Dalai Lama entschuldigt sich bei Jungen nach viralem Video - nur ein Missverständnis?

Der in alle Welt ausstrahlende Ruhm des Dalai Lama geht nicht zuletzt auf dessen glaubensgemäßen Einsatz für Frieden und Menschenrechte zurück. Ein weiterer Grund für seine Popularität besteht in der politischen Opferrolle. Der 1935 geborene Tenzin Gyatso ist als der 14. Dalai Lama das geistliche Oberhaupt des tibetischen Buddhismus und lebt aufgrund territorialer Ansprüche Chinas auf Tibet seit 1959 im indischen Exil.

Mit der Würde seines Amtes und der Beharrlichkeit eines Friedenskämpfers hat er weit über seine religiöse Rolle hinaus Anerkennung erworben. Klugheit, Charme, Witz, Bescheidenheit – der Dalai Lama gilt als Gegenentwurf zur weltlichen Gier und den Auswüchsen politischer Macht.

Nicht allein hygienische Bedenken

Was seine Heiligkeit nicht vor Fehlleistungen schützt. So war am Ostersonntag ein Video öffentlich geworden, das den Dalai Lama während einer Veranstaltung Ende Februar im indischen Dharamsala zeigt, in dem er einen Jungen auffordert, ihn zu küssen und seine Zunge zu lecken.

Die Bedenken sind seither nicht allein hygienischer Art. Wie die Szene nahelegt, scheint nicht nur die katholische Kirche Probleme mit Ausdrucksformen der Huldigung und körperlicher Übergriffigkeit zu haben. So ging denn auch eine Welle der Empörung über den Dalai Lama hinweg, was diesen schließlich zu einer Entschuldigung veranlasste.

Auf dem offiziellen Twitter-Konto des Dalai Lamas erschien die Nachricht: „Seine Heiligkeit möchte sich bei dem Jungen und seiner Familie wie auch bei seinen vielen Freunden rund um die Welt für den Schmerz entschuldigen, den seine Worte verursacht haben könnten.“ Was man so schreibt, wenn eine Person des öffentlichen Interesses sein Gesicht zu wahren versucht. Kein Missbrauch also, sondern bloß ein Missverständnis.

Weiter hieß es in der Twitter-Botschaft, seine Heiligkeit necke oft Leute, die er trifft, auf eine „unschuldige und verspielte Art, sogar in der Öffentlichkeit und vor Kameras“. Seine große Beliebtheit hat der 1989 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete 87-Jährige, soll das wohl heißen, auch aufgrund seiner demonstrativen Schrulligkeit erworben.

Dem beweglichen Mundmuskel hatte bereits Literaturnobelpreisträger Günter Grass seine Aufmerksamkeit geschenkt. Auf einer Indienreise hatte ihn das verbreitete Zeigen der Zunge, mit dem die schwarze Göttin Kali ihre Scham bekundet, zum zwanghaften Hinsehen veranlasst. Der Reisebericht von Günter Grass trägt denn auch den Titel „Zunge zeigen“.