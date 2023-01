Annette Ahme antwortet Behzad K. Khani: „Ich selbst habe Polizistenhass erlebt“

So wie an Silvester 2015 stehen wir an diesem Jahresbeginn geschockt vor den Vorgängen zu Silvester 2022 in Berlin – Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte, Schüsse, Szenen wie im Krieg – was ist da los, warum brach eine so große Aggression sich hier ihre Bahn? Nun suchen wieder die Soziologen, Feuilletonisten, Politologen, Ethnologen und Urbanologen nach Erklärungen, während viele sofort wieder die Schuldfrage stellen.

Und da haut die Berliner Zeitung mit einer Provokation noch auf den brodelnden Kessel, überschrieben mit: „Integriert euch doch selber!“ Das, was der Schriftsteller Behzad Karim Khani hier zu Papier gebracht hat, „uns“ vor die Füße geknallt hat, das provoziert enorm. Aber denken wir dran: Auch Rudi Dutschke hat provoziert, auch Günter Wallraff hat provoziert, Rosa von Praunheim hat provoziert, Lea Rosh hat provoziert, und Alice Schwarzer hat provoziert. Heute ist eine Straße nach Rudi Dutschke benannt, wird das Lebenswerk von Günter Wallraff als konstitutiv für das sich verändernde Deutschland gewertet, Rosa von Praunheim als Initialzünder für die Schwulen-Emanzipation geehrt, das von Lea Rosh erträumte Mahnmal gilt heute weltweit als Vorbild der Erinnerungskultur, und Alice Schwarzer: Bei aller Kritik, die von allen Seiten noch immer auf sie einprasselt, wird doch ihre Grundlagenarbeit heute von nahezu allen Menschen gewürdigt.

Wie soll man sich in eine atomisierte Gesellschaft integrieren?

„Integriert euch doch selber!“ Darauf kann man jetzt wütend reagieren. Allerdings muss ich gestehen, dass ich vor vielen Jahren diesen Gedanken selbst schon einmal hatte. Beim Betrachten der in Knäueln oder Trauben umherstehenden arabisch-türkischen Jugendlichen und jungen Männer auf dem Kreuzberger Mehringplatz dachte ich: „Ja verdammt, wo hinein sollen sie sich denn eigentlich integrieren?“ Gibt es denn in unserer Gesellschaft überhaupt noch – außer der Arbeit, die ihnen damals (und heute) oft nicht zuteil wurde – Integratoren? In meinem Heimatort Wolfstein in der Pfalz gab es im Zentrum die Linde, an der sich die Jugendlichen trafen, es gab Schule, Sportverein, freiwillige Feuerwehr, Schwimmbad, Blaskapelle, Kirchenchor, Diskothek und Kino.

Unsere heutige atomisierte Gesellschaft, besonders in der Großstadt Berlin, macht ohne Einsatz von bezahlten Integratoren, Sozialarbeitern, Jugendzentren oder Streetworkern, den Jugendlichen und jungen Männern mit ausländischen Wurzeln kaum Angebote. Wo in unseren Gruppen, Vereinen, Chören, Theatern, Bürgerinitiativen, Elternvertretungen sind denn in anerkennenswerter Zahl Menschen mit Migrationshintergrund integriert? Wer pflegt private Freundschaften mit Familien anderer Herkunft? Im Grunde sind wir bis heute eine segregierte Gesellschaft, bitter für diejenigen, die nicht reinkommen, bitter aber auch für uns Autochthone. Denn auf diese Weise entgeht uns viel spannender Austausch, Horizonterweiterung, Freundschaft, Sicherheit, Herzlichkeit und Weltläufigkeit.

Die wenigsten Deutschen sind Rassisten, aber …

Und auch im öffentlichen Bereich, in der Politik, Wirtschaft, wo Entscheidungen fallen: Zwar kommen migrantische Namen vor, aber doch in keiner Weise ihrem Bevölkerungsanteil von rund 25 Prozent entsprechend, sondern als Exoten oder Einzelfälle. Und gar Schwarze – die wenigen, die öffentlich zu Wort kommen und in Erscheinung treten, kann man fast an einer Hand abzählen. Dabei sind die wenigsten Deutschen Rassisten oder fremdenfeindlich, es ergibt sich einfach nicht.

Hier ist ein riesiges Potenzial der sogenannten Aufnahmegesellschaft, welches nicht abgerufen wird. Alles wird dem Zufall überlassen. Und dieser Zufall schmiedet eben nichts zusammen, sondern bei den kleinsten Irritationen kultureller Art wenden sich die Partner ab, bleiben bequemerweise dann doch lieber unter sich.

Verfluchte Zuzugssperre

In den West-Berliner Stadtbezirken Kreuzberg, Wedding und Tiergarten wurde 1975 eine Zuzugssperre auf der Grundlage eines Bundesgesetzes erlassen, das vorsah, dass kein Wohngebiet einen mehr als zwölfprozentigen Ausländeranteil haben sollte. Über das Gesetz wurde viel gestritten, es wurde ausgesetzt, aber bis zur Nichtigerklärung der Zuzugssperre-Verordnung dauerte es bis nach der Wiedervereinigung.

