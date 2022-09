Rote Herzen für Topmanager: Wir müssen in der Arbeitswelt über Gefühle reden

Als in der Firma unserer Autorin Mitarbeitern gekündigt werden soll, herrscht Stille. Dabei ist es wichtig, Gefühle auszusprechen – auch in der Führungsetage.

Es begab sich zu einer Zeit, als ich nach elfmonatiger Krankschreibung wegen Burn-out und Depressionen in die Firma zurückkehrte. Ich war ausgebrannt, weil ich nicht auf meine Gefühle gelauscht hatte. Ich hatte sie konsequent und leidenschaftlich überhört und fluffig funktioniert. Meine geschundene Psyche hatte versucht, sich über meinen Körper auszudrücken. Ich hatte Schlafstörungen, chronischen Druck im Magen, war nervös und angespannt. Das interessierte mich aber nicht die Bohne. Denn ich hatte eine Mission. Erfolg haben! In der Liebe, im Job, überall.

Erfolg bedeutete für mich: bekommen, was mein Verstand für gut befunden hatte und haben wollte. Ob mein Körper das so fühlte und konnte, war meinem Verstand egal. Losgelöst vom Rest meines Ichs führte er ein Eigenleben, er pushte mich gnadenlos zum nächsten Erfolg. Meine sich ständig ausdrückenden Gefühle, die nach Ruhe und Entspannung schrien, nervten meinen Verstand nur. Sie verhinderten den Erfolg. Limitierten meine Performance. In den elf Monaten der Krankschreibung hatte ich viel Zeit zum Nachdenken und viel Zeit für Therapie und Reflexion. Ich kehrte geläutert zurück in die Firma.

Ich hatte gelernt, dass Gefühle auf den Tisch müssen. Ich muss über sie reden. Ich muss sie wahrnehmen und annehmen. Meine Gefühle drücken meine ureigene Wahrheit aus. Sich diese Wahrheit anzuhören und entsprechend zu handeln, ist ein Akt purer Selbstliebe und Selbstfürsorge. Sehr oft passten meine Gefühle jedoch nicht zu dem, was mein Verstand wollte, wie meine Gefühle fühlten. Deshalb war ich ja auch in Depression und Burn-out gelandet. Ohne auf meine Gefühle zu hören, sie anzunehmen und ihnen die Erlaubnis zu geben, so sein zu dürfen, wie sie sind, lebte ich ungesund.

Genau genommen lebte ich nicht, sondern existierte nur im Verstand und am gefühlten Menschsein vorbei. Ich hätte vor meinem Burn-out damals Pause gebraucht, Entspannung, Frieden, Sicherheit, bedingungslose Liebe. Ich aber hatte nicht auf mich gehört. Bei meiner Rückkehr in den Konzern landete ich damals direkt in einer großen Transformation. Eine weitere Transformation nach vielen anderen Transformationen.

Dieses Mal sollte die gesamte IT agiler werden. Und günstiger natürlich. Da günstiger werden aber immer mit Personalkosten und deren Reduzierung verknüpft ist, konzentrierte sich das Management in seiner Kommunikation darauf, allen zu erklären, dass wir schneller werden müssen und moderner. Man trieb eine neue hippe Sau durchs Dorf.

Stille aus der Führungsetage: „Ein großes Schweigen brüllte mich an“

Über die hidden Agenda, nämlich Mitarbeiter loszuwerden, sprach niemand konkret. Eine Andeutung ganz am Anfang, danach eine sehr lange Zeit nichts. Und wie das immer so in Firmen ist, wo das Management nicht offen und authentisch mit Mitarbeitern redet, erledigt das der Flurfunk. Der Flurfunk führt dabei ein radikales Eigenleben. Der Flurfunk ist ein radikales Kommunikationsmittel. Und eigentlich dürfte keine Führungskraft ein Interesse daran haben, den Flurfunk zu nutzen. Unter den Mitarbeitern herrschten Angst und Unsicherheit. Niemand vom Management scherte sich um die Gefühle der Mitarbeiter. Keiner wollte es hören. Keiner wollte es annehmen.

