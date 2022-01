Berlin - Das Leben bietet dir alle Möglichkeiten, trotzdem sind viele Türen zu. Du kannst selbst wählen, was du möchtest und trägst trotzdem alleine die Verantwortung. Die Last auf deinen Schultern ist schwer und trotzdem tanzt du leicht durch die Nächte. Du hörst jeden Tag jemanden über Therapie und „mental health“ sprechen, trotzdem verschweigst du deinen FreundInnen, wie es dir wirklich geht. Du möchtest Karriere machen und glaubst an deine Träume und trotzdem sind da Tage, an denen du das Bett nicht verlässt. Du hast Likes auf Insta, Snaps auf Snapchat und 15 ungeöffnete WhatsApp Nachrichten und fühlst dich trotzdem einsam.

So oder so ähnlich sieht der Tagebucheintrag einer 22-Jährigen aus. Vermutlich ist es meiner.

Über Gen Z wird viel gesprochen und trotzdem weiß man nichts über sie. Mit diesem Begriff gemeint ist die Generation der zwischen 1997 und 2010 Geborenen. Auch ich, Jahrgang 1999, gehöre dazu.

Eingebettet zwischen den sogenannten Millennials, auch Generation Y genannt, die etwas älter sind, und der Generation Alpha, die nach uns kommt, suche ich meine Identität. Versuche einen Weg zu wählen, zwischen den schier endlos scheinenden Möglichkeiten und der Balance zwischen Freiheit und Verantwortung.

Von einem Praktikum zum nächsten

Und manchmal verliere ich dann den Faden, den Antrieb und vergesse bei der Suche das Ziel. Tingle von einem Praktikum zum nächsten, obwohl ich mir geschworen habe, mich nicht mehr unter Wert zu verkaufen. Die ewige Suche, das Schreiben etlicher Bewerbungen und das Sammeln von anonymisierter Absagen endet oft in Gedankenspiralen. Ich erwäge, entweder wieder Kind zu sein oder alles einfach auszusitzen, bis es vorbei ist. Wäre da nicht dieser innere Druck, die eigenen zwanziger Jahre zu den besten des Lebens zu machen. Á la the golden twenties. Somit versuche ich brav auf FreundInnen, KollegInnen oder Verwandte zu hören, und alles zu genießen. Auch die Krisen, aber Vorsicht: Über die zu sprechen kommt nicht so gut an.

Denn das ist Jammern auf hohem Niveau, ist alles andere als en vogue. Sich überfordert fühlen in einer Zeit, in der schon so lange Frieden in Deutschland herrscht wie noch nie, ist undankbar. Krisen wie Klimawandel oder Corona sind tatsächlich nicht mit Weltkriegen, Hunger oder anderen Katastrophen gleichzusetzen - aber eben die Realität der Generation Z und deswegen auch meine. Und sie stehen neben allen eigenen Problemen, den drängenden Fragen jeder Generation, die es zu lösen gilt.

Unsere Sorgen und Ängste werden trotzdem nicht genug gehört, denn wir haben ja alles, die vernetzte, digitale Generation. Die Quarterlife Crisis wird als Fremdwort gehandelt, während Midlife Crisis als normale Zeitspanne im Leben eines jeden Mannes (und jeder Frau) anerkannt wird. Gemeint ist übrigens die Krise, die man bekommen kann, wenn das erste Viertel des Lebens, ein Quarterlife eben, vorbei ist. Auch meine Eltern müssten den Begriff erst einmal googeln, wenn ich davon erzählen würde.

Die Krise in der Lebensphase, die doch so einfach, ungebunden und frei wie keine andere davor und danach sein soll, verspüre nicht nur ich, sondern viele. Spreche ich mit meinen FreundInnen, fällt mir auf: Sie fühlen ähnlich. Merken, dass das Bachelorstudium doch nicht das richtige gewesen ist. Fühlen sich über- oder unterfordert und spüren den gesellschaftlichen Druck auf ihren Schultern. Diese Gefühle sind schwer zu erklären oder zu benennen.

Lediglich das Jugendwort des Jahres 2020 bietet einen (subjektiv betrachtet) guten Versuch zur Beschreibung: Lost. Ist vermutlich mehr als ein Jugendwort und in ständiger Benutzung in meinem Umkreis. „Ich pack es wirklich nicht mehr, fühle mich derzeit einfach so lost“, textet mir eine gute Freundin. Und ich merke: Es scheint die Erklärung der Gefühlslage einer gesamten Altersspanne, der Generation Z. Verloren in der Auswahl an Studiengängen, Ausbildungsstellen und nichtkonservativen Berufen. Verloren im Streben nach Perfektion, Erfüllung und Selbstverwirklichung. Verloren im Drang, etwas zu verändern, politisch zu sein, es besser zu machen. Verloren darin, von den Großen nicht gehört zu werden.

Sebastian Wells/OSTKREUZ Der Görlitzer Park in Berlin Kreuzberg

Ich zerdenke täglich meine Pläne

Und ich muss zugeben, auch ich bin lost. Obwohl ich dachte, dass ich nach dem Studium etwas finden werde, das zu mir passt, bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Fange an, mich, meine Persönlichkeit und meine Stärken zu hinterfragen und zerdenke tagtäglich meine Pläne für die nächsten Jahre. Und auch wenn diese Krise kleiner scheinen mag als andere, belangloser oder privilegiert, sollte das Mantra sein: Zuhören. Jede Zeit ist anders und somit jede Realität. Jeder trägt eigene, individuelle Probleme mit sich. So wenig wie ich mich in die Jugend meiner Oma hineinfühlen kann, so wenig kann sie es in meine.

Umso wichtiger ist es, die Probleme aller Generationen zu hören und ernst zu nehmen, Verständnis aufzubringen. Ich freue mich, wenn meine Oma mir zuhört und fragt, was sie für mich tun kann. Ohne mich mit vorwurfsvollem Blick anzusehen und dabei von den vermeintlich größeren Problemen ihrer Jugend zu erzählen. Am Ende ist es nicht wichtig, welche Generation die größten Sorgen und Ängste hat, sondern wie wir mit ihnen umgehen.

