Man darf uns gerne als ein bisschen verrückt bezeichnen: Mein Sohn und ich sind begeisterte Anhänger des Snookerspiels, jener britischen Variante des Billards mit den vielen bunten Kugeln, die dank der ausdauernden Übertragungsleistung des TV-Senders Eurosport auch in Deutschland gar nicht so wenige Freunde hat. Immer im Februar findet seit Jahren auch deshalb ein großes Weltcup-Turnier hier in Berlin im Tempodrom statt, das wir regelmäßig besuchen.

Da die besten Spieler der Welt aber nicht alle daran teilnehmen und da ein Wettbewerb im Mutterland des Snooker natürlich noch einmal etwas anderes ist, war uns das irgendwann nicht mehr genug und ich schenkte meinem Sohn 2019 zu seinem 11. Geburtstag Karten für die alljährlich im nordenglischen Sheffield ausgetragene Weltmeisterschaft im folgenden Jahr. Tickets für die letzten Runden dort zu erwerben, ist weder ganz billig noch ganz einfach.

Das Crucible Theatre, der „mythische“ Austragungsort, ist deutlich kleiner als das Tempodrom, die Nachfrage hoch. Dennoch ergatterte ich mit etwas Glück zwei Billetts für eine Session, also einen Teil der sich über mehrere Tage ziehenden Halbfinals, und buchte früh und deshalb sehr günstig Flüge. Dann kam Corona. Zwei Jahre lang fand die Snooker-WM, wie alles, weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch 2022 gab es noch erhebliche Reiseeinschränkungen, weshalb wir unsere Anrechte freundlicherweise noch einmal aufschieben durften.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ohne Flugzeug und Auto von Berlin nach England

Dieses Jahr sollte es nun endlich so weit sein. Und da ich nicht nur aus Klimagründen nicht so gerne fliege, mein Sohn mittlerweile 14 Jahre, entsprechend belastbar und reiseerfahren ist und vielleicht auch, weil wir den Abenteuerfaktor noch ein wenig erhöhen wollten, modifizierten wir das ursprüngliche Reisekonzept und entschieden uns für einen Trip auf die Insel ohne Flugzeug und Auto.



So abenteuerlich sah das, nebenbei, zunächst freilich gar nicht aus. Ein flüchtiger Blick auf die Website der Deutschen Bahn erhaschte eine Bahnverbindung von Berlin nach Sheffield in nicht ganz 14 Stunden – das klang nach einer fast schon entspannten Anreise. Es war, wie sich herausstellen sollte, der erste von einer ganzen Reihe von Irrtümern, was unsere Europareise mit öffentlichen Verkehrsmitteln anging.



Zwar erwies sich die aufgepoppte Verbindung tatsächlich als buchbar. Die Kosten für eine solche Tour hätten sich jedoch auf schlappe 400 Euro belaufen. Nur für die Strecke von Brüssel nach London. One Way. Bei frühzeitiger Buchung. Na, vielen Dank!

Eine Fähre auf dem Weg von den Niederlanden nach England Jochen Tack/imago

Fähre statt Bahn

Weil die Fahrt durch den Eurotunnel offensichtlich exklusiv den prestigeträchtigen und entsprechend überteuerten Eurostar-Zügen vorbehalten ist, blieb uns folglich nur der romantische, aber deutlich langwierigere Seeweg nach Britannien. Die einzige deutsche Fährroute von Hamburg nach Harwich ist bereits seit Jahrzehnten stillgelegt, weshalb uns unser Kurs über Rotterdam nach Hull führen sollte.



Zwar legte das Schiff erst um neun Uhr abends ab. Als erfahrener Bahnfahrer hat man allerdings gelernt, bei Umstiegen, zumal auf andere Verkehrsmittel, gehörig Puffer einzukalkulieren, und das sollte sich auch in diesem Fall als vorausschauend erweisen.

Aus einem einzigen planmäßigen Umstieg in Ammerfoort wurden wegen eines Personenschadens fünf. In Bad Bentheim durften wir aus unserem IC in einen Regionalzug wechseln, in Hengelo dann in einen Bus, in Almelo zurück in einen Zug. In Ammerfoort hatte uns keiner gesagt, dass wir in diesem Zug besser sitzen geblieben wären, deshalb mussten wir in Utrecht gleich nochmal raus und rein. Knapp zwei Stunden Verspätung am Bestimmungsort sind in Anbetracht dieser Umsteigeinflation gar nicht mal so viel.