Das Management schien zu wollen, dass die Mitarbeiter einfach weitermachen. Klappe halten und funktionieren. Das verfing bei mir. Und rief mich auf den Plan. Damals dachte ich noch, ich könne die Firma retten. Denn das hatte ich ja schließlich mit mir selber auch getan. Nach meiner Burn-out-Erfahrung wusste ich, dass einfach nur funktionieren und das Unterdrücken von Gefühlen krank macht. Psychisch krank. Und wer psychisch krank ist, ist nicht mehr leistungsfähig. Das gilt für einzelne Menschen und auch für ganze Organisationen. Da ich selbst mal Managerin war im Unternehmen und sie jemanden brauchten, der die Kommunikation mit den Managern über die Transformation machte, fühlte ich mich dazu berufen.

Mal eben die Welt retten und ein paar Mails checken. Ich versuchte, die Ausgangslage zu erfassen, und fragte die Manager über die internen Social-Media-Kanäle, was sie gedenken, zur Transformation beizutragen und ob jemand mitmachen möchte. Ein großes, allumfängliches Schweigen brüllte mich auf diese Frage hin an. Ich bekam keine Antwort, beziehungsweise bekam ich ein bis zwei Antworten, indem mich Manager anriefen, mir ihr Feedback gaben und mir sagten, dass sie ihren Namen nicht öffentlich sehen möchten. Wohlgemerkt im internen sozialen Netzwerk.

Irgendwann schoss das Management mit den Zahlen um die Ecke. Man wollte 300 Menschen an einen Subcontractor verkaufen, übergeben, überlassen. Wurscht, wie das genannt wurde, es hatte Wirkung auf die Mitarbeiter. Und dann hatte man sich etwas Geschicktes ausgedacht: Das Management wollte Arbeit weggeben. Nearshoring und Offshoring. Near war Portugal und off war Indien oder Thailand oder beides. Egal. Ich erinnere mich nicht mehr.

Dieses würde die Auswirkung haben, dass diverse Mitarbeiter in Deutschland keine Arbeit mehr hätten. Mensch muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen: Liebe Mitarbeiter, eure Arbeit ist weg, dann habt ihr leider keine Arbeit mehr in Deutschland. Also nix zu tun. Und damit ihr Euch nicht langweilt, könnt ihr entweder in Altersteilzeit gehen oder ihr unterschreibt einen Aufhebungsvertrag und sucht euch einen neuen Job. Gegen die Zahlung einer Abfindung, versteht sich. Also wir an euch die Abfindung. Damit das klar ist.

„Wut und Angst und Frust“: Gefühle müssen ausgesprochen werden

Dann gingen Betriebsräte, Gewerkschaften, Chefs, die üblichen Verdächtigen, die an so einer Aktion immer beteiligt sind, in die Gespräche. Das dauerte nicht ein paar Tage, sondern ein paar Monate. Und während dieser Monate fraß sich die Ungewissheit und Angst durch die Menschen. Und keiner tat noch irgendwas. Bloß nicht auffallen. Deshalb verscholl meine Frage auch unbeantwortet im Orbit. „Kiekste mit dem Ofenrohr ins Gebirge“, hatte mal ein süddeutscher Kollege zu mir gesagt. Das passte. Es hieß aber nicht, dass im Management irgendwer innehielt. Die Verbindung vom Weltall zur Erde war schon gekappt. Länger schon. Das Topmanagement war im ständigen Höhenflug. Machte Transformation. Nur leider ohne die Mitarbeiter.

Ich schickte noch ein paar Fragen ins soziale Netzwerk an die Manager. Etwas dringlicher und etwas provokanter. Es passierte nichts. Ich fragte auch unseren obersten Manager, was er zu sagen hätte. Aber auch von dort herrschte Schweigen. Niemand wollte mit mir über seine Gefühle und seine Gedanken reden. Über unsere Transformation, die immerhin rund 6000 Menschen betraf. Die Wochen gingen ins Land, das oberste Management machte Transformation und hatte den Rest der Mannschaft abgehängt. Und sie merkten es nicht einmal. Oder es merkte nur einer nicht und die anderen schwiegen aus Angst um ihre eigene Position. Wie das halt so ist in den oberen Reihen, wo die Luft dünn ist und „cover your ass“ eine Überlebensstrategie.

Irgendwann erreichte mich ein anonymer Brief. Von einem Manager. Auf weißem Papier gedruckt und per Hauspost an mich geschickt. Und dieser Brief steckte voller Gefühle. Wut und Angst und Frust. Ich nahm den Brief und veröffentlichte ihn im internen sozialen Netzwerk mit @oberster Manager, der CIO der Firma. Er meldete sich dann schließlich auch zu Wort.

