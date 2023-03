Vom Schlachtfeld nach Auschwitz: Der jüdische Feldrabbiner Martin Salomonski

Es würde nicht besonders schwerfallen, der schwarz-weißen Fotografie, auf der acht Männer in deutschen Uniformen abgebildet sind, wenig Beachtung zu schenken und die eigene Aufmerksamkeit einem anderen Bildmotiv zuzuwenden. Zu nahe liegt die Vermutung, es handele sich um eines der unzähligen Gruppenbilder aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, die bestenfalls einen familiären Wert aufzuweisen haben. Ein zweiter Blick könnte jedoch Irritation hervorrufen, die eine nähere Betrachtung noch weiter steigern dürfte.

Obwohl allesamt ein militärisches Aussehen vorzeigen, schmälert der von einigen der Abgebildeten getragene schwarze Vollbart nicht unwesentlich das soldatische Erscheinungsbild. Das gilt auch für das gänzliche Fehlen von Schulterklappen, welche eine eindeutige Zuordnung zur Truppengattung gewährleisten sollen. Zweifelsohne Details, die aber klärenden Aufschluss über das Wesen und die Funktion der versammelten Herren zu geben vermögen: Nicht reguläre Soldaten sind hier abgelichtet, sondern Militärrabbiner im Dienste der kaiserlichen Armee.

Die Präsenz jüdischer Feldgeistlicher in deutschen Heeren war mitnichten ein Novum. Erstmals hatten sich vier Absolventen des Breslauer Jüdisch-Theologischen Seminars ohne Anspruch auf Besoldung freiwillig an die Schauplätze des deutsch-französischen Krieges von 1870/71 begeben, um ihren Glaubensbrüdern seelischen Beistand zu leisten. So fraglos idealistisch die dieser Pionierarbeit innewohnende Gesinnung auch gewesen sein mochte, konnte sie nicht die Schwierigkeiten kompensieren, die sich aus dem Defizit selbst fundamentalster Strukturen zwangsläufig ergaben und das seelsorgerische Tun erheblich erschwerten.

Als mit dem Beginn des Weltkrieges die Grundlage für die erneute Bereitstellung einer jüdischen Militärseelsorge aufkam, war ihre Systematisierung und Institutionalisierung für den Verband der deutschen Juden – der kurz nach der Jahrhundertwende gegründeten Dachorganisation sowie Interessenvertretung jüdischer Vereine im Kaiserreich – eine prioritäre Angelegenheit, nicht zuletzt aufgrund numerischer Bedingungen. Hatte im letzten der Reichseinigungskriege noch eine überschaubare Anzahl an jüdischen Soldaten gefochten, meldete sich allein in den ersten Kriegswochen von 1914 eine im oberen vierstelligen Bereich zu verortende Zahl von Kriegsfreiwilligen.

Der hierbei zum Vorschein gekommene Grad patriotischer Gesinnung, die offenkundige Absicht, den nationalen Überzeugungen tatkräftigen Ausdruck zu verleihen, der Umstand, „von Begeisterung für das Vaterland geradezu elektrisiert“ zu sein, wie der jüngst verstorbene Historiker Peter Pulzer formulierte, ist auf die von weiten Teilen des deutschen Judentums gehegte Hoffnung zurückzuführen, durch die Beteiligung am Waffengang zunächst gesellschaftliche Anerkennung und sodann bürgerliche Gleichberechtigung erlangen zu können.

Viele Bewerber für Arbeit an der Front

Die Bereitschaft zur Entrichtung eines ungewissen Blutzolls sollte, so die Kalkulation des mit dem wilhelminischen Kaiserstaat eingegangenen Paktes, mit der vorbehaltslosen Gewährung staatsbürgerlicher Rechte vergolten werden. Als zuverlässiger Indikator für die Gültigkeit dieser Annahme kann die überwältigende Rückmeldung vonseiten der Rabbiner gesehen werden, an die der Verband sich schriftlich richtete, um ihr Interesse für die Übernahme eines solchen Amtes in Erfahrung zu bringen.

Soldaten begeben sich 1914 im Rahmen der Mobilmachung an die Front. imago

Trotz der zahlreichen, als zwingend notwendig vorausgesetzten Qualifikationen für die Arbeit eines Feldgeistlichen – unter anderem Abschluss eines theologischen Studiums, Erfahrung in der Leitung einer Gemeinde sowie eine stabile physische wie psychische Verfassung – bekundeten mehr als achtzig ihre Willigkeit, womit der Bedarf nahezu um das Doppelte gedeckt wurde. Nachdem eine sich aus namhaften Persönlichkeiten des jüdischen Geisteslebens zusammensetzende Kommission, der im Übrigen auch ein Teilnehmer der Avantgarde von 1870/71 angehörte, die Vorauswahl getroffen hatte, bedurfte es ferner der Zustimmung des preußischen Kriegsministeriums.

Da dies einer bloßen Formalität gleichkam, konnte das erste, aus sieben Militärrabbinern bestehende Kontingent im September 1914 ausrücken. Obwohl er alle Voraussetzungen erfüllte und seine Verfügbarkeit unmittelbar nach Aufnahme der Feindseligkeiten postalisch bekannt gab, gehörte Dr. Martin Salomonski nicht zur Gruppe der Entsandten. Geboren und aufgewachsen im Berlin, studierte er an der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität Orientalische Philologie und Philosophie, besuchte zudem gleichzeitig die hiesige Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums, an der er 1908 sein Rabbinatsexamen ablegte.

Drei Jahre später folgte die Promotion an der Universität Tübingen mit einer Arbeit über antiken „Gemüsebau und Gewächse in Palästina“, wobei der Doktorand bereits das Amt eines Rabbiners in Frankfurt an der Oder bekleidete. Hier empfing er die Nachrichten vom Kriegsbeginn, den er euphorisch begrüßte. Solange seine Dienste als Feldseelsorger keine Verwendung fanden, nutzte Salomonski das Publizieren als Ventil für seine überschäumende Begeisterung.

In seinem ersten zu Kriegszeiten veröffentlichten Beitrag, der im Oktober 1914 in der „Allgemeinen Zeitung des Judenthums“ erschien, bemühte er biblische Referenzen, um den Gang der Ereignisse zu rechtfertigen: „Wie einst Mose angesichts der Gefahr der Auflösung und Selbstpreisgabe Israels alles wagte, sein Volk aus dem ägyptischen Schmelztiegel riß, so sind wir Deutschen endlich den rechten Weg mit kühnem Entschluß gezogen, fort aus der Welt des Scheinfriedens!“

Worte, die keinen Zweifel zuließen, dass sich ihr Verfasser als kaisertreuer Deutscher bekannte, der das Narrativ eines seit Jahren feindlich gesonnenen, Deutschland vorsätzlich einkreisenden Auslandes gänzlich teilte. Der Krieg wurde in dieser Deutung als existenzielle Angelegenheit verstanden, deren Ausgang, wie der alttestamentliche Rekurs auszudrücken beabsichtigte, kompromisslos über Gedeih und Verderb der nationalen Eigenständigkeit entscheiden würde.

Aufgaben eines Feldrabbiners

Nahezu zwei Jahre musste sich Salomonski gedulden, bevor seinem Gesuch stattgegeben wurde und er als Feldrabbiner aktiv werden konnte. Im Juni 1916 brach er an die Westfront auf, in das Zuständigkeitsgebiet des Armeeoberkommandos 2, das im Nordosten Frankreichs, entlang des Flusses Somme, operierte. Dieser sollte nur wenige Zeit später zum Namenspatron einer der größten Schlachten des Weltkrieges avancieren. Die Angriffsvorbereitungen der Entente hatten schon begonnen, als Salomonski in den ihm zugewiesenen Frontabschnitt gelangte.

Unverzüglich nahm er seine seelsorgerische Tätigkeit auf; bereits am Tag seiner Ankunft erreichte ihn per Fernspruch die Nachricht einer vorzunehmenden Bestattung. Die von ihm gehaltene Grabrede wandte sich, so der Rabbiner in seinen noch während des Krieges herausgebrachten Erinnerungen, „im Felde an die Lebenden und soll ihnen Trost spenden in täglich sich erneuernder, mehrender Not und Gefahr“. Enden tat sie mit einer, wie der Autor selbst nicht umhinkam zuzugeben, illusorischen Vorstellung, wonach der Gefallene eines der letzten Kriegsopfer sein möge.

