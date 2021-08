dpa/Bernd von Jutrczenka

Am 17. August erinnerte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue an die Ermordung von Matthias Erzberger vor 100 Jahren. Am 26. August 1921 wurde der Zentrumspolitiker und frühere Reichsfinanzminister Matthias Erzberger im Schwarzwald durch mehrere Schüsse aus nächster Nähe getötet.