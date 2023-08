„Barbie“-Film: Ein Katalysator für mehr Gleichberechtigung?

Pinke Tops und Kleider, knallende Sektkorken, sogar ein Mann ganz in Pink – es ist, wie es scheint: die Premiere von „Barbie“. Im Trailer des Films heißt es: „Wenn du Barbie liebst, ist dieser Film für dich. Wenn du Barbie hasst, ist dieser Film für dich“.



Auf den ersten Blick ein kapitalistischer Werbeslogan für einen Film mit der polarisierenden Barbie in der Hauptrolle. Nach dem Film liest sich der Satz noch mal neu: Barbie trifft nicht die Schuld.

Pink oder schwarz-weiß? Die Barbiepuppe ist schon vor der Filmpremiere hoch umstritten. Die einen (Feministinnen) behaupten, Barbie vermittele jungen Mädchen immer noch veraltete, von Männern definierte Schönheitsideale. Andere (Feministinnen) behaupten, Barbie suggeriere jungen Mädchen, dass sie alles schaffen können, wenn sie wollen: Präsidentin, Astronautin oder CEO.

Eine Projektionsfläche gesellschaftlichen Versagens?

Mir, als Frau von 31 Jahren, macht der Film klar: Sie ist weder feministisch noch antifeministisch. Sie ist lediglich eine Projektionsfläche unseres Versagens, die Welt zu einem gleichberechtigten Ort zu machen, und einer Gesellschaft, die immer noch schwarz-weiß denkt und der es an Vorstellungskraft mangelt, wie Gleichberechtigung aussehen kann.



Ein entmutigendes Urteil für Frauen wie mich – nur am Ende des Films etwas Hoffnung. Der Film startet mitten in Barbies perfekter pinker Welt. Barbie hat das Sagen, Ken existiert nur, wenn Barbie das möchte. Ein Triumph der Frauen, aus Schwäche wird Stärke – das fühlt sich gut an, im ersten Moment.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Dann beginnt sie menschlicher zu werden: Sie denkt über das Sterben nach, bekommt Cellulite und ihre Füße werden platt (sehr ungünstig, bedenkt man Barbies Liebe zu High Heels). Es folgt Barbies und Kens Reise in unsere Welt, die damit endet, dass aus Barbieland Kendom wird.



Eine Verschiebung der Machtverhältnisse von Matriarchat (Barbieland) zu Patriarchat (Kendom, inspiriert durch unsere Welt), die uns ernüchternd vor Augen führt, dass auch Barbieland, gefangen in binären Denkmustern, weit entfernt ist, eine gleichberechtigtere Welt zu sein.

Ryan Gosling als Ken nach der Gründung von Kendom Picturelux/imago

Barbieland wird zu Kendom

Abhilfe schafft die wutentbrannte Rede von Gloria (gespielt von America Ferrera), einer Barbie-Liebhaberin, Karrierefrau und Mutter aus unserer Welt, über den unmöglichen Balanceakt, eine Frau zu sein. Ihre Rede hört sich wie ein Hilfeschrei jeder mündigen, ambitionierten Frau in unserer heutigen Welt an – wir sollen schön sein, nicht zu schön, schlau sein, aber nicht zu schlau, fordernd, aber nicht zu fordernd (dieses Spiel ist mit jedem beliebigen Adjektiv endlos fortführbar).



Am Ende bleibt die Kernbotschaft, wir können nichts richtig machen – sie spricht mir direkt aus der Seele. Glorias Rede rettet im Film die heile Welt von Barbieland und stürzt die von Ken eingeführten patriarchalischen Strukturen. Barbie hat wieder das Sagen.

Und Ken? Steht für sich ein, verlangt eine stärkere Rolle, bekommt Macht, aber nicht mehr als Barbie (oder mehr als Frauen in unserer Welt heute). Niederschmetternd, denn es zeigt auf brutal ehrliche Weise, dass der Verlust von Macht etwas unheimlich Schmerzhaftes ist, den der Mensch um jeden Preis vermeiden möchte – ob Mann oder Frau.



Der Film bietet keine Lösung – entweder gewinnen Männer oder Frauen –, aber Hoffnung. Er bietet die befreiende Erkenntnis, dass jede einzelne Frau (im Film verkörpert durch die Rolle von Gloria) eine Kraft des Wandels sein kann. Von Frau zu Frau und auch von Frau zu Mann: Wir haben die Macht, ein Katalysator für Veränderung im Denken und im Handeln zu sein.

Greta Gerwig am Set des Films Picturelux/imago

Einfache Botschaft

Zuerst aber müssen wir uns selbst annehmen und unsere Rolle abseits von binären Denkmustern definieren. Greta Gerwig, Regisseurin von „Barbie“, die das Drehbuch gemeinsam mit ihrem Mann Noah Baumbach schrieb, möchte Frauen vor allem vermitteln: „Du bist schon okay. Du musst dir einen Wert nicht erarbeiten, du bist bereits wertvoll.“



Eine einfache Botschaft, die jedoch das verkörpert, was einer gleichberechtigten Gesellschaft zugrunde liegt: die Abwesenheit von Machtgefällen, wo das bloße Sein ausreicht.

Aktuell leben wir immer noch in einer Welt, in der wir „nur“ eine Frau sind. Projektionsfläche von Lust, Versagen, Aufopferung und Unsicherheit. Eine Projektionsfläche – aber eben nicht unmündig. Wir haben gelernt, sind nicht mehr immun gegen den Machtkampf, sondern haben verstanden, dass wir eine aktive Rolle spielen müssen, wenn wir unser Leben und damit die Gesellschaft ändern möchten.



Wir haben vielleicht noch keine klare Vision der neuen, gleichberechtigten Welt, aber dessen Entstehung und unsere Rolle darin in die Hand genommen. Dies ist wahrscheinlich sogar der wichtigere Schritt.

Morgen durchlebe ich diese Geschichte noch mal – wie jeden Tag aufs Neue: als junge, ambitionierte und mündige Frau in der echten Welt nicht gut genug, nicht schön genug, eben nicht genug zu sein. Jeden Tag aufs Neue Opfer von Sexualisierung, Benachteiligung und Entmündigung. Ich habe keine Wahl – Barbie wählt genau das.



Am Ende des Films verlässt sie Barbieland für die echte Welt. Sie wählt die Selbstfindung und entzieht sich endgültig unserer Projektion von binären Denkmustern. Barbie wählt das Frausein und damit die Rolle des Katalysators für eine gleichberechtigte Welt. Das macht mir Hoffnung.

Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de