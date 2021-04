Michael Rothberg, der amerikanische Holocaust-Forscher, betont in seinem nun auch auf Deutsch erschienenen Buch „Multidirektionale Erinnerung“, dass Erinnerung an rassistische Gewalt heute aus verschiedenen Richtungen und mit verschiedenen Schwerpunkten erfolgt: Die Erinnerung an Genozide in den Kolonien und amerikanischen Prärien, an die Sklaverei und die Shoa sind Facetten des Menschheitsgedenkens an die Folgen rassistischer Gewalt.