Es endete damit, dass ich eine Einladung nach Erlangen bekam, um der obersten Riege unserer IT-Manager mal etwas über die Gefühlslage der Mannschaft zu erzählen. Große Organisationen sind eine riesige Ansammlung von Meinungen, wobei jeder überzeugt ist, dass seine Meinung die richtige ist und die Organisation ans Ziel führen wird. Wobei oft nicht einmal das Ziel so richtig feststeht. Maximale Verwirrung.

So kam man also auf mich zu und stellte mir einen Coach zur Seite, der mir helfen sollte, mein Gespräch mit den Topmanagern vorzubereiten. Obrigkeitsfürchtig war ich ja noch nie, im Gegenteil, mich interessierte immer sehr, wie die Menschen in den obersten Führungspositionen sind, ticken und fühlen. Deshalb freute ich mich auch auf dieses Get-together mit unseren Obersten. Der Coach versuchte, mich dahingehend zu coachen, dass ich mit den Topmanagern bloß nicht über Gefühle rede. Er sagte mir, dass die Topmanager Gefühle nicht können und es sie auch nicht interessiert und ich sie womöglich in meinem Vortrag verlieren würde.

Der Coach hatte Angst, dass die Topmanager mir vor lauter Gefühlsduselei nicht zuhören würden. Und geistig abschalten. Der Coach war auch ein Mann. Wie die meisten Topmanager. Und ein C-Level-Coach. Er wollte, dass ich sachliche Fragen stelle, um ein sachliches Bild über die vorherrschenden Emotionen zu bekommen. Ich hielt es für bekloppt, machte aber gute Miene zum blöden Spiel und bereitete mit ihm eine sachliche Fragerunde zur Gefühlslage der Mannschaft vor. Und meine eigene kleine Rede. Und weil ich so voller Gefühle war, kaufte ich dickes rotes Papier und engagierte meine Kinder, um mir zu helfen, große rote Herzen auszuschneiden. Die wollte ich den Topmanagern übergeben. Ich halte viel von paradoxer Intervention. Tue, was die Menschen von dir am wenigsten erwarten.

Meine Zeit kam, und ich durfte auf dem Sofa vor den Topmanagern Platz nehmen, Blick auf die Topmanager. Ich glaube sogar, es war ein rotes Sofa. Die Toppis standen oder saßen mir auf Stehhockern gegenüber. Ich hielt meine Rede. Ich erzählte ihnen ganz gefühlvoll, was ihr Verhalten und ihre Art der Kommunikation mit den Mitarbeitern machte. Und als Zeichen, dass ich als Botschafterin des Herzens und des Friedens zu ihnen gekommen war, überreichte ich jedem Topmanager ein rotes Herz.

Was glaubst du, ist passiert? Sind sie ausgestiegen, die Topmanager, die knallharten? Nein. Natürlich nicht. Die Atmosphäre im Raum wurde auf einmal ganz weich und sanft. Einige Topmanager steckten sich das Herz in ihre Brusttasche, alle waren sehr präsent und aufmerksam. Danach sprachen die Topmanager sehr offen und ehrlich über ihre eigenen Gefühle und sie überlegten, wie sie mit ihren Mitarbeitern besser in Kontakt gehen könnten, um näher an sie ranzukommen. Es war pure Menschlichkeit im Raum. Ohne hierarchische Strukturen. Die sonst überwiegend distanzierten Topmanager gingen in Verbindung. Warfen ihre Rüstungen ab. Für den Moment des Workshops.

Ich aber lernte: Es ist möglich. Alle Menschen haben Gefühle und sind berührbar. Auch Topmanager. Mir macht das Hoffnung für die Zukunft. Nicht nur für Unternehmen, sondern für die ganze Welt. Für Menschlichkeit, Frieden und Verbindung müssen wir Menschen raus aus unserem Kopf und rein in unser Herz. Es ist bereits alles da. Wir brauchen nichts zu erfinden, planen, kaufen, digitalisieren. Wir müssen einfach nur machen. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein riesiger Sprung für die Menschheit. Sagte schon der erste Mensch auf dem Mond. Was ist dein täglicher Schritt raus aus dem Kopf und rein ins Herz?

Nach mehr als 25 Jahren Karriere in der Wirtschaft hat Sabine Schumann angefangen zu schreiben. Sie schreibt offen und ehrlich über ihre Gefühle, Erfahrungen und Gedanken zum Leben, Lieben und Glücklichsein.

Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.