Berlin - „Vielleicht sind es einfach die Spätfolgen einer Borreliose“, sagte sie, eine befreundete Ärztin, hier am anderen Ende der Stadt. Warmes Charlottenburger Abendlicht fiel auf ihr Gesicht, Ecke Neue Kantstraße, die Gegend, wo sie wohnte. „Ich weiß nicht, nach so vielen Jahren?“, sagte ich, mich gleichsam klammernd an jede Art von Erklärung für meine seit Wochen anhaltenden Zustände.