Die Politiker des Abgeordnetenhauses hatten angesichts dieser Eindeutigkeit der Rechtslage keine Idee mehr, wie man eine immer homogener werdende „rein“ ausländisch-wurzelnde Besiedlung der entsprechenden Bezirke, zu denen längst Neukölln hinzugekommen war, verhindern könnte. Es wurde zwar viel drüber gesprochen, aber aufgrund der Keule „verfassungswidrig“ zuckten alle Politiker zurück und überließen die Bezirke sich selber.

Berlin braucht die soziale Mischung

Ich hatte damals vorgeschlagen, dass man „den Spieß positiv umdreht“ und statt einer abweisenden Sperre eine positive und anziehende Regelung einführt: Nämlich dass jeder Bezirk einen Mindestanteil von 20 Prozent an Bürgern mit ausländischen Wurzeln anstreben muss. Es kam nämlich damals verschärfend hinzu, dass im Grunde alle Politiker aus Steglitz, Zehlendorf, Reinickendorf, Tempelhof, Wilmersdorf, Charlottenburg und später den hinzukommenden Ostbezirken sich für diese Fragen gar nicht interessierten, weil sie nicht betroffen waren.

Diese Mindestquote für alle Bezirke würde noch immer gut zum immer schon gut gemischten Berlin passen. Eine soziale Mischung hat es in der Geschichte Berlins in JEDEM Haus gegeben, die Segregation in wohlhabendere und Arbeiterbezirke setzte sehr spät ein! Besonders in der Nachkriegszeit trieb die Stadt die soziale Segregation auf die Spitze, sodass wir noch heute an den monotonen und dysfunktionalen Vierteln leiden, die keine Lebendigkeit und Lebensfreude bewirken, sondern Tristesse, Eintönigkeit, Abweisung: noch immer eine der Grundlagen, auf denen Hass, Verzweiflung, Lebensverweigerung und Drogenkriminalität gedeihen.

Weggesperrte Flüchtlinge

Für Flüchtlinge gilt das Gleiche: Umfragen bestätigen seit 2015 immer wieder die große gleichbleibende Hilfsbereitschaft der Deutschen: 25 Prozent aller Deutschen wären theoretisch bereit, geflüchtete Menschen privat unterzubringen, 75 Prozent wollen mehr praktische Hilfe leisten. Statt diese überwältigende Hilfsbereitschaft organisiert abzufragen und umzusetzen, sperren wir unsere Flüchtlinge in Ghettos, Sammelunterkünfte ohne jegliche Urbanität oder Lebenskultur, umgeben sie mit Sicherheitspersonal und wundern uns, wenn hier Konflikte ausbrechen.

Uns fehlen Hunderttausende Mitarbeiter allenthalben, und wir sind nicht in der Lage, die zu uns geflohenen Menschen in diese Bereiche einzuarbeiten, weil ihnen angeblich die Ausbildung fehlt? Belegen sie gar mit Arbeitsverbot! Das ist doch vollkommen aberwitzig. Ich glaube, wenn man jeweils einen Flüchtling einer Fachkraft zuordnen würde – nach drei Jahren angeleiteter Praxis mit zusätzlichem theoretischen Unterricht im Hintergrund wird doch aus 90 Prozent dieser Menschen ein funktionierendes Rädchen in unserem stotternden System!

Die Flüchtlingsbewegung auf der Welt wird nicht zum Stillstand kommen

Die israelische Gesellschaft lebt es vor: Hier zählt der persönliche Bezug und das persönliche Gespräch mehr als jede Formalität, ob im Sicherheitsbereich oder in der Arbeitswelt. Und vorteilhafter als die Flüchtlinge in Tausende aus dem Boden gestampften Deutschkurse zu pressen, wäre es, den Flüchtling und den betreuenden Beschäftigten Englisch sprechen zu lassen. Denn die Flüchtlingsbewegung auf der Welt wird nicht zum Stillstand kommen. Schon allein aus diesem Grund, aber aus vielen weiteren Gründen, brauchen wir als lingua franca eine Sprache, mit der der Flüchtling auch in ein anderes Land, in eine andere Tätigkeit wechseln kann: Englisch, das heute auf der ganzen Welt als Sprache der Wirtschaft, der IT-Kommunikation, der Politik und der Kultur angewendet wird und sich täglich als globales Englisch weiterentwickelt.

Wir großen europäischen ehemaligen Kolonialstaaten in der EU (Portugal, Spanien, Italien und Deutschland – mental gilt das im Grunde auch für Großbritannien) tun uns alle zu schwer mit dem internationalen Englisch, alle kleinen Staaten sind da wendiger und durchaus erfolgreicher, auch hinsichtlich Gleichberechtigung und Integration, man denke an die skandinavischen Staaten, die regelmäßig alle Rankings von good government anführen, an die baltischen Staaten, die Benelux-Staaten und überhaupt viele kleine Staaten.

