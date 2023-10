175 Jahre TiB: Wie ein Turnwart den Sport wiederaufleben ließ

Im Frühjahr 2023 feierte ein Verein sein 175-jähriges Jubiläum, der nicht nur aufgrund seines Alters zu den bemerkenswertesten Berlins zählt: die Turngemeinde in Berlin von 1848, kurz TiB – der älteste noch bestehende Sportverein der Bundeshauptstadt und der Region Berlin-Brandenburg.

Aus der damals als reinem Turnverein für Männer gegründeten Einrichtung ist nunmehr ein Multisportverein geworden, der unter anderen Rugby, Judo, Hockey, Badminton, Volleyball, Fitness – und ja, selbst Turnen – anbietet. Auch was die Mitgliederzahlen angeht, gehört die TiB (Stand 2023) mit knapp 6000 Mitgliedern zu den Top 10 der Hauptstadt, als einziger ehemaliger reiner Turnverein.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der TiB und die deutsche Sportgeschichte

Aus der Vereinsgeschichte sind sicher die Leistungen der Leichtathleten hervorzuheben, die bis in die 1920er Jahre etliche Deutsche Meister stellen. Zudem die Handballabteilungen von Männern und Damen, die in den 1930ern nationale Meisterschaften erringen sollten.

Ein interessanter Punkt ist hier, dass Max Heiser – der Begründer des Handballsports und 1917 Schöpfer des weltweit ersten Regelwerks – zunächst Übungsleiter in einer TiB-Turnabteilung gewesen ist. Zu diesen Superlativen gehört auch ein Aspekt, der bisher eher weniger Beachtung gefunden hat: Die TiB hatte eine große Bedeutung für die deutsche Sportgeschichte.



Dem Turnen als Wettkampfsport in Deutschland gab Fritz Wolf entscheidende Impulse. Er gehörte der Turngemeinde seit 1898 an, seines Zeichens Turnwart des Vereins und langjähriger Wettkämpfer bei den Deutschen Turnfesten.

Der Geräteraum im Vereinsheim TiB. Sebastian Wells/imago

Bis zum Ersten Weltkrieg stand der Gedanke des Wettkampfes bei der Deutschen Turnerschaft, mit 1,4 Millionen Mitgliedern der Dachverband der bürgerlichen Turnvereine, nicht hoch im Kurs und wurde keinesfalls aktiv unterstützt.



Vorherrschend waren, wie später bei den Bundesjugendspielen, auch unmittelbar nach 1918 noch die Vielseitigkeit und das Gemeinschaftsgefühl und nicht der Konkurrenzgedanke und die Ermittlung von Siegern. Dies sollte sich alsbald ändern und zum Drei-Städte-Turnen Berlin-Hamburg-Leipzig führen. Dabei handelte es sich um ein Sportereignis, das ähnlich wie die Comedian Harmonists oder Max Schmeling die größten Bühnen der Stadt – wie den Wintergarten, die Scala, den Sportpalast oder später den glitzernden Friedrichstadtpalast – füllen sollte.

Städtevergleiche im Fußball und in der Leichtathletik hatte es bereits unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg gegeben. Wolf war selbst Teilnehmer solcher Wettstreite. 1910 und 1912 trat der TSV 1860 München gegen die TiB in der Leichtathletik an; zu den Zuschauern gehörte unter anderem Kronprinz Rupprecht von Bayern.



Auch im Fußball gehörte ein Spiel zwischen Berlin gegen Hamburg längst zum festen Repertoire. Somit konnte der vor dem Ersten Weltkrieg nach Deutschland vorgedrungene englische Sport, unter anderem der Fußball, nicht mehr ignoriert werden.

Den Turnsport wiederaufleben lassen

Fritz Wolf und der Hamburger Turnwart Rudolf Löhr dachten an die Vorbilder aus dem Sport und wie sie das Turnen trotz der Verluste des Ersten Weltkrieges wiederbeleben konnten. Die Vorbereitungen und Planungen inklusive Absagen hatten insgesamt über anderthalb Jahre gedauert – aber am 21. Oktober 1920 standen sich in der St.-Pauli-Turnhalle in Hamburg vor 2000 Zuschauern Stadtauswahlen aus Hamburg und Berlin gegenüber. Dem Wettkampf ward Erfolg beschieden.

Im April 1921 fanden zudem in Leipzig die ersten Deutschen Meisterschaften im reinen Gerätturnen statt. Der Berliner Sportpalast beherbergte zum Rückkampf ein Jahr später schon 5000 Gäste. Mit dem Hinzutreten von Leipzig im Frühjahr 1922 konnte die Reichweite noch gesteigert werden.



Oft reichten die Hallen nicht aus und Tausende Zuschauer mussten den Wettstreiten fernbleiben, obwohl Interesse an den Eintrittskarten bestand. 1932, in größten Krisenzeiten, kamen 15.000 Zuschauer in die Leipziger Messehalle.

Neben den Honoratioren der Städte, Oberbürgermeistern oder Stadträten, gehörte regelmäßig auch die Sportprominenz zu den Gästen. Ein Beispiel ist Carl Diem, der Organisator der Olympischen Spiele 1936 und Mitgründer der ersten Sporthochschule der Welt in Berlin. Oder Helmut Bantz, der Olympiasieger von Melbourne 1956 im Pferdsprung, hatte 1941 einen seiner ersten großen Erfolge mit Berlin-Hamburg-Leipzig.

In Vergessenheit geraten

Das Städteturnen konnte, trotz des Bestehens der beiden deutschen Staaten, noch bis 1957 durchgeführt werden – die Ereignisse ab 1961 trugen dann spätestens zu seinem Ende bei. Fast 40 Jahre Sportgeschichte, die heute fast völlig in Vergessenheit geraten sind, aber in Berlin ihren Ausgangspunkt nahmen und Tausende in die Arenen zogen. Ohne Fritz Wolfs Initiative hätte es dieses Event nicht gegeben und der Weg des Turnens als Wettkampfsport wäre auch anders verlaufen.

Die Badmintonhalle des TiB Sebastian Wells/imago

Wolf kam zugute, dass er sich kraftvoll in Wort und Schrift ausdrücken konnte, was auch der „Turnpapst“ der 1920er-/1930er-Jahre, Franz Paul Wiedemann, zu spüren bekam. Wiedemann redete noch zu Beginn der 1930er-Jahre dem damals altbackenen Gemeinschaftsgedanken im Turnen das Wort, als längst der Wettkampfgedanke in sämtlichen Sportarten Einzug gehalten hatte.

Der Erfolg des Städteturnens über die Deutschen Meisterschaften im Gerätturnen bis zu den Erfolgen der deutschen Olympiaturner 1936 gaben Wolf schließlich recht. Die TiB gedachte seiner und ernannte ihn 1954 zum Ehrenmitglied, der Berliner Turnerbund würdigte ihn mit seiner Goldnadel.

Schließlich verewigte sich Fritz Wolf nicht zuletzt durch seinen Beruf als Kunstmaler und Grafiker. Er schuf den auf einem Vorderbein stehenden Berliner Bären, der über Jahrzehnte zu einem Symbol der Berliner Turner werden sollte. Am 25. September 1967 endete dieses reichhaltige Leben, welches dem Turnen über Berlin hinaus so viele Impulse gebracht hatte.

Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de