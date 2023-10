Politiker wie Karl Lauterbach und Robert Habeck wirken, als seien sie überraschend inmitten der Mächtigen gelandet. Die Distanzierung vom eigenen Amt ist in Deutschland verbreitet – und verrät viel über das Verhältnis des Landes zur Macht.



Karl Lauterbach kommt viel herum. Im Juni traf er an einer Raststätte zwischen Hamburg und Berlin drei jugendliche Turnerinnen vom VfL Geesthacht. „Viel Erfolg!“, wünschte er ihnen in den sozialen Netzwerken und fügte noch ein Selfie von sich und den Mädels vor einer McDonalds-Filiale bei. Im Monat darauf war er in Italien: „Urlaub hat begonnen“, ließ er seine Follower wissen, „ein Segen“.

Lauterbach erscheint wie der Zuschauerkandidat der Politik

Sein Foto von Zypressen, Sonnenbrille und Ferienlektüre garnierte er mit Zeilen über die „Menschen in der Ukraine, die unsere Werte gegen die Diktatur verteidigen, während wir Urlaub machen“. Glücklicherweise war er in den darauffolgenden Tagen nicht mehr auf die Ukrainer angewiesen, um Fallhöhe zu erzeugen, denn es wurde warm in Italien: „Die Hitzewelle ist spektakulär hier.“ Darum kein Ausflug nach Rom, „lieber Pool für Töchter und Lesen für mich. Morgen neuer Anlauf …“

Karl Lauterbach beim Jahresfest in der Hamburger Landesvertretung in Berlin. Funke Foto Services/imago

Wer Lauterbach in den sozialen Netzwerken folgt, könnte glatt vergessen, dass er neben all den privaten Erlebnissen auch noch als Gesundheitsminister arbeitet. Lauterbach erscheint wie der Zuschauerkandidat der Politik: jemand, der eigentlich im Publikum saß und per Zufallsgenerator ausgewählt wurde, um auf dem Spielfeld mitzumischen. Er erweckt den Eindruck, als wäre er überraschend inmitten der Mächtigen gelandet und würde, wo er schon mal da ist, eben sein Bestes geben.

In Deutschland fällt es schwer, nach der Macht zu greifen

Auch seine gesundheitspolitischen Vorstöße kommuniziert er auf diese Weise. Kritische Fragen zu Corona-Maßnahmen pariert er online schon mal mit patzigen Antworten und sechs angefügten Fragezeichen. Legendär ist der Tweet, in dem er nachts um 1 Uhr vor Long Covid warnte und forderte: „Wir müssen endlich Therapien entwickeln“ – gerade so, als sei er als Gesundheitsminister nicht der Hauptverantwortliche.

Lauterbach kreiert auf diese Weise eine Distanz zwischen seiner Person und dem Amt, das er ausfüllen soll. Während er qua Amt der wichtigste Spieler auf dem Feld der Gesundheitspolitik ist, wirft er gleichzeitig von den Zuschauerrängen aus Kommentare ein. Sein Politikstil ist symptomatisch für das Verhältnis der Deutschen zur Macht.

In einem Land, das seine Ursünde bis heute als „Machtergreifung“ bezeichnet, fällt es schwer, nach der Macht zu greifen, ohne unter Totalitarismus-Verdacht zu geraten. Regiert werden muss das Land trotzdem. Die Bürger entscheiden sich darum für Machthaber, die nicht wie solche erscheinen.

Sprechen als ein blutleeres Zeremoniell

In der deutschen Politik bringt es weit, wer formal jene Macht negiert, die er inhaltlich ausübt. Angela Merkel perfektionierte diese Strategie. Mit ihrem anticharismatischen öffentlichen Auftreten (nahe Beobachter bescheinigten ihr im Privaten durchaus Unterhaltungstalent), mit ihrem Bekenntnis zu Kartoffelsuppe, Skilanglauf und der Uckermark, mit ihren immer gleichen Hosenanzügen trieb sie die Durchschnittlichkeit auf die Spitze und verweigerte jegliche Insignien der Macht.

Am bezeichnendsten war Merkels Umgang mit Sprache. Selbst mit größter Konzentration konnte man ihren Reden kaum folgen, weil man stets wegdämmerte. Selten sprach sie, um zu überzeugen, umzustimmen, anzugreifen, um das Sprechen also als inhaltliches Machtinstrument einzusetzen, sondern meist, weil öffentliches Sprechen eben zur Jobbeschreibung einer Kanzlerin zählt.

Angela Merkel während einer Bundespressekonferenz 2018 photothek/imago

Indem sie sprach, ohne etwas zu sagen, schlug sie den Anspruch auf Diskurshoheit aus und verwandelte das Sprechen in ein blutleeres Zeremoniell. Wenn es sich vermeiden ließ, verzichtete sie und tauchte wochenlang unter: das Zentrum der Macht als schwarzes Loch.

Das Infantile soll die eigene Machtposition formal kontrastieren

Die Deutschen aber fühlten sich geborgen. Und so studierte Olaf Scholz über Jahre hinweg den Merkel-Stil des öffentlichen Verschwindens, um ihn schließlich mit Erfolg zu kopieren. Dies stellte einen Bruch dar mit der Basta-Politik, die Scholz’ Parteigenosse Gerhard Schröder in der SPD etabliert hatte und die sowohl inhaltlich – man denke an die Agenda-Politik – wie auch formal auf Konfrontation setzte. Die heutige, von postmodernen Theorien geprägte Linke kann sich ein solches Auftreten nicht mehr leisten.

Sie misstraut der Macht per se und klopft deren Ausübung in jeder Situation auf Missbrauch ab. Die ohnehin in Deutschland verbreiteten Rituale der Distanzierung zur Macht vervielfachen sich bei ihr noch; zu beobachten etwa bei Außenministerin Annalena Baerbock, die auf Besuch im finnischen Luftschutzbunker plötzlich zu hüpfen begann, weil ein Muster auf dem Boden sie an das Himmel-und-Hölle-Spiel vom Schulhof erinnerte.

Das Infantile soll die eigene Machtposition formal kontrastieren. Das gleiche Ziel verfolgt Baerbock, indem sie, wann immer es sich ergibt, ihre Identität als Frau hervorhebt: Hier ist jemand unter ganz unwahrscheinlichen Umständen an die Macht gelangt, so lautet die Botschaft, die Baerbocks Macht wie ein Gütesiegel zu legitimieren scheint. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat es da als mittelalter, weißer Mann schwerer.

Politikerberuf, verstanden wie ein Freiwilligendienst

Alle Identitätsmerkmale prädestinieren ihn für ein mächtiges Amt. Darum greift er auf eine mit flapsigen, jugendlichen Ausdrücken gespickte Sprache zurück, um einen Kontrapunkt zu setzen zur seriös-bürokratischen Förmlichkeit der Politik. Er eignet sich sprachlich eine machtferne Schicht und ein machtfernes Alter an. Dies ist nichts anderes als die grüne Interpretation von Volksnähe.

Robert Habeck im Innenhof seines Ministeriums. Dominik Butzmann/imago

Zwar imaginieren die Grünen ein anderes Volk als jenes der Stammtische und Bierzelte. Wenn konservative Politiker Letzteres adressieren, gelten sie links der Mitte als Populisten, die einem „Rechtsruck“ Vorschub leisteten. Die grüne Volksnähe hingegen biedert sich einer städtischen Klientel an, die nicht von Geldsorgen, dafür aber von Gewissensbissen geplagt wird. Ihnen verkauft die Partei ein Projekt, das Wähler und Gewählte in einer Art Selbstverwirklichung vereint: Er sei „ganz verschmolzen“ mit seiner jetzigen Aufgabe, erzählte Habeck im August der Zeit: „Es bedeutet mir richtig viel, und ich bin stolz darauf.“

Einer der wichtigsten Amtsträger Deutschlands spricht über seine Arbeit in einer Tonalität, als handle es sich um einen Freiwilligendienst für eine Hilfsorganisation in Afrika. Wie Lauterbach wirkt auch Habeck in solchen Momenten wie einer, der trotz seiner Machtposition ein Außenstehender bleibt. Den niederen Motiven der herkömmlichen Machtpolitiker, so suggeriert die Selbstinszenierung, setzt er Menschlichkeit und hehre Ziele entgegen. Der Trick der Distanzierung vom eigenen Amt ist zugleich eine clevere Entlastungsstrategie: Sie ermöglicht die Flucht aus der Verantwortung.

Angela Merkel: Kompetente Managerin von Krisen

Indem man sich selber nicht als Teil des Machtapparates verortet, können politische Kompromisse stets zu den eigenen Gunsten ausgelegt werden. Jeden eigenen Erfolg hat man den Mächtigen tapfer abgerungen. Jeder Misserfolg wurzelt im abstrakten, von Natur aus korrupten Machtapparat.

Wenn Lauterbach Forschungsgelder verteilen kann, zahlt dies auf sein Konto ein. Wenn er scheitert, ist der „mächtigere“ Finanzminister Christian Lindner schuld, der nicht genügend Kohle rausrückt. Letztlich werden Amt und Verantwortung auf diese Weise voneinander getrennt. Je nach Erfolgsgrad ihrer Politik ist es den Amtsträgern möglich, sich als potente Vollstrecker zu inszenieren oder als kritische Beobachter, die mit den Zuständen im Land ebenso unzufrieden sind wie die Bevölkerung.

Angela Merkels stete Wiederwahl beruhte darauf, dass sie als kompetente Managerin von Krisen wahrgenommen wurde anstatt als ihre Verursacherin. Auch Scholz versteht sich mittlerweile auf die Kunst, die Folgen der eigenen Politik ungerührt auf externe Ursachen zurückzuführen. So begründet er regelmäßig das Schwächeln der deutschen Wirtschaft mit der schlechten Konjunktur im Ausland, von der Deutschland als Exportnation abhängig sei. Anstatt zu handeln, erklärt er lieber seine Hände für gebunden. Er ist damit der ideale Kanzler eines Landes, dessen Bürger vor Macht mehr Angst haben als vor Ohnmacht.