Blöderweise stellte sich dort jedoch heraus, dass Rotterdam mit dem für uns relevanten Fährhafen durch keinerlei ÖPNV verbunden ist. Und den einzigen Shuttle, den die Reederei stellte, hatten wir um die Winzigkeit einer Minute verpasst. Da sich der Europoort Rotterdam zum Hauptbahnhof Rotterdam namens- und entfernungstechnisch ungefähr so verhält wie früher der Flughafen Frankfurt-Hahn zu Frankfurt, bereitete man uns in der Tourist-Information auf horrende Taxikosten vor und schickte uns, um diese etwas abzumildern, mit der S-Bahn einmal quer durch die Stadt zu einem hafennäheren S-Bahnhof.

Nach vielen Hindernissen: Ankunft in Sheffield

Dumm nur, dass dort kein einziges Taxi zur Weiterreise bereitstand oder vorbeikam, sodass wir die dreiviertelstündige Strecke gleich noch ein zweites Mal retour absolvieren durften.



Von den planmäßig viereinhalb Stunden Aufenthalt zwischen Zug und Schiff war jetzt kaum mehr als eine halbe Stunde übrig; weshalb wir froh sein mussten, dank eines unerschrockenen Fahrers überhaupt noch fristgerecht zum Fährterminal zu gelangen, und kaum Zeit hatten, damit zu hadern, dass uns allein diese (von der Bahn später natürlich nicht erstattete) Taxifahrt in der Tat kostspieliger kam als die gesamte verfallene Flugreise Berlin–Manchester–Berlin: „You are very lucky“, wurden wir am Schalter begrüßt, „we are closing in two minutes.“ Very lucky indeed, denn andernfalls wäre unsere jahrelang herbeigesehnte Reise hier nicht nur abrupt zu Ende, sondern mangels Rückfahroption womöglich zudem eine höchst unwirtliche Nacht im Industriehafen die Folge gewesen.



Dass es um den öffentlichen Nahverkehr im noch konsequenter deregulierten Großbritannien nicht eben besser bestellt ist, kann man sich denken. Im strukturschwachen Norden gibt es immerhin ein recht dichtes Netz von zwar langsamen, aber eng getakteten Regionalbahnen, sodass wir am nächsten Morgen planmäßig von Hull via York ins nahe Sheffield gelangten.

Ein Spieler während der Weltmeisterschaft im Crucible Theater in Sheffield Tai Chengzhe/imago

Erste Rückfahretappe nach London

Sehr viel weniger erfreulich gestaltete sich zwei tolle, ereignisreiche und alle Anreisestrapazen fraglos rechtfertigende Tage später die erste Rückfahretappe. Der Schnellzug von Sheffield nach London bewegt sich zwar ungefähr mit ICE-Geschwindigkeit und verlangt dafür nochmal locker den doppelten Preis. Bei der Konstruktion des Passagierbereiches ist man allerdings offensichtlich von durchgehend niedriger Auslastung ausgegangen – oder davon, dass sämtliche Passagiere ohne Gepäck reisen. Stauraum für mehr als Regenschirm oder Wasserflasche gab es jedenfalls nirgends.

Die zweistündige Fahrt durften wir also mit unseren dicken Koffern auf dem Schoß bestreiten. Die Information, ob es für diese rollende Sardinenbüchse theoretisch wenigstens Frühbucherrabatte gegeben hätte, muss ich leider schuldig bleiben; britische Züge sind aus deutschen Netzen nämlich nicht vorzubuchen, weshalb ich mir die zwei Hotelnächte in Sheffield vor allem damit um die Ohren schlagen durfte, von dort aus kurzfristig die komplette Rückreise zu organisieren. Und die sich damit verbindende Recherche gestaltete sich abermals keineswegs unkompliziert, hielt dafür aber ungeahnte Pointen bereit.

Strapazen mit Fährverbindungen

Zwar bestehen noch immer etliche Fährverbindungen von England auf den Kontinent. Die meisten davon – kein Witz! – schließen Fußgänger von der Mitnahme jedoch kategorisch aus. Auf der viel frequentierten Strecke Dover–Calais etwa, die von drei verschiedenen Anbietern mehrere Dutzend Male am Tag bedient wird, sind insgesamt nur zwei dieser Verbindungen ohne Fahrzeug buchbar: eine so früh am Vormittag, dass sie von Nordengland aus nie erreichbar gewesen wäre, und eine so spät am Abend, dass man am selben Tag nicht mehr aus Calais weggekommen wäre.

