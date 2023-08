Von Beifall unterbrochen gab Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa bekannt, dass es sich bei den neuen Mitgliedstaaten der Brics-Gruppe um Argentinien, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Äthiopien und Ägypten handeln wird. Der 1. Januar des kommenden Jahres wurde als Beitrittsdatum fixiert.

Während in vielen westlichen Medien noch Begriffe wie „Treffen der Schwellenländer“ verwendet werden, eventuell als Ausdruck einer neokolonialen Attitüde, oder gar als Beispiel für die schwindenden Fähigkeiten euro-amerikanischer Berichterstatter, globale Entwicklungen zu deuten, zu analysieren, ja zu verstehen, wurde dieser Tage in Südafrika Geschichte geschrieben.

Eine historische Zäsur

Nahezu die Hälfte der Weltbevölkerung, darunter einige der am stärksten wachsenden Volkswirtschaften, wird sich in diesem wahrlich global aufgestellten Bündnis demnächst wiederfinden. Mit der Aufnahme der neuen Mitglieder wird das transkontinentale Bündnis zu „Brics plus“ aufsteigen. Besonders die Volksrepublik China und Russland engagierten sich für diese Erweiterung, denen eine Alternative zur bröckelnden geopolitischen und wirtschaftlichen Dominanz des Westens ein besonderes Anliegen ist.

Bislang besteht das Bündnis der Brics-Staaten aus den großen nichtwestlichen Volkswirtschaften Brasiliens, Indiens, Chinas, Russlands und Südafrika. Rund 20 Staaten haben sich für einen Beitritt in das Brics-Bündniss beworben. Von den Staaten, welche zum neuen Jahr dem Brics-Block beitreten werden, sind mit Iran, Saudi-Arabien, und den Vereinigten Arabischen Emiraten drei der größten Energieexporteure der Welt in dem Bündnis vereint, dadurch wird sich die geopolitische Bedeutung, als auch die ökonomische Potenz des Staatenbundes weiter erhöhen.



„Wir schätzen das Interesse anderer Länder am Aufbau einer Partnerschaft mit den Brics-Staaten“, erklärte diesbezüglich der südafrikanische Präsident in seiner Ansprache. „Wir haben unsere Außenminister beauftragt, das Modell der Brics-Partnerländer und eine Liste potenzieller Partnerländer weiterzuentwickeln.“

Die „Entdollarisierung“ schreitet voran – könnte aber noch dauern

Ferner ließ das Staatsoberhaupt Südafrikas verlautbaren, dass es nach Auffassung der Brics-Staats- und Regierungschefs an der Zeit sei, lokale Währungen und alternative Zahlungssysteme zu verwenden. Dieses Schlagwort der „Entdollarisierung“ dürfte in Washington und den außenpolitisch gleichgeschalteten Nato-Staaten Besorgnis auslösen.

Donald Trump hatte vor diese Entwicklung während seiner Amtszeit gewarnt, verlöre der US-Dollar seinen Status als Weltreservewährung, sei das „schlimmer als jeden Krieg zu verlieren“. Allerdings ist das Phänomen der Entdollarisierung schon im Gange. China bezahlt sein aus Saudi-Arabien eingeführtes Öl in Renminbi, während die Vereinigten Arabischen Emirate sich dafür von Indien in Rupien bezahlen lassen. Flankiert wird diese Tendenz durch die Tatsache, dass der russische Export überwiegend in Rubel abgewickelt wird, während der russisch-chinesische Handel neue Rekorde überspringt, die angestrebte Marke von 200 Milliarden Dollar wird 2023 noch übersprungen.



Hier muss eingewandt werden, dass die geplante Erweiterung die Pläne für eine gemeinsame Währung innerhalb des Brics-Bündnisses auf die lange Bank schiebt.

Völkerrecht statt „regelbasierte Ordnung“

Unabhängig davon machten die Regierungschefs der Mitgliedstaaten in ihrer jeweiligen Erklärung deutlich, dass die vom Westen propagierten strategischen Entwürfe, welche unter den Begriffen „Regelbasierte Ordnung“ oder „werteorientierte Außenpolitik“ fungieren, als das erkannt werden, was diese sind, nämlich Instrumente zur Aufrechterhaltung der westlichen Hegemonie, und daher abgelehnt werden. Stattdessen fordern die Vertreter des Brics-Bündnisses eine Rückkehr zum Völkerrecht, dessen Gültigkeit weltweit zum Tragen kommen muss.



Diese globale Verschiebung symbolisiert eine persönliche Niederlage für Ursula von der Leyen und Josep Borrell. Der EU-Chefdiplomat, ohne Zweifel ein Mann von gestern, der „Europa als Garten“ betrachtet, den Rest der Welt als „Dschungel“, könnte sich hier der Begrenztheit der Macht der EU bewusst werden.

Das Zeitalter, in dem Europa der Welt Befehle erteilen konnte, ist lange vorbei. Auch die Epoche, wo der Schulterschluss Brüssels mit Washington Sicherheit und Stabilität für den altehrwürdigen Kontinent verheißt, falls das denn jemals der Fall war. In den geopolitischen Instituten von Hanoi, Vientiane und Phnom Penh wird die EU kaum noch als eigenständiger weltpolitischer Akteur wahrgenommen, sondern als verlängerter Arm der Interessen Washingtons. Dort zitiert man dieser Tage häufig den französischen Philosophen Paul Valéry, der schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Feststellung traf, dass Europa nur ein Kap Asiens sei. Es ist höchste Zeit, dass sich Europa außen- und verteidigungspolitisch von den USA emanzipiert, um den neuen globalen Realitäten und Kräfteverhältnissen gerecht werden zu können.