Der Beginn der anglofranzösischen Großoffensive nur einige Tage später und ihr Übergehen in einen monatelangen Abnutzungskrieg ließen eine Unterbeschäftigung nicht aufkommen. Nahezu täglich oblag Salomonski die Durchführung von Beerdigungen, die bemerkenswerterweise unter dem Banner konfessioneller Einheit, nämlich im Beisein christlicher Militärseelsorger stattfanden: „Jeder Geistliche hielt seine Liturgie und Ansprache, und jeder war bemüht, das Vereinigende hervorzuheben und dem Trennenden keinen Raum zu gewähren.“

Zerstörte Befestigungen nach Kampfhandlungen an der Front. United Archives International

Auch in den Lazaretten, deren Besuch zu den Haupttätigkeitsfeldern seelsorgerischen Wirkens gehörte, band das allgegenwärtige Leid alle religiösen Schranken. Eine schonungslose Schilderung der in Verwundetensammelstellen vorgefundenen Realität findet sich im Kriegstagebuch Dr. Georg Salzbergers, eines ebenfalls an der Westfront postierten Militärrabbiners, der der Vorhut der im September 1914 Ausgerückten angehörte.

Besaß er anfänglich noch die Absicht, sich nur den jüdischen Versehrten zuzuwenden, erschien ihm nach seinem ersten Besuch eines Feldlazaretts „die stereotype Frage nach dem Bekenntnis“ dort deplatziert, wo er „eine Welt nie gesehenen Jammers“ vorfand. Umso bedeutsamer müsste angesichts all des irdischen Elends der Wert der moralischen Erbauung eingeschätzt werden, die für Salomonski „ein strahlendes Kleinod und der beste Beistand beim Heraushelfen aus den Niederungen des Seelenlebens“ war.

An Wochenenden und zu hohen Feiertagen veranstaltete er Gottesdienste, wobei er keine geografische Distanz, keinen organisatorischen Aufwand für ihre Ausrichtung scheute. So bedurfte es für ihre ordnungsgemäße Durchführung eines angemessen Gebetsraumes, adäquaten Lesestoffes und nicht zuletzt den rituellen Speisegeboten genügender Verpflegung.

Undankbare Heimat

Dank des wohlwollenden Entgegenkommens der Armeebehörden sowie der anhaltenden Großzügigkeit verschiedener jüdischer Vereinigungen – beispielsweise schickte der Vorstand der jüdischen Gemeinde zu Berlin Notenmaterial für die Bildung eines Chors – war es Salomonski möglich geworden, nicht nur an den Feiertagen, sondern, sofern die militärischen Verhältnisse es erlaubten, auch unter der Woche Feldgottesdienste abzuhalten, in deren Mittelpunkt „Predigt und Kaisergebet“ standen.

Unübersehbar manifestierte sich hierbei die Doppelfunktion des Feldgeistlichen, der religiöses Zeremoniell mit Appellen an die militärische Pflichterfüllung verband. Folgerichtig benannte er in einem nach Kriegsende publizierten Artikel als Resultat seiner Arbeit die Hebung der Kampfmoral unter den jüdischen Soldaten, die „gestärkt wurden, an ihre Mission als Verteidiger des deutschen Vaterlandes zu glauben“; einige Absätze weiter gab er sich überzeugt, dass ihre Verdienste „auch im neuen Deutschland der Gegenwart als Zeugnis unseres Blutes und unserer Ehre unvergänglich bleiben“ würden.

Zu lesen waren diese gedruckten Zeilen in der „Jüdisch-liberalen Zeitung“, in der 12. Nummer des 13. Jahrgangs vom 15.09.1933. Den Nachgeborenen mutet die aus ihnen sprechende Zuversicht befremdlich an, für den mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse ausgezeichneten, seit 1925 als Rabbiner in Berlin tätigen Salomonski stellten sie einen wahrhaftigen Ausdruck seines aufrichtigen Empfindens dar.

Es war derlei Gesinnung, die eine undankbare Heimat unvorstellbar erscheinen ließ, die ein beharrliches Erdulden der zunehmenden Verfolgung zum Gebot der Zeit erkor, die Gedanken an Flucht und Exil nicht gestattete. Ungeachtet stetig sich vermehrender Erschwernisse blieb Salomonski bei seiner Gemeinde, trat mit ihr das gemeinsame Martyrium an, das für ihn im Oktober 1944 in Auschwitz endete.

