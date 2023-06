Wahlen in Montenegro: Wer ist Wahlsieger Milojko Spajic? Und was hat er mit Do Kwon zu tun?

Am Sonntag fanden Parlamentswahlen in Montenegro statt. Milojko Spajić hat mit seiner proeuropäischen Bewegung „Europe Now!“ mit 23 Prozent gewonnen. Ist ihm zu trauen?

Milojko Spajic (M.), Vorsitzender der zentristischen Partei „Europe Now“, spricht in seinem Hauptquartier nach der Parlamentswahl in Montenegros Hauptstadt Podgorica. (11. Juni 2023.) Risto Bozovic/AP/dpa

Im März dieses Jahres kam es auf dem kleinen Flughafen in Podgorica, der Hauptstadt von Montenegro, zu einer wichtigen Verhaftung. Do Kwon, der „König der Kryptowährungen“, der in den Vereinigten Staaten und Südkorea eines Betrugs im Wert von 40 Milliarden Dollar beschuldigt wird, wurde angehalten, kurz bevor er das Privatflugzeug der Agentur „Alliance Jet“ bestieg, das ihn nach Dubai bringen sollte.