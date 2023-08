Eigentlich fühle ich mich rheinländisch. Obwohl ich in einem Krankenhaus in Berlin-Pankow geboren wurde und seitdem nun fast 16 Jahre ununterbrochen in Berlin lebe.



Als ich aber als Kind familiär bedingt häufig nach Köln gefahren bin, wurde mir schnell klar, dass ich mich dort mehr zu Hause fühle als in Berlin. Schnell sagte ich, dass Köln mein Traumort ist und ich hier so schnell hinziehen möchte wie möglich. Anhand der Aussage, dass ich seit nun schon fast 16 Jahren in Berlin lebe, kann man einigermaßen gut erkennen, wie gut der Plan geklappt hat.

Fehlt es den Berlinern an Herzlichkeit?

Irgendwann, als ich wieder aus dem Rheinland nach Berlin kam, erkannte ich, warum ich es dort besser finde. Die Herzlichkeit der Menschen. Die Kölner speziell sind natürlich für ihre Herzlichkeit sehr bekannt und es wäre jetzt überflüssig, mehr darauf einzugehen.



Daher gehe ich mehr beim Gegenteil ins Detail. Die berühmte Berliner Schnauze. Mit Leidenschaft pöbeln, motzen und rummiesepetern und am Ende auch noch stolz drauf sein. Für einen Menschen, der sich über Herzlichkeit freut und der durch Anpöbelung schlechte Laune bekommt, unverständlich.

Berliner behaupten dann, es sei ja „herzlich gemeint“ oder anmotzen sei ein Ausdruck von Liebe. Das Problem ist nur, dass ich diese Form von Liebe nicht mit jener zwischen Romeo und Julia zusammenkriege.



Ein wenig kann ich es aber schon verstehen. Es ist insofern ein „Liebesbeweis“, als dass man ein solch familiäres Verhältnis pflegt, dass ein gegenseitigen Anmotzen ohne Konsequenzen bleibt. Wobei ich mich aber frage, welche Familie motzt sich denn durchgehend an?

Klar gibt es da scherzhaftes Necken. Aber als Busfahrer dem Mitfahrenden zu sagen, man solle nicht an den Fahrer herantreten, weil man kein Interesse daran hat, neue Leute kennenzulernen, klingt nun wirklich nicht mehr familiär.



Im Rheinland ist es fast eine Beleidigung, wenn man nicht mit dem Fahrer redet. Meistens fängt der sogar selbst das Gespräch an. Auch die Bedienungen sind sehr unterschiedlich.

Die Berliner Schnauze

Während in Berlin ein muffig gelaunter Kellner (hier wurde bewusst nicht gegendert, weil die toxische Männlichkeit in Berlin jegliche Geschlechtergrenzen übertritt) mit einsilbigen Lauten („jo“, „nö“, „is aus“, „ham wa nüscht“) oder sogar nur Geräuschen („mhm“, „hm“, „mh-mh“, „*grummel*“) missmutig bedient wird, fragt man in Köln meistens interessiert nach („Oh, dä halve Hahn! Hat dat einen Beweggrund der familiär zurückzuführen is?“) und man freut sich, dass es jemanden gibt, der an einem interessiert ist.

Auch auffällig sind die Senioren im ersten Stock, die sich missmutig auf ihrem Balkon auf die Lauer legen, um Passanten zu beobachten und ihnen lange hinterherzuschauen. Und dann, bei jedem auch noch so kleinen Fehler, springen sie auf und beginnen, ihrer Leidenschaft, dem Beschweren, nachzugehen.



Der bekannteste Trigger sind die ihr Geschäft vollbringenden Hunde. Meist wird sich dann schon in eine aufrechte Haltung begeben, die Nase gerümpft und der Kopf leicht geschüttelt. Je länger es dauert, desto stärker schüttelt der Kopf.

Beleidigungen und Beschwerden auf der Tagesordnung

Wenn der Besitzer des Hundes das Geschäft regelkonform entsorgt und der Senior nichts zu bemängeln hat, steht er vor einem Problem. Er kann sich nicht beschweren, obwohl er es sich doch so gewünscht hatte.



Manche können damit umgehen, setzen sich wieder hin und beginnen in ihrer Freizeitrevue zu blättern, manche weichen dann auf banalste Beschwerden aus: „Kann sich ihr Köter nich woanders entladen?“ oder „Dit is jenau die Art von Kläffer, die ick nich ausstehen kann.“ Dagegen hilft eigentlich nur trockenes Ignorieren, da man sich auf eine Diskussion mit ihnen keinesfalls einlassen darf.

Um sich vor den gefährlichen Senioren zu schützen, muss man wissen, wie man sie schon äußerlich erkennt. Ich beginne unten. Hochgezogene Adidas Socken in beigen Pantoffeln. Der untere Teil der länger nicht gewaschenen Jogginghose (aus „modischen“ Gründen meistens dann auch Adidas) ist in die Socken gesteckt, damit sie nicht dreckig wird.

In der Hose steckt ein beflecktes Unterhemd, das man aber nicht sieht, weil darüber ein T-Shirt mit der Aufschrift : „Abi 1972“ gestülpt wurde. Am Arm befindet sich ein in Frakturschriftzug gestochenes „für immer Eisern Union“-Tattoo. Das stark nach Bruno Banani, Spreewaldgurke und Rasierwasser stinkende, schlecht rasierte, stoppelige Gesicht schaut grimmig drein und hat eine stark ergraute Monobraue. Die letzten Überreste des Haupthaares sind grau und mit übertrieben viel Gut-&-Günstig-Sekundenkleber nach hinten gegelt.



Jetzt sind Sie fürs Erste gewappnet. Danken können Sie mir, wenn es Sie vor Schlimmem bewahrt hat. Berlin ist eine, ich denke da können wir offen sein, eine, wenn es um die öffentlichen Verkehrsmittel geht, relativ kaputte Stadt. S-Bahnen fallen aus, Busse verspäten sich auf unbestimmte Zeit, ein Streik nach dem anderen.

Manchmal denke ich, das ist die Absicht der Stadt, damit die Bürger etwas haben, worüber sie sich beschweren können. Diese Beschwerden haben übrigens auch eine gewisse Spannbreite. Es geht von einem kleinen Augenrollen über das allgemein bekannte „tz-oohh“ bis hin zum Ausruf „Es ist wirklich immer dasselbe!“, bei dem man sich erhofft, einen Gleichgesinnten zu finden mit dem man sich dann über die kaputten Zustände der Stadt austauschen kann.



Schlussendlich muss ich sagen, dass es zwar hier von solchen Leuten wimmelt, Berlin aber keineswegs nur aus ihnen besteht. Die Stadt hat bestimmt auch schöne Seiten, man muss sie nur suchen. Dieser Text klingt insgesamt sehr hasserfüllt, aber ist das für uns Berliner nicht die wahre Form von Liebe?

