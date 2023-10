Aufruf eines Israelis in Berlin: Wenn ihr euch um Juden sorgt, dann stoppt den Rechtsruck

Seit Beginn des Krieges in Israel wurde in den Medien oft die Frage gestellt, wie es nun den Israelis geht, die in Berlin leben. Mit Blick auf die propalästinensischen Demonstrationen in der Stadt machen sich anscheinend viele Deutsche Sorgen um die Sicherheit der Jüdinnen und Juden in Berlin.



Da ich selbst Israeli bin und in Neukölln wohne, und zwar direkt auf der Sonnenallee, die als Hochburg der palästinensischen Diaspora unserer Hauptstadt gilt, möchte ich diese Frage beantworten. Dafür kann ich nur meine persönlichen Gedanken mitteilen, wobei mir bewusst ist, dass mir viele andere gleichsinnige Israelis in meiner Nachbarschaft zustimmen werden.

Also, liebe Berliner:innen, danke für die Nachfrage! Ganz ehrlich, es fühlt sich momentan ziemlich übel an, als Israeli beziehungsweise als Jude in Berlin zu sein. Die schrecklichen Bilder des blutigen Massakers an israelischen Zivilpersonen im Süden Israels haben uns alle schockiert. Auch auf Israelis, die den Konflikt in ihrer Kindheit und Jugend hautnah spürten, wirkten sie verheerend.

Terrorakt ungeheuren Ausmaßes

Viele von uns, die heute in Berlin leben, wuchsen in Israel während der Zweiten Intifada auf. Als solche waren wir an palästinensische Anschläge gewöhnt, die damals fast täglich in Bussen, Restaurants und Malls stattfanden. Aber nichts davon konnte uns für das Blutbad vom 7. Oktober vorbereiten. Denn noch nie gab es in der Geschichte Israels einen Terrorakt solchen Ausmaßes, der zum Mord und zur Verschleppung so vieler Bürger:innen geführt hat.

Der Vergleich mit den dunkelsten Zeiten jüdischer Geschichte – den Pogromen am Anfang des 20. Jahrhunderts und vor allem den Morden an Jüdinnen und Juden während der NS-Zeit – mag zwar für einige übertrieben klingen. Aber für Israelis und Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt dient er als Mahnung dafür, dass der Zionismus, der uns einen Zufluchtsort in Israel gewährleisten sollte, an der Erfüllung dieses Versprechens gescheitert ist.

Vor diesem Hintergrund sollten wir, Israelis in Berlin, uns eigentlich erleichtert fühlen. Letztendlich sind wir nicht mehr vor Ort, sodass die aktuelle Gewalteskalation keine direkten Auswirkungen auf unseren Alltag hat. Weil der andauernde Konflikt mit den Palästinenser:innen bei vielen von uns einer der Gründe für die Auswanderung aus Israel war, sollten wir uns bei unserer Entscheidung, das Land zu verlassen, sogar bestätigt fühlen.

Polizei auf der Sonnenallee nach einer Pro-Palästina-Kundgebung. Paul Zinken/dpa

Das ist aber nicht der Fall. Denn angesichts der Gefahr, in der sich unsere Familien und Freunde im Moment befinden, sind Israelis im Ausland mit gemischten Gefühlen konfrontiert. Es ist in erster Linie ein furchtbares Schuldgefühl, mit dem wir zu tun haben. Dafür, dass wir es gewagt haben, die israelische Schicksalsgemeinschaft zu verlassen, um uns eine bessere Zukunft in Deutschland zu schaffen.

Haben wir wirklich unsere Liebsten im Stich gelassen, ausgerechnet jetzt, wenn sie sich in ihrer Existenz bedroht fühlen? Die Hysterie, die in den letzten Tagen in Berlin überall zu spüren ist, hat uns definitiv nicht geholfen, uns dabei besser zu fühlen.



Bei mir liegt es zum einen an meinem Freundeskreis. Menschen, zu denen ich seit vielen Jahren keinen Kontakt hatte, melden sich plötzlich bei mir mit Solidaritätsbekundungen. Andere schicken mir Anweisungen, wo ich mich therapeutisch beraten lassen kann.

Verbot propalästinensischer Demos: Wirklich die Lösung?

Sowohl aus Israel als auch aus Berlin erhielt ich hektische Meldungen, die mich darum baten, wegen der propalästinensischen Demonstrationen in meinem Kiez mein Haus nicht zu verlassen. Als ob bewaffnete Hamas-Terroristen vor meiner Haustür stehen, wartend auf den Befehl, mich anzugreifen.



