Wer kann es sich eigentlich leisten, Journalist zu werden?

Seit 2015 sind Arbeitgeber in Deutschland dazu verpflichtet, einen Mindestlohn zu zahlen. Auch Praktikanten haben Anspruch auf Mindestlohn – zumindest einige, denn nicht jedes Praktikum muss bezahlt werden. Um als Praktikant Mindestlohn zu erhalten, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Auch im Journalismus sind unbezahlte Praktika eher Standard als Ausnahme. In den letzten Jahren wurden vermehrt Stimmen laut, die auf die Häufigkeit der unbezahlten Praktika in journalistischen Institutionen und Unternehmen hinweisen – meiner Meinung nach völlig zu Recht.

Ich musste mir im Rahmen meines Studiums im vergangenen Jahr selbst einen journalistischen Praktikumsplatz suchen und war mehr als erstaunt über die Bezahlung, die mir für verschiedene Praktikumsplätze angeboten wurde. Die deutsche Gewerkschaft Verdi spricht auf ihrer Website zwar von einer „sich verändernden Situationen“, da „die Redaktionen […] nicht mehr mit Bewerbungen zugeschüttet“ werden würden und „Medienhäuser inzwischen gezielt suchen und werben, wenn sie gute junge Leute finden wollen“. Ich frage mich aber, woher Verdi diese Informationen hat, denn meine Realität sieht ganz anders aus.

Bei meiner Suche nach einem Praktikumsplatz für mein Studium durchsuchte ich Stellenangebote verschiedener bekannter Medienhäuser und Verlage. Zunächst hielt ich es für diskret von den potenziellen Arbeitgebern, in der Stellenanzeige über eine Vergütung kein Wort zu verlieren. In der letzten Runde des Bewerbungsprozesses, meist ein finales Gespräch, fiel ich dann auf den Boden der Tatsachen. Bei fünf von insgesamt sieben Gesprächen wurde mir beiläufig mitgeteilt, dass es keine Vergütung geben würde. Die restlichen zwei Arbeitgeber sagten mir großzügig ein Gehalt von 200 Euro zu. Dieses Verhalten reflektiert eine Meinung, die in der Medienlandschaft noch weit verbreitet ist: dass bei einem Praktikum nur die Erfahrungen zählen, die man sammelt.

Auf der Website des RBB hieß es bis vor einiger Zeit etwa: „Der Rundfunk Berlin Brandenburg zahlt Praktikantinnen und Praktikanten kein Arbeitsentgelt, keine Ausbildungsbeihilfe und keinen Unterhaltszuschuss. Dafür bietet Fritz ein gutes Arbeitsklima und viele neue Erfahrungen, denn unsere Praktika sind Ausbildung – keine Ausbeutung.“ Das Problem ist nur: Von einem guten Arbeitsklima und vielen Erfahrungen kann ich meinen Lebensunterhalt nicht finanzieren. Heute ist das Statement verschwunden.

Laut einer Anfrage des Online-Portals Übermedien, die Ende 2022 veröffentlicht wurde, gab es beim RBB im Jahr 2022 für Pflichtpraktikanten keine Vergütung. Damit ist der RBB jedoch nicht allein: Auch andere öffentlich-rechtliche Formate hatten oder haben ähnliche Regelungen. So hat unter anderem der ZDF jahrelang unbezahlte Praktika angeboten, erst seit 2021 erhalten Pflichtpraktikanten überhaupt eine Entlohnung.

Pflichtpraktika: Ausgenommen vom Mindestlohngesetz

Um zu verstehen, wie der Journalismus damit durchkommt, seine Praktikanten nicht zu bezahlen, ist es wichtig zu verstehen, wann ein Praktikum bezahlt werden muss. Die umgangssprachliche Bezeichnung „Praktikant“ kann eine Vielzahl von Arbeitsverhältnissen beschreiben. Werkstudenten, Schülerjobs und freiwillige Praktika mit einer Dauer von mehr als drei Monaten fallen zumeist in die Kategorie der zur Berufsausbildung Beschäftigten oder gelten sogar als Arbeitnehmer.

Schüler und Studenten, die ein sogenanntes Pflichtpraktikum oder echtes Praktikum absolvieren, fallen jedoch nicht darunter. Somit besteht kein Vergütungsanspruch. Auch sonst haben Pflichtpraktikanten weniger Arbeitnehmerrechte. Es entfallen neben der Vergütung auch Kündigungsschutz, Urlaubsanspruch und die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.

Auffällig ist, dass viele Medienhäuser Stellen für Praktikanten als Pflichtpraktikum ausschreiben. Begründet wird diese Regelung häufig damit, dass ein Praktikum nicht mit einem Vollzeitjob vergleichbar wäre. Ich finde jedoch, dass man es sich damit zu einfach macht. Ein Pflichtpraktikum innerhalb des Studiums läuft zumeist über ein Praxissemester, mindestens auf sechs Monate sind solche Praktika ausgelegt und müssen in 40- Stunden-Wochen absolviert werden. Somit entfällt auch die Möglichkeit, sich durch einen Zweitjob Geld für Unterhalt und Miete zu verdienen. Wie also stellt sich das der Arbeitgeber in der Journalistik vor?

Auch was die Arbeitslast im Praktikum betrifft, sehe ich keinen großen Unterschied zu einer realen Anstellung. Was in Stellenausschreibungen häufig als „Du unterstützt und arbeitest zu“ verkauft wird, ist aus eigenen Erfahrungswerten in der Realität echte und aufwendige Übernahme von Verantwortung und das Schreiben eigener Texte. Und das nicht zuletzt, weil Redaktionen versuchen, an teuren Arbeitskräften zu sparen.

Kräht der Journalismus doch so häufig nach mehr Diversität, so scheint er doch so wenig dafür tun zu wollen. Wer aus keinem gut betuchten Elternhaus kommt, kann es sich hierzulande kaum bis gar nicht leisten, Fuß im Journalismus zu fassen. Sechs Monate kein Geld zu verdienen ist für viele Studenten undenkbar, denn circa ein Drittel aller Studenten in Deutschland fallen mit einem Nettoeinkommen von unter 1251 Euro im Monat unter die Armutsgrenze.

Wie soll es hier möglich sein, nebenbei noch Geld für ein Praxissemester zu sparen? Das Problem mit den Praktika zieht sich in der Journalistik bis ins Berufsleben, denn die meisten Arbeitgeber wollen niemanden ohne praktische Erfahrung einstellen. Doch wie soll man Erfahrung in Redaktionen, Fernsehstudios und bei Radiosendungen sammeln, wenn das Geld nicht reicht? Ist es nicht zuletzt auch eine Frage des Respekts und der Anerkennung der Arbeitsleistung des Arbeitnehmers, an der es dem Journalismus fehlt?



Marie Mosebach studiert Journalismus und Unternehmenskommunikation in Berlin.