Nach Nahost kann der Frieden kommen

Behzad Karim Khani kam mit seinen flüchtenden Eltern mit fast zehn Jahren aus dem Iran nach Deutschland, in seinem Text hat er auch die internationale Frage des Friedens in Nahost angesprochen. Dass er die Rolle Israels ausgerechnet als oppositioneller Iraner so negativ sieht, mag der politischen Entwicklung der letzten zehn Jahre in Israel geschuldet sein. Mit der Ermordung von Yitzhak Rabin war der Friedensprozess jäh unterbrochen, aber die beginnende Normalisierung der Beziehungen Israels mit seinen Nachbarländern im Zuge der Abraham-Abkommen ist ein vielversprechender Prozess, der der Region den Frieden bringen kann. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrein, später Marokko und der Sudan haben den Anfang gemacht. Nichts spricht dagegen, dass sich immer mehr Länder hier anschließen, vor allem wenn sie sehen, dass sich die Abkommen zum Vorteil von beiden Seiten entwickeln.

Ich selbst habe Polizistenhass als Hausbesetzerin erlebt, vor allem bei den männlichen Mitkämpfern, die sich nach Auslaufen der Bewegung zum Teil noch immer am 1. Mai ihre Kriege suchten und immer noch suchen. Gegen diese Kultur der Gewalt müssen wir eine Kultur der Liebe und Gewaltlosigkeit setzen, es gibt ein Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit. Ich habe es erlebt, dass Politiker aller Parteien (ja, auch CDU!) mit offenen Fragen UND mit offenen Armen auf uns zugegangen sind – und auch Institutionen, wie z.B. die Kirchen (Kreuzberger Superintendent Gustl Roth, die ev. Pfarrer Thomas Gärtner und Christian Häbringer u.v.a.), und der damals noch behäbige Mieterverein, den Franziska Eichstädt-Bohlig für unsere Bewegung öffnen konnte. Dank ihnen allen noch heute dafür! Und viele von uns fanden dadurch erst zu den Werten von Demokratie und Rechtsstaat, ich denke dabei auch an Otto Schily, Christian Ströbele und viele andere.

Shimon Perez ist heute tot, aber die Akteure von damals sind da

Der Arabische Frühling von 2011 – leider vollkommen unvollendet geblieben – zeigte eigentlich in die richtige Richtung: Die jungen Menschen forderten Religionsfreiheit, Freiheit zu heiraten, wen sie mochten – auch z.B. gleichgeschlechtlich –, anzuziehen, was sie mochten, Pressefreiheit, Kulturfreiheit, Sexualfreiheit, Arbeit, Ausbildung, gute Kitas und gute Schulen. Shimon Perez hat als einziger großer Politiker von Weltformat die Wichtigkeit dieser Rebellion erkannt und den Akteuren Mut zugesprochen, während sich die EU und die USA vornehm zurückhielten, es könnten ja Ölverträge ins Wackeln kommen.

Shimon Perez ist heute tot, aber die Akteure von damals und nachgewachsene junge Erwachsene sind da: Sie sollten ihre Sache gemeinsam mit der iranischen Opposition von Neuem in die Hand nehmen und gegen diktatorische Regime, einschränkende Oligarchien, Warlords und eitle Selbstdarsteller zu Felde ziehen, freie Wahlen verlangen und Menschenrechtsverletzungen nicht weiter hinnehmen. Am besten mit einer weltweiten Bewegung für Frieden und echte Demokratie, gegen Diktaturen und Diktatoren, Autokratien und Autokraten, Kriegstreiber, Terrorregime, Volksverhetzer und korrupte Ausbeuterregime, die ihre Staaten in Armut belassen und aussaugen.

Lieber Behzad, lass uns reden! Ich habe Dir auf Facebook eine Freundschaftsanfrage gesendet, aber bisher hast Du sie nicht angenommen. Ich hoffe, Dich bald zu treffen, am liebsten in meinem Heimatbezirk Kreuzberg, dem Du ja auch zugeneigt bist. Und nach Gemeinsamkeiten forschen, statt nach Trennendem.

Über die Autorin: Annette Ahme lebt in Berlin-Kreuzberg. Sie wurde 1957 geboren. Aufgewachsen ist sie in Rheinland-Pfalz. Studium der Germanistik in Marburg und Berlin. Gründung Mieterrat Chamissoplatz, Hausbesetzungen, Mitglied des Vermittlungsausschusses. Mitgründung Aktives Museum, 1981–1989 diverse politische Mandate für Grüne/AL. 1989 achtwöchiger Arbeitsaufenthalt in Paris, dann bis 1993 Zweitstudium Geschichte und Alte Sprachen an der TU Berlin, Abschlussarbeit über Wertheim Berlin. Von 1990 bis heute ehrenamtliche Tätigkeiten: beim Verein „Gesellschaft Historisches Berlin“ bis 2008. Vors. Berliner Historische Mitte e.V., Gründung Max-Liebermann-Gesellschaft (1995). Gründung Heinrich-Zille-Gesellschaft (1999) u.a.