Zum anderen sind es die deutschen Medien und Politiker:innen, die für die hysterische Stimmung in der Stadt verantwortlich sind. Jedermanns Münder murmeln: „Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson!“ Was das genau heißen soll, weiß ich nicht.

Vielleicht sollte man Frau Merkel bitten, die Bedeutung dieses von ihr eingeprägten Grundsatzes ein für alle Mal zu erklären. Mittlerweile, wie es scheint, geht es vor allem um das Zum-Schweigen-Bringen aller palästinensischen Stimmen. Viele propalästinensische Protestversammlungen werden in Berlin verboten. Wer die palästinensische Flagge hisst, macht sich strafbar.

Merkel 2008 bei ihrer Rede vor der Knesset, bei der sie Israels Sicherheit als deutsche Staatsräson benannte Peer Grimm/dpa

Klar, auch ich mache mir Sorgen, dass es in meiner Nachbarschaft wahrscheinlich auch Menschen gibt, die mit der Hamas sympathisieren. Ist aber ein allgemeines Protestverbot wirklich das richtige Mittel, um gegen diese Menschen vorzugehen?



Beschützt mich und andere Israelis in Neukölln die deutsche Politik, in dem sie dafür sorgt, dass es in meinem Umfeld nun immer mehr Menschen gibt, die sich als Bürger:innen zweiter Klasse fühlen, weil ihnen niemand Gehör schenken will?



Mit den aktuellen antipalästinensischen Maßnahmen machen die deutsche Politik und Polizei vor allem für sich selbst das Leben leicht. Immerhin sei es möglich gewesen, die Durchführung der Proteste zu ermöglichen und durch Polizeipräsenz gegen jeden vorzugehen, der dort zu Gewalt gegen Israelis und Jüdinnen und Juden aufruft.

Auf diese Weise konnte sichergestellt werden, dass der berechtigte Aufruf der Palästinenser:innen, die israelische Besatzung zu beenden, nicht von der Gewaltbereitschaft eigener Hamas-Anhänger überschattet wird.



Dasselbe gilt für den Stopp humanitärer Hilfe für die Palästinenser:innen im Gazastreifen. Ich frage mich, ob es wirklich unmöglich ist, die Lieferung von Hilfsgütern zu verfolgen – etwa durch das Rote Kreuz –, damit sie in die Hände von bedürftigen Zivilpersonen und nicht der Hamas geraten?

Kein Traum, sondern Realitätsgebot

Viele Israelis wie ich zogen nach Berlin, um der Welt zu zeigen, dass das auf Koexistenz basierende Zusammenleben zwischen Jüdinnen und Juden und Araber:innen möglich ist. Es ist kein Traum, sondern ein Realitätsgebot.



In Berlin schloss ich mich vielen Migranten und Migrantinnen aus der arabischen Welt an, weil wir ein gemeinsames Ziel haben: zu demonstrieren, dass es auch anders geht. Es betrifft in erster Linie queere Menschen, die wie ich die konservativen Gemeinden ihrer Herkunftsländer verließen, um in Berlin frei leben zu können.

Thomas L. Kemmerich (FDP), Mario Voigt (CDU-Fraktionsvorsitzender) und Björn Höcke (AfD-Fraktionsvorsitzender) kurz vor der Abstimmung für das Gesetz zur Senkung der Grunderwerbssteuer im Thüringer Landtag. Funke Foto Services/imago

Bis heute hat es auch ziemlich gut geklappt. Wir, Migranten und Migrantinnen aus der ganzen Welt, halten auch zusammen, weil wir einen gemeinsamen Feind haben. Nämlich all die Deutschen, die sich zunehmend bereiterklären, eine rechtsnationalistische Weltanschauung zu verfolgen.



In den letzten Landtagswahlen in Bayern und Hessen waren es Hunderttausende deutsche Bürger:innen, die für die AfD und andere fremdenfeindliche Parteien stimmten. Die deutschen Medien ignorieren dies, als ob es nie passiert ist. Wir vergessen es aber nicht.



Es ist uns auch bewusst, dass Gewalt gegen Menschen migrantischen Hintergrunds – egal ob Jüdinnen und Juden oder andere Zugewanderte – in Deutschland nicht aus den Reihen der Propalästinenser:innen stammt, sondern meistens aus dem rechten politischen Spektrum. Wenn ihr, liebe Berliner:innen, euch also wirklich Sorgen um die Sicherheit eurer jüdischen Nachbarinnen und Nachbarn macht, dann wendet bitte sorgfältig meinen Appell an: Es ist Zeit, den Rechtsruck zu beenden!