Kurzzeitig liebäugelten wir ernsthaft mit dem Kauf von zwei Fahrrädern, mit denen wir tatsächlich freie Auswahl bei der Buchung gehabt hätten. Letztlich entschieden wir uns dann aber doch für die profanere Weiterreise mit dem Flixbus; was freilich den Nachteil ungemütlicher nächtlicher Fahr- und Ankunftszeiten mit sich brachte. Immerhin, der Komfort an Bord war durchaus annehmbar – kein Wunder, dass der Bus die Bahn (nicht nur) in England in der Publikumsgunst längst abgehängt hat.

Schlaflos auf der Rückreise

Unsere Erwartung, auf diese Weise doch noch einmal auf dieser Reise unter dem Ärmelkanal hindurch zu rauschen, wurde indes ein weiteres Mal enttäuscht. Anscheinend ist die Durchfahrt auch für Busunternehmen zu teuer und deshalb unrentabel, jedenfalls bog der Fahrer in Dover zu unserer großen Überraschung nicht in den Eurotunnel, sondern Richtung Fähranleger ab. Und als zahlende Passagiere eines motorisierten Gefährts durften wir sogar mit.

So stimmungsvoll diese unverhoffte mitternächtliche Schiffspassage unseren Ausflug auf die Insel beschloss, verzögerte das die Tour doch leider beträchtlich. Knapp die Hälfte der neun Stunden Fahrtzeit, die der Bus für die gut 300 Kilometer Luftlinie zwischen London und Antwerpen veranschlagt, ist man nämlich mit Einchecken, Aussteigen, Warten, Boarden und immer wieder neuerlichem Warten auf das bzw. auf dem Schiff beschäftigt – was die Zahl der Stunden Schlafes auf einer solchen Übernachtfahrt erwartbar gegen null tendieren lässt.

Und viel davon nachholen konnten wir auch am Folgetag nicht. Da dieser auf den 1. Mai fiel, waren die wenigen Direktverbindungen aus den Beneluxstaaten nach Berlin längst ausgebucht und wir mussten auf Nebenstrecken, Bummelbahnen und viele, dem Zugschlaf nicht eben förderliche Umstiege ausweichen.



Mögen sich manche Unannehmlichkeiten einer Reise ins UK gewiss durch den Brexit und seither weggefallene Subventionen verschlimmert haben, so ist man den verkehrspolitischen Absurditäten zurück in der EU doch mitnichten entkommen.

Zu viele Reisende wollen in einen Zug einsteigen. Dirk Sattler/imago

Mit dem ICE zurück nach Berlin

Ein Beispiel: Knapp zwei Stunden im ICE von Brüssel nach Köln hätten uns, in Belgien gekauft, nahezu 200 Euro gekostet. Denn der dortige Buchungscomputer geht immer vom Höchstpreis aus, kann keine Bahncards berücksichtigen und auch keine Altersermäßigungen: Statt in meiner Begleitung wie üblich kostenlos zu reisen, hätte mein vierzehnjähriger Sohn den Vollpreis entrichten müssen.

Schön, dass sich das System umgekehrt wenigstens relativ simpel austricksen ließ. Von Brüssel bis zur Grenze, also gut die Hälfte der Strecke, konnte man nämlich auch im ICE ganz legal mit einem belgischen Nahverkehrsticket reisen, das fast nichts kostete. Um die Weiterfahrt zu lösen, mussten wir zur Strafe allerdings bereits in Aachen aussteigen, was die Zahl der insgesamt von uns an diesem Tag genutzten Züge auf fünf und die Gesamtreisedauer Antwerpen–Berlin auf über 12 Stunden erhöhte.

Geschenkt, dass dieser letzte Akt unserer Reise auch noch mit dem ersten Geltungstag des 49-Euro-Tickets zusammenfiel und die Abteile entsprechend überfüllt waren. Geschenkt auch, dass das Internet in den Regios natürlich zu schwach war, um am Computer verfolgen zu können, wie sich derweil die beiden Finalisten in Sheffield schlugen. Zur letzten Session, immerhin, waren wir endlich wieder zu Hause und wurden dort bei Eurosport Zeugen, wie erstmals ein Spieler vom Kontinent sich zum Weltmeister im urbritischen Snooker krönte.

Es bleibt zu hoffen, dass irgendwann auch die internationalen Verflechtungen im öffentlichen Fernverkehr wieder gestärkt werden. Bis dahin muss man, wenn man ohne Auto und Flugzeug von Deutschland nach England – also ins Mutterland auch des Eisenbahnwesens – reist, nämlich wirklich ein bisschen verrückt sein.

Robert Sollich arbeitet als Dramaturg und freier Autor. Er ist passionierter Zeitungsleser und Mitbetreiber des Podcasts „Auf den Tag genau“, der täglich eine Berliner Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren zur Anhörung bringt.

Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.