Prozent an siebter Stelle bei den CO₂-Emissionen. Auch pro Kopf ist der Ausstoß weit nicht so hoch wie etwa in Katar, Saudi-Arabien, den USA und Russland. Vor diesem Hintergrund nimmt sich die Aufregung der letzten Tage – dass die Ampelkoalition ihre Klimaziele nicht erreichen wird – geradezu lächerlich aus. Denn Deutschland kann im Alleingang nicht viel ausrichten, was die Erderwärmung betrifft, auch wenn die Emissionen morgen auf null fielen.

Dauer-Alarmismus hat einen verheerenden Effekt

Wir sind in einem großen Dilemma. Der Ingenieur hat recht: Es müssten weltweit ganz große Schritte gemacht werden, um dieser „chaotischen, gefährlichen Weltentwicklung“ entgegenzutreten. Und die Schritte, die wir selbst tun können, sind nur klein. Aber irgendwo muss man anfangen. Deshalb auch der Streit um das Erreichen der deutschen Klimaziele.



Kritisiert werden hier halbherzige Maßnahmen, schlechte Datengrundlagen sowie der Lobby-Einfluss der Industrie. Was im Grund ja auch in Richtung Systemfrage geht. Dabei muss man aber sagen, dass auch ein nicht kapitalistisches System sehr viel Energie bräuchte (in der DDR war es übrigens vor allem fossile, klimaschädliche Energie). Und dass die modernsten klimafreundlichen Technologien alle im Kapitalismus entstanden. Das für das Überleben der Menschheit ideale System hat es noch nicht gegeben. Es fällt in den Bereich Utopie. Also muss man es im Bestehenden zumindest versuchen.

Zum Realismus gehört auch, dass man es dabei mit realen Menschen zu tun hat. Und hier zeigt sich: Von Experten verbreitete Untergangsvisionen und Dauer-Alarmismus haben vor allem einen gesellschaftlich verheerenden Effekt. Sie führen zum Rückzug ins Private, zu Leugnung auf der einen und übertriebenem Aktionismus auf der anderen Seite. Zugleich hat die Zahl von Depressionen und Angststörungen dramatisch zugenommen, vor allem unter Kindern und Jugendlichen, wie Studien zeigen.

Menschen konzentrieren sich auf Dinge, die sie selbst beeinflussen können

Mit einer vor Angst gelähmten, aufgelösten, hoffnungslosen Gesellschaft kann man nichts anfangen. Es besteht dann nämlich die Gefahr, dass viel früher Schluss ist, als es durch den Klimawandel vielleicht sein könnte: gesellschaftlicher „Selbstmord aus Angst vor dem Tode“.



Oder dass Regierungen an die Macht kommen, die aus populistischer Ignoranz nicht einmal mehr kleinste Ansätze von Veränderungen oder Anpassungen verfolgen. Oder dass man einfach nur noch Spaß haben und durch die Welt fliegen will, bevor alles zu Ende ist. Diese Trends gibt es ja gerade. Oder dass aus Wut und Angst wirklich eine „Klima-RAF“ entsteht, die gesellschaftlich alles nur noch schlimmer macht.

Zugegeben, auch man selbst ist ziemlich ratlos angesichts der Entwicklung. Aber es gibt nur einen Ausweg: Man muss versuchen, das Engagement für Veränderungen zu fördern, wo man kann. Denn Menschen konzentrieren sich vor allem auf Dinge, die sie selbst beeinflussen können, etwa auf lokale Umweltprojekte und Klimaanpassungen. Es ist ganz wichtig, hier Hoffnung zu machen, so gering sie auch sein mag. Auch das Wiederbeleben einer echten, großen Klimabewegung kann übrigens nur auf einem Rest an Hoffnung beruhen.