Arbeitslosigkeit nach dem Studium: Fachkräftemangel? Fehlalarm!

„Da uns eine Vielzahl an qualifizierten Bewerbungen erreicht hat, müssen wir Ihnen leider absagen“, liest es sich seit Wochen, Tag für Tag in meinem Postfach. Ich öffne meine Tabelle mit dem Titel „Bewerbungen“ und trage in die Feedback-Spalte der Zeile 32 das Wort „Absage“ ein. Auch in den restlichen 31 Zeilen der Feedback-Spalte steht entweder „Absage“ oder sie ist einfach leer, weil es gar kein Feedback gab. Keine Eingangsbestätigung, keine Absage, nichts.



Da sitze ich nun als frischgebackene Bachelorabsolventin, vor ein paar Wochen noch voller Stolz über mein abgeschlossenes Studium und nun von E-Mail zu E-Mail desillusionierter.

Trotz guter Ausbildung kein Job

Dabei sehen meine Chancen auf dem Papier gar nicht so schlecht aus: Ich habe mein Studium sehr gut, relativ zügig abgeschlossen. Ich habe drei relevante Praktika vorzuweisen und jede Menge mehr oder weniger relevante Berufserfahrung aus diversen Nebenjobs während Schulzeit und Studium. Und dennoch scheint es nicht genug zu sein. Immer gibt es jemanden, der besser passt, über mehr Qualifikationen verfügt oder der einfach schneller war als ich.



Meine Erlebnisse widersprechen auch völlig dem, was in den Medien vermittelt wird: Es würde Fachkräftemangel herrschen, junge Menschen, die mit anpacken wollen, würden an allen Ecken und Enden benötigt. Meiner Generation, der „Gen Z“, wird versprochen: Die Boomer gehen in Rente, ihr werdet immer Arbeit finden.

Der Fachkräftemangel ist laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln) besonders in MINT — also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik — vorherrschend, ebenso im Gesundheitsbereich. Auch im Handwerk suchen immer mehr Betriebe händeringend nach Nachwuchs.



Doch hängt der Fachkräftemangel nicht nur mit dem demografischen Wandel zusammen, bei welchem durch den Einstieg der Babyboomer ins Rentenalter nicht genügend junge Menschen aus geburtenschwächeren Generationen nachkommen. Auch die Tatsache, dass immer mehr Schüler:innen die Schule mit dem Abitur in der Tasche verlassen, wird zu einem Problem für den deutschen Arbeitsmarkt. Denn es gibt nicht genügend Nachwuchs in Ausbildungsberufen wie in der Pflege oder im Handwerk.

Immer mehr Hochschulabsolventen

Durch den Anstieg der Abiturient:innen steigt auch der Anteil solcher Schüler:innen, die sich gegen eine Ausbildung und für ein Studium entscheiden. Zwar bilden auch bestimmte Studiengänge für Berufe, in denen Fachkräftemangel herrscht, aus, wie etwa Medizin oder Informatik, doch hat ein Großteil der Studiengänge, insbesondere im Bereich Geisteswissenschaften, keinen direkten Bezug zu einem bestimmten Berufsfeld oder Relevanz für einen vom Fachkräftemangel betroffenen Sektor.

Zugegeben: Ich habe keinen krisenfesten Studiengang absolviert, sondern etwas Geisteswissenschaftliches studiert. Bereits zu Studienzeiten waren mir die Witzeleien, ich würde als Taxifahrerin enden, bereits bekannt und ich konnte darüber schmunzeln. Inzwischen, fast zwei Monate nachdem ich meine ersten Bewerbungen verschickt habe, scheint mir der ausgelutschte Witz zur Realität zu werden. Aber ob selbst Taxifahrerin in Zeiten von Klima-Klebern und Rückgang der Automobilindustrie ein sicherer Job ist?

Ein Blick auf die Zahlen beruhigt mich jedoch. Als Akademikerin ist es äußerst unwahrscheinlich, langfristig arbeitslos zu sein. Lediglich 2,2 Prozent der Menschen mit (Fach-)Hochschulabschluss sind im Jahr 2022 arbeitslos, zeigt die Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Damit befindet sich die Arbeitslosenquote unter Akademiker:innen auf einem Vollbeschäftigungsniveau.



Wirft man einen Blick auf die berufsspezifischen Arbeitslosenquoten unter Akademiker:innen, sieht der Status quo allerdings ein wenig anders aus: So sind Geistes- und Gesellschaftswissenschaftler:innen mit einer Arbeitslosenquote von 5,8 Prozent das am zweithäufigsten von Arbeitslosigkeit betroffene Berufsfeld. Vor ihnen sind nur Naturwissenschaftler:innen.

Unter Lehrkräften, Mediziner:innen und im Verwaltungswesen ist die Arbeitslosenquote besonders gering. Wirft man jedoch einen Blick auf die studienfachbezogenen Arbeitslosenquoten, fällt auf, dass viele der Studienfachrichtungen der Geistes- und Naturwissenschaften eine deutlich geringere Arbeitslosenquote als die allgemeinen 5,8 Prozent aufweisen.



Dies deutet darauf hin, dass geistes- und naturwissenschaftliche Studiengänge ein sehr breites Berufsspektrum eröffnen, weshalb dort die Arbeitslosenquote in spezifischen Studienfachrichtungen geringer ausfällt als etwa bei Studiengängen, die auf einen bestimmten Beruf abzielen.

Drei Monate bis zur ersten Jobzusage

Vielleicht muss ich mich auch einfach nur in Geduld üben. Denn Akademiker:innen sind nur in 22 Prozent der Fälle länger als ein Jahr arbeitslos. Bei 40 Prozent dauert es sogar nur weniger als drei Monate, bis sie wieder einen Job ausüben. Ganz so aussichtslos sieht es mit Blick auf die Zahlen also gar nicht aus.



Das versprechen auch zahlreiche Ratgeberseiten im Internet und Karrierecoaches auf YouTube. Es würde lediglich etwas Zeit und Resilienz benötigen, dann klappt es auch mit der Jobsuche. Oft sollen auch einfach Timing, Chemie und Glück eine Rolle spielen.

Außerdem, wird mir versichert, bin ich mit meinem Schicksal nicht alleine: Es würde im Schnitt drei bis vier Monate nach Studienabschluss dauern, bis man einen Job findet. Bei geisteswissenschaftlichen Studiengängen seien es circa sechs Monate laut einer DZHW-Studie von 2016.



Doch scheint die zwischenzeitliche Arbeitslosigkeit unter Universitätsabsolvent:innen kaum Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu finden und auch Social-Media-Plattformen wie LinkedIn und Instagram können den Eindruck vermitteln, alle wären alle ohne Probleme direkt nach der Uni bei ihrem Traumjob angekommen. Dieser erfüllt sie nicht nur im Alltag, sondern ermöglicht ihnen exotische Reisen und ein ausgiebiges Sozialleben.

Oft stoße ich auch auf Unverständnis bei älteren Generationen, wenn es um Arbeitslosigkeit nach dem Uniabschluss geht. So würden doch überall Leute gesucht werden, heißt es dann. Hätte ich etwas „Richtiges“ gelernt, würde ich nun auch nicht ohne Aussicht auf einen Job dastehen und dem Staat oder den Eltern auf der Tasche liegen.



Auch wird meiner Generation oft vorgeworfen, nicht arbeiten zu wollen und unrealistische Anforderungen an Arbeitgeber:innen zu stellen. Meine Erfahrung zeigt aber, dass es auch umgekehrt sein kann: In Stellenanzeigen wird nach Kandidat:innen gesucht, die so nur in Ausnahmefällen existieren können.

Akademiker am Arbeitsmarkt: Hohe Anforderungen wegen Übersättigung

So erwarten Arbeitgeber:innen, dass Bewerber:innen ihr Studium gut und zügig abgeschlossen haben, mehrjährige einschlägige Praxiserfahrung besitzen und der Universitätsabschluss nicht länger als ein Jahr zurückliegt, um einen Anspruch auf eine Einstiegsposition zu haben. Ein solcher Lebenslauf lässt sich jedoch nur mit vielen (unbezahlten) Praktika und dem Luxus, neben dem Studium nicht noch Geld verdienen zu müssen, erreichen.



Hinzu kommt, dass der Arbeitsmarkt von Akademiker:innen übersättigt ist. Reichte in vergangenen Generationen oft allein ein Universitätsabschluss aus, um sich von anderen Bewerber:innen abzuheben, hat sich das Blatt inzwischen gewendet.

Seit den 1970er-Jahren ist die Anzahl der Hochschulabsolvent:innen stetig angestiegen, wie eine Recherche der IBSWorld zeigt. Gab es 1970 nur circa 62.000 Absolvent:innen einer deutschen Universität, waren es im Jahr 2022 über 543.000 Hochschulabsolvent:innen. Damit hat sich das grundlegende Anforderungsprofil vieler Berufe verändert und setzt einen umfassenden Kenntnisstand der jungen Bewerber:innen voraus, der über den theoretischen Rahmen der Universität hinausgeht.

Es reicht also nicht mehr, „nur“ zu studieren, sondern werden auch außerordentliche Qualifikationen und praktische Erfahrung vorausgesetzt. Bezieht man diese Zahlen auf den Vorwurf, die „Gen Z“ sei faul und wolle nicht arbeiten, kommt zur Bereitschaft der „Gen Z“ zu arbeiten auch immer ein Gegenüber hinzu, das den Einstieg in das Berufsleben überhaupt erst ermöglicht. Dabei geht es also oft nicht nur um ein „Wollen“ der jüngeren Generation, sondern ein „Dürfen“ vonseiten der älteren.

Neben unerreichbaren Anforderungen gibt es aber auch andere Faktoren aufseiten der Arbeitgeber:innen, die den Berufseinstieg erschweren. Besonders ärgerlich ist das „Job-Ghosting“. Dies fängt bei einer versendeten Bewerbung an, die scheinbar irgendwo im Nirwana landet, ohne dass man jemals eine Rückmeldung bekommt, und endet bei der zermürbenden Warterei nach einem Bewerbungsgespräch, bei welchem versprochen wurde, sich bis Ende der Woche mit einer Entscheidung zu melden. Nur meldet sich niemand, nicht nach einer Woche und auch nicht nach zwei. Auch freundliche E-Mails bleiben unbeantwortet.

Schließlich verabschiedet man sich von dem Gedanken, irgendwann doch noch mal eine positive Rückmeldung zu bekommen. Und so geht es wieder von vorne los: Bewerbungen schreiben, Absagen kassieren, noch mehr Bewerbungen schreiben, zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden, geghosted werden. Bis es dann doch irgendwann klappt. Im Grunde genommen sind Jobbewerbungen also auch nichts anderes als Tinder.



Die Autorin legt Wert auf die Verwendung von Sonderzeichen zur Sichtbarmachung aller Geschlechter